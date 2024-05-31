Власти Барнаула закроют для электросамокатов только одну из пяти предложенных улиц

Городские власти решили запретить движение электросамокатов только на улице Мало-Тобольской

31 мая 2024, 11:25, Антон Дегтярев

Электросамокаты на ул. Мало-Тобольской / Фото: Екатерина Смолихина

Власти Барнаула решили не запрещать движение электросамокатов на четырех улицах краевой столицы из пяти, ограничить которые для СИМ предлагала Госавтоинспекция города. Чиновники пошли только на то, чтобы снизить на этих участках скорость самокатов до 15 км/ч. Запретят ездить на электросамокатах лишь на ул. Мало-Тобольской (на барнаульском Арбате). Об этом amic.ru сообщили в Госавтоинспекции.

Что предлагала ГИБДД?

Госавтоинспекция предлагала запретить самокатчикам ездить в местах массового скопления людей и на туристических маршрутах города. А именно:

на улице Мало-Тобольской (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического);

на аллее на проспекте Ленина от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого;

на Аллее памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);

на Ленинградской аллее (от ул. Ленинградской до ул. Попова);

на набережной реки Оби.

На всех этих участках предлагалось установить знак 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено".

Где запретят движение самокатов?

В итоге на электросамокатах нельзя будет ездить только на улице Мало-Тобольской. Там в ближайшее время поставят знаки "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено".

"Пока неизвестно, приняли это к сведению компании или нет. Мы до них информацию донесли, вопрос уже решили. Мало-Тобольская будет ограничена знаками от проспекта Ленина до проспекта Социалистического и моста реки Барнаулки. То есть вся зона, где гуляют люди, будет запрещена для самокатов", – пояснили amiс.ru в Госавтоинспекции.

А что с остальными улицами?

На них власти решили снизить разрешенную скорость электросамокатов с 25 до 15 км/ч. А именно речь идет об участках:

аллея на проспекте Ленина (от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого);

Аллея памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);

Ленинградская аллея (от ул. Ленинградской до ул. Попова);

набережная реки Оби.

Могут ли ввести еще какие-то ограничения для самокатов?

Ранее Госавтоинспекция также предлагала построить парковки для СИМ, поставить на самокаты датчики, ограничивающие поездку вдвоем, и проработать вопрос о нанесении разметки, которая разделит потоки СИМ и велосипедов с пешеходами. Также предлагалось блокировать пользователей, которые нарушили ПДД. Пока что заработала только последняя мера.

"По парковкам и датчикам все решается, информация доведена до компаний. Когда это будет принято, пока неизвестно. Сейчас эти меры носят рекомендательный характер. Но компании уже активно начали блокировать пользователей, нарушивших ПДД. Им направляют информационные письма. Это уже заработало, уже есть заблокированные пользователи, и многим на аккаунты информационный лист выдан о том, что они нарушили ПДД. В случае повторного нарушения они будут блокироваться. Несовершеннолетние пользователи блокируются сразу", – отметили в Госавтоинспекции.

Новые ограничения для самокатчиков же пока не обсуждаются, подчеркнули в ведомстве.