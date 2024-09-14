В Барнауле из-за аварии отключили холодную воду на семи улицах и перекрыли дорогу

Специалисты "Росводоканала" ремонтируют водопровод на улице Челюскинцев

14 сентября 2024, 09:04, ИА Амител

Земляные работы / Фото: t.me/rvk_brn

Жители семи улиц Барнаула остались без холодной воды утром 14 сентября, сообщили в "Росводоканале" города.

Причина – повреждение водопровода на ул. Челюскинцев, 100. На месте уже работают специалисты водоканала.

На время ремонта холодной воды не будет по адресам:

ул. Челюскинцев, 82-119;

ул. Шевченко, 160-178;

ул. Молодежная, 156-170, 155-178;

пер. Магнитный, 68-78;

ул. Победная, 189-197, 134-138, 203-203д;

пер. Полюсный, 75-91, 81-83;

ул. Силикатная, 3-9, 7в-20, 15а (бойлерная).

Кроме того, из-за земляных работ перекрыли четную сторону проезжей части по улице Челюскинцев на участке от Молодежной до Победной.