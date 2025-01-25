В Барнауле из-за метелей и оттепели с 22 по 24 января случилось 35 происшествий

Пострадавших нет

25 января 2025, 12:55, ИА Амител

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле во время метелей и потепления с 22 по 24 января зафиксировали 35 происшествий. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы администрации города по защите населения и информации Игорь Лисин.

По его данным, пострадавших в результате этих инцидентов нет. Первоочередные восстановительные работы уже завершены. На контроле остаются кровли многоэтажек, которые протекали во время оттепели.

"Группировка сил и средств отработала эффективно, последствия происшествий и аварийные ситуации устранялись оперативно", – сказал Лисин.

Также добавил, что в Барнауле ожидается постепенное потепление, но ночные температуры останутся на уровне -20 градусов. Из-за этого остается риск возникновения пожаров и гололедных явлений.

Руководители ресурсоснабжающих организаций на совещании доложили, что работа сетевого хозяйства идет в штатном режиме. Крупных аварийных ситуаций удалось избежать, а жалоб на тепло в диспетчерские не поступало.

Замглавы мэрии по городскому хозяйству Сергей Татьянин отметил, что на особом контроле остается очистка дворов и кровель многоэтажек от снега и наледи. УК и ТСЖ очистили уже 48% кровель и 84% дворов.