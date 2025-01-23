Уже ближайшей ночью в регионе сильно похолодает

23 января 2025, 15:15, ИА Амител

Морозный день / Фото: amic.ru

После штормовой погоды в Алтайский край придет похолодание. Уже в ночь на 24 января столбики термометров в регионе покажут -22...-27 градусов, а по западным районам они опустятся до -34. Днем в пятницу ожидается -12...-17 градусов, местами – до -22. Такие морозы простоят на Алтае двое суток. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 25 января ожидается также -22...-27 градусов, но холоднее уже будет по востоку и в предгорьях. Там может выхолодить до -35. Днем по краю разброс температур от -12 до -22°С. Но уже в ночь на воскресенье морозы начнут ослабевать, будет уже теплее на 6-8 градусов", – сообщила синоптик.

Ночью 26 января ожидается -15...-24°С, днем – от -8 до -13 градусов.