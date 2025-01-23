Погрелись и хватит. Сколько в Алтайском крае простоят 30-градусные морозы?
Уже ближайшей ночью в регионе сильно похолодает
23 января 2025, 15:15, ИА Амител
После штормовой погоды в Алтайский край придет похолодание. Уже в ночь на 24 января столбики термометров в регионе покажут -22...-27 градусов, а по западным районам они опустятся до -34. Днем в пятницу ожидается -12...-17 градусов, местами – до -22. Такие морозы простоят на Алтае двое суток. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"В ночь на 25 января ожидается также -22...-27 градусов, но холоднее уже будет по востоку и в предгорьях. Там может выхолодить до -35. Днем по краю разброс температур от -12 до -22°С. Но уже в ночь на воскресенье морозы начнут ослабевать, будет уже теплее на 6-8 градусов", – сообщила синоптик.
Ночью 26 января ожидается -15...-24°С, днем – от -8 до -13 градусов.
16:08:16 23-01-2025
Всмысли хватит? Включайти взад
00:42:32 24-01-2025
2 недели холодов ночью -32 днем -14
14:08:29 24-01-2025
Какие это морозы???
Даже -30 за зиму ниразу не было.
Уж лучше -20, чем 0.
Слякоть надоела.
И НЕ ПОСЫПАЙТЕ СОЛЬЮ, БЕЗ НЕЁ ЛУЧШЕ.