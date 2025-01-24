В Барнауле из автобуса выгнали всех людей, не успевших занять сидячее место
Водитель разозлился на молодых людей, которые не хотели пройти дальше в салон
24 января 2025, 22:30, ИА Амител
В Барнауле водитель автобуса № 51 потребовал, чтобы все пассажиры, стоявшие в проходе, покинули салон, потому что несколько молодых людей отказались пройти дальше. Об этом рассказала участница сообщества "Инцидент Барнаул".
Читательница пожаловалась, что из-за непогоды автобусы ходят значительно реже.
"Я простояла час на остановке, после чего мне говорят, что мне нужно покинуть транспорт, а мы проехали четыре остановки", – негодует она.
Недовольная пассажирка понимает, что профессия водителя по-своему трудна, однако не одобряет подобное поведение.
"Понимаю, что каждая профессия сложна по-своему, но высаживать в такой мороз людей, которые ждали так долго автобус и мерзли на остановке, я считаю ненормальным", – пишет читательница.
23:29:16 24-01-2025
Общественный транспорт у нас весь НЕнормальный. И никто ничего делать не собирается.
23:43:30 24-01-2025
безобразие. нужно жаловаться на этих перевозчиков, что толку сюда-то писать? статьи тоже нужны и публичное освистание, но и грамотная жалоба тоже - она то и решит дело
09:21:03 25-01-2025
почему не выполнить просьбу водителя? тем более что просьба разумная...
не царское дело?
правильно сделал что высадил
то что мороз -так тем более необходимо более ответственно вести себя и пассажирам в том числе
09:31:14 25-01-2025
а почему молодые люди не хотели пройти дальше? Реально надоели эти бараны, зашли и встали насмерть у дверей. Не хочешь проходить - выйди и запусти других пассажиров. У водителя просто накипело, видно
09:49:05 25-01-2025
"Я простояла час на остановке,...."
За это время можно пол города пройти !!!
12:10:35 25-01-2025
У нас реально народ как бараны, два человека встанут на входе и образуется пробка, а салон пустой, у меня у пассажира то нервы задают, люди отупели в конец бояться не выйти не проходят в салон, поэтому я стараюсь не ездить на маршрутке, хочется всех отматерить.
19:02:21 25-01-2025
Гость (12:10:35 25-01-2025) У нас реально народ как бараны, два человека встанут на вход...
Вчерашние жители Елбанки и Козлухи никак не могут адаптироваться к городской жизни.
12:38:14 25-01-2025
Правильно и сделал! Ему же штраф платить за стоящих, а не пассажирам!
14:13:07 25-01-2025
Года 2 назад перед развязкой на ост. Алтайский садовод водитель авт. 2 не сажал пассажиров, если все сидячие места были заняты. Сказал, что его оштрафуют.
20:36:31 25-01-2025
Гость (14:13:07 25-01-2025) Года 2 назад перед развязкой на ост. Алтайский садовод водит... да. была такая акция, я застала. Возить только сидящих! Помню, я вышла на проезжую часть и активно маячила, а водитель развёл руками, хотя войти и стоять было много мест. Тогда ещё 29-й маршрут был...
16:06:48 25-01-2025
Есть два пути решения вопроса -- слушать водителя, он плохого не посоветует, или ездить на своих двоих если на личный транспорт не заработал, если будете на водил жаловаться время ожидания на морозе будет только увеличиваться, нужно понять одно - автобус не такси ни кагого личного пространства быть не может априори, так что едем молча либо стоим до посинения.
18:02:36 25-01-2025
среди пассажиров не мало скотов, видимо водителя они достали а остальные пассажиры при этом молча любовались скотами.
19:27:11 25-01-2025
«Автобуса» 51? Это не автобус, а маршрутная газель. В жёлтых маршрутках были наклейки «ПЕРЕВОЗКА СТОЯЩИХ ПАССАЖИРОВ ЗАПРЕЩЕНА». В нынешних газелях нарисованы пассажиры и количество мест. Стоящих — нуль.
20:54:33 25-01-2025
До "горожан" никак не доходит, что сначала выпускают из транспорта, потом в него заходят. Не, шары вылупят и лезут. То же самое и с помещениями. Еще и ворчат, что их первыми войти не пропустили. А при при входе в транспорт, как это реализовано во многих городах, снимет ряд проблем. Во всяком случае в духдверных автобусах. Вошел в переднюю, заплатил и двигайся к задней на выход. А не стой рядом с водителем, как это многое делают.
22:36:02 25-01-2025
Гость (20:54:33 25-01-2025) До "горожан" никак не доходит, что сначала выпускают из тран... оплата при входе в транспорт. мегафон тупит. страничка виснет
12:42:57 26-01-2025
Водитель транспорта, то же, что капитан на судне. Он у себя царь и бог. Ему виднее.
23:00:39 26-01-2025
Гость (12:42:57 26-01-2025) Водитель транспорта, то же, что капитан на судне. Он у себя ... В городе общественный транспорт. А водитель только для своей жены может быть царь и бог. И пассажиры могут его быстро "опустить" на землю, если потребуется, потом долго обтираться будет.
06:40:07 27-01-2025
Гость (23:00:39 26-01-2025) В городе общественный транспорт. А водитель только для своей... А потом пешком ходить будете, ну или на такси ездить.
06:43:16 27-01-2025
Гость (23:00:39 26-01-2025) В городе общественный транспорт. А водитель только для своей... Так вот кто возомнил себя царьком!!!