В Барнауле из-за аварии отключили холодную воду на семи улицах и перекрыли дорогу
Специалисты "Росводоканала" ремонтируют водопровод на улице Челюскинцев
14 сентября 2024, 09:04, ИА Амител
Земляные работы / Фото: t.me/rvk_brn
Жители семи улиц Барнаула остались без холодной воды утром 14 сентября, сообщили в "Росводоканале" города.
Причина – повреждение водопровода на ул. Челюскинцев, 100. На месте уже работают специалисты водоканала.
На время ремонта холодной воды не будет по адресам:
- ул. Челюскинцев, 82-119;
- ул. Шевченко, 160-178;
- ул. Молодежная, 156-170, 155-178;
- пер. Магнитный, 68-78;
- ул. Победная, 189-197, 134-138, 203-203д;
- пер. Полюсный, 75-91, 81-83;
- ул. Силикатная, 3-9, 7в-20, 15а (бойлерная).
Кроме того, из-за земляных работ перекрыли четную сторону проезжей части по улице Челюскинцев на участке от Молодежной до Победной.
Комментарии 0