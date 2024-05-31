Власти Барнаула закроют для электросамокатов только одну из пяти предложенных улиц
Городские власти решили запретить движение электросамокатов только на улице Мало-Тобольской
31 мая 2024, 11:25, Антон Дегтярев
Власти Барнаула решили не запрещать движение электросамокатов на четырех улицах краевой столицы из пяти, ограничить которые для СИМ предлагала Госавтоинспекция города. Чиновники пошли только на то, чтобы снизить на этих участках скорость самокатов до 15 км/ч. Запретят ездить на электросамокатах лишь на ул. Мало-Тобольской (на барнаульском Арбате). Об этом amic.ru сообщили в Госавтоинспекции.
Что предлагала ГИБДД?
Госавтоинспекция предлагала запретить самокатчикам ездить в местах массового скопления людей и на туристических маршрутах города. А именно:
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на улице Мало-Тобольской (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического);
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на аллее на проспекте Ленина от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого;
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на Аллее памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);
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на Ленинградской аллее (от ул. Ленинградской до ул. Попова);
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на набережной реки Оби.
На всех этих участках предлагалось установить знак 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено".
Где запретят движение самокатов?
В итоге на электросамокатах нельзя будет ездить только на улице Мало-Тобольской. Там в ближайшее время поставят знаки "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено".
"Пока неизвестно, приняли это к сведению компании или нет. Мы до них информацию донесли, вопрос уже решили. Мало-Тобольская будет ограничена знаками от проспекта Ленина до проспекта Социалистического и моста реки Барнаулки. То есть вся зона, где гуляют люди, будет запрещена для самокатов", – пояснили amiс.ru в Госавтоинспекции.
А что с остальными улицами?
На них власти решили снизить разрешенную скорость электросамокатов с 25 до 15 км/ч. А именно речь идет об участках:
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аллея на проспекте Ленина (от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого);
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Аллея памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);
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Ленинградская аллея (от ул. Ленинградской до ул. Попова);
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набережная реки Оби.
Могут ли ввести еще какие-то ограничения для самокатов?
Ранее Госавтоинспекция также предлагала построить парковки для СИМ, поставить на самокаты датчики, ограничивающие поездку вдвоем, и проработать вопрос о нанесении разметки, которая разделит потоки СИМ и велосипедов с пешеходами. Также предлагалось блокировать пользователей, которые нарушили ПДД. Пока что заработала только последняя мера.
"По парковкам и датчикам все решается, информация доведена до компаний. Когда это будет принято, пока неизвестно. Сейчас эти меры носят рекомендательный характер. Но компании уже активно начали блокировать пользователей, нарушивших ПДД. Им направляют информационные письма. Это уже заработало, уже есть заблокированные пользователи, и многим на аккаунты информационный лист выдан о том, что они нарушили ПДД. В случае повторного нарушения они будут блокироваться. Несовершеннолетние пользователи блокируются сразу", – отметили в Госавтоинспекции.
Новые ограничения для самокатчиков же пока не обсуждаются, подчеркнули в ведомстве.
11:44:34 31-05-2024
Лгбт любители городского бесячего транспорта
12:29:23 31-05-2024
Ха. У меня личный электросамокат.
12:29:41 31-05-2024
Просто АДминистрация в доле с компаниями по прокату этих гребаных самокатов.
12:49:36 31-05-2024
Гость (12:29:41 31-05-2024) Просто АДминистрация в доле с компаниями по прокату этих гре... свечку никто не держал, как говорится, потому утверждать не будем, но очень сложно найти другое объяснение.
эти дебилы носятся между прохожих по всем тротуарам, иногда просто втыкая в телефон на ходу.
только вчера видела такого придурка, переезжающего перекресток на красный. причем, он видел светофор, но видимо решил рискнуть, уткнулся в телефон и поехал. это был перекресток Ленина- С. Республик. и хорошо, если сам убьется, а не покалечит окружающих.
16:25:57 31-05-2024
Эти дибилы, носятся по п.п. и другим местам, а тут думаете их кто то остановит?Допустим поедет по малотобольской, допустим ГАИ их засекут в этот момент, и? каковы действия? Побегут пешком догонять самокатчика?
Или второй пример по перечисленным улицам, как гайцы узнают 15 он едет или 20...или даже если 40 - какие доказательства? Он скажет я ехал 15 ибо докажи мне обратное, в стране презумпция невиновности.
Не будет это работать, только если программно сделать эти ограничения, а для этого нужно точное геопозицирование, и доработка ПО, пойдут ли на это? Да и не было вроде решения, что это должно быть пограммно а значит владельцы самокатов не будут шшевелиться. ничего не изменится.
17:30:30 31-05-2024
Гость (16:25:57 31-05-2024) Эти дибилы, носятся по п.п. и другим местам, а тут думаете и... Видно, что ты не разу в прокат не брал самокат. Ограничения скорости легко делаются по карте, а также запрет движения (самокат просто не едет, только катить руками). В Барнауле уже много таких зон. Это территории школ, мемориалов и другие. Так что не грусти, старичок, прокат самокатов есть и будет как альтернатива общественному транспорту, который в Барнауле почти полностью уничтожен.
17:38:50 31-05-2024
Очень просто можно сделать, в каждом самокате (прокатном) уже есть GPS/ГЛОНАСС, заехал в запретную зону - отключился