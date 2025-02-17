В Барнауле из-за коммунальной аварии изменились схемы движения шести автобусов

Пять автобусных маршрутов укорочены, движение одного организовано иначе

17 февраля 2025, 21:27, ИА Амител

Автобус ждет пассажиров / Фото: amic.ru

В Барнауле временно изменились автобусные маршруты № 2, 70р, 75, 65 и 76, сообщили в мэрии. Это связано с работами по устранению повреждения водопровода на улице Кулагина, 7.

Так, автобусные маршруты № 70р, 75, 65 и 76 укорочены до улицы Кулагина, 7.

Движение маршрута № 2 организовано следующим образом: пр. Калинина – ул. Ткацкая – ул. Рубцовская – ул. Маяковского – ул. Кулагина – далее по маршруту.

Напомним, для устранения возникшего повреждения необходимо перекрыть водовод диаметром 500 мм. В зону отключения водоснабжения попадают 12 многоквартирных и 722 частных дома. Без воды также остались 59 административных зданий, поликлиника, детский сад, общеобразовательная и спортивная школы, бойлерная.