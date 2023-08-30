Цена на шаурму скоро вырастет. Cколько стоит приготовить ее своими руками?

Amic.ru посчитал, сколько стоит сделать шаурму из магазинных продуктов

30 августа 2023, 07:15, ИА Амител

Шаурма/ Фото: amic.ru

Российские производители шаурмы заявили о том, что это популярное блюдо фастфуда с сентября вырастет в цене примерно на 10-15%. Об этом пишет газета "Известия". Amic.ru посмотрел, сколько для барнаульца стоит сейчас самостоятельно приготовить шаурму, если покупать продукты в среднестатистическом магазине по ценам.

Сколько стоит приготовить шаурму самому?

Мы взяли рецепт классической шаурмы. Нам понадобятся: лаваш, мясо курицы, помидор, огурец, морковь по-корейски, капуста, кетчуп, майонез, растительное масло, соль, перец.

Лаваш 300 грамм в магазине стоит примерно 50 рублей. Куриное филе обойдется примерно в 350 рублей. За 0,5 кг помидоров нужно будет отдать 25 рублей. Возьмём столько же огурцов по цене 40 рубль. 300 грамм моркови по-корейски будет стоит примерно 250 рублей. Целая капуста будет стоить примерно 25 рублей, кетчуп — 90 рублей, майонез — 70 рублей, растительное масло — около 100 рублей, соль — 12 рублей и перец — 50 рублей.

Итого мы получаем 1062 рубля, из купленных продуктов можно скрутить несколько порций шаурмы (минимум три, при этом некоторые ингредиенты еще и останутся).

Почему шаурма в кафе подорожает?

"Известия" пишут, что причиной роста цен на шаурму в заведениях общепита стало подорожание курицы. Так, если в марте килограмм курицы стоил 220 рублей, то в мае он уже оценивается в 280 рублей, а с первого августа — 330 рублей. В некоторых регионах цена достигла 390 рублей. Так, например, московская сеть "Шоу’рма" уже повысила цену со 190 до 210 рублей.

В российском Минсельхозе же пояснили, что подорожание курицы — это сезонное явление, которое характерно для лета. Спрос на мясо увеличивают и туристы, отметили там. В сентябре цены должны снизиться, заверили в министерстве.

А сколько сейчас стоит шаурма в заведениях?

В крупных сетях фастфуда в Барнауле цены на шаурму также растут. Сейчас в "Грильнице" стандартная "Царская" шаурма объемом 300 грамм стоит 200 рублей, в "Гриль №1" цена классической шаурмы (300 грамм) тоже начинается от 200 рублей. В "Дубаи Мастер Шеф" цена дешевле — за куриную шаурма классических четырех видов нужно отдать 189 рублей, причем за 350 грамм.

В сети "Sushibiza" классическая шаурма стоит 200 рублей за 350 грамм, в Good Street Food шаурма классических видов оценивается в 240 рублей за 350 грамм, в "Пиццбурге" — 210 рублей за 350 грамм, в "Тандыр №1" классическую шаурму можно купить за 190 рублей за 350 грамм и так далее. В основном средняя цена на шаурму в Барнауле — около 200 рублей за 300-350 грамм.