В Барнауле из-за непогоды сломалось несколько светофоров
Специалисты уже чинят устройства
15 февраля 2024, 08:50, ИА Амител
В Барнауле из-за непогоды не работают светофоры / Фото: pxhere.com
В Барнауле в результате вчерашней метели перестали работать светофоры. Как сообщает мэрия, полностью устройства отключены на следующих участках:
- пр. Строителей – ул. Челюскинцев;
- ул. Шумакова – ул. Взлетная;
- пр. Комсомольский – ул. Партизанская;
- остановка "Кордон" на Змеиногорском тракте;
- Змеиногорский тракт, 104.
Еще на четырех перекрестках повреждены секции светофоров:
- ул. 40 лет Октября – ул. Германа Титова;
- пр. Калинина – ул. Северо-Западная;
- ул. Энтузиастов – ул. Попова;
- ул. Попова – ул. Трактовая.
Специалисты "Барнаулгорсвета" уже чинят устройства, однако о сроках их запуска пока не уточняют.
Как ранее рассказывали в мэрии Барнаула, в результате непогоды пострадало 11 светофоров, 11 машин, 10 зданий, упало одно дерево и оказались ранены два человека. Также в пригородных поселках Барнаула отключался свет.
07:54:18 16-02-2024
А еще, в Барнауле из за сломанных светофоров на Змеиногорском тракте, наконец то нет на нем ПРОБОК!!!! значит вывод - светофоры не правильно настроены, так как когда они работают, мы не едем а стоим в пробках! Вообще не включайте их, мне понравилось!