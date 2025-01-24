В Барнауле из автобуса выгнали всех людей, не успевших занять сидячее место

Водитель разозлился на молодых людей, которые не хотели пройти дальше в салон

24 января 2025, 22:30, ИА Амител

Автобус ждет пассажиров / Фото: amic.ru

В Барнауле водитель автобуса № 51 потребовал, чтобы все пассажиры, стоявшие в проходе, покинули салон, потому что несколько молодых людей отказались пройти дальше. Об этом рассказала участница сообщества "Инцидент Барнаул".

Читательница пожаловалась, что из-за непогоды автобусы ходят значительно реже.

"Я простояла час на остановке, после чего мне говорят, что мне нужно покинуть транспорт, а мы проехали четыре остановки", – негодует она.

Недовольная пассажирка понимает, что профессия водителя по-своему трудна, однако не одобряет подобное поведение.