НОВОСТИОбщество

В Барнауле из-за аварии отключили холодную воду на семи улицах и перекрыли дорогу

Специалисты "Росводоканала" ремонтируют водопровод на улице Челюскинцев

14 сентября 2024, 09:04, ИА Амител

Земляные работы / Фото: t.me/rvk_brn
Земляные работы / Фото: t.me/rvk_brn

Жители семи улиц Барнаула остались без холодной воды утром 14 сентября, сообщили в "Росводоканале" города.

Причина – повреждение водопровода на ул. Челюскинцев, 100. На месте уже работают специалисты водоканала.

На время ремонта холодной воды не будет по адресам:

  • ул. Челюскинцев, 82-119;
  • ул. Шевченко, 160-178;
  • ул. Молодежная, 156-170, 155-178;
  • пер. Магнитный, 68-78;
  • ул. Победная, 189-197, 134-138, 203-203д;
  • пер. Полюсный, 75-91, 81-83;
  • ул. Силикатная, 3-9, 7в-20, 15а (бойлерная).

Кроме того, из-за земляных работ перекрыли четную сторону проезжей части по улице Челюскинцев на участке от Молодежной до Победной.

Барнаул коммунальная авария

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров