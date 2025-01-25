В Барнауле из-за метелей и оттепели с 22 по 24 января случилось 35 происшествий
Пострадавших нет
25 января 2025, 12:55, ИА Амител
В Барнауле во время метелей и потепления с 22 по 24 января зафиксировали 35 происшествий. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы администрации города по защите населения и информации Игорь Лисин.
По его данным, пострадавших в результате этих инцидентов нет. Первоочередные восстановительные работы уже завершены. На контроле остаются кровли многоэтажек, которые протекали во время оттепели.
"Группировка сил и средств отработала эффективно, последствия происшествий и аварийные ситуации устранялись оперативно", – сказал Лисин.
Также добавил, что в Барнауле ожидается постепенное потепление, но ночные температуры останутся на уровне -20 градусов. Из-за этого остается риск возникновения пожаров и гололедных явлений.
Руководители ресурсоснабжающих организаций на совещании доложили, что работа сетевого хозяйства идет в штатном режиме. Крупных аварийных ситуаций удалось избежать, а жалоб на тепло в диспетчерские не поступало.
Замглавы мэрии по городскому хозяйству Сергей Татьянин отметил, что на особом контроле остается очистка дворов и кровель многоэтажек от снега и наледи. УК и ТСЖ очистили уже 48% кровель и 84% дворов.
14:44:01 25-01-2025
На Красноармейском ходить не возможно. Управляющие кампании и не думали приступать к очистке.
15:44:59 25-01-2025
"Групировка сил и средств эффективно отработала" в кабинетах администрации 😳, сидя на стульях
18:36:24 25-01-2025
Так бы и сказали - из-за зимы...