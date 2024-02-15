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В Барнауле из-за непогоды сломалось несколько светофоров

Специалисты уже чинят устройства

15 февраля 2024, 08:50, ИА Амител

В Барнауле из-за непогоды не работают светофоры / Фото: pxhere.com
В Барнауле из-за непогоды не работают светофоры / Фото: pxhere.com

В Барнауле в результате вчерашней метели перестали работать светофоры. Как сообщает мэрия, полностью устройства отключены на следующих участках:

  • пр. Строителей – ул. Челюскинцев;
  • ул. Шумакова – ул. Взлетная;
  • пр. Комсомольский – ул. Партизанская;
  • остановка "Кордон" на Змеиногорском тракте;
  • Змеиногорский тракт, 104.

Еще на четырех перекрестках повреждены секции светофоров:

  • ул. 40 лет Октября – ул. Германа Титова;
  • пр. Калинина – ул. Северо-Западная;
  • ул. Энтузиастов – ул. Попова;
  • ул. Попова – ул. Трактовая.

Специалисты "Барнаулгорсвета" уже чинят устройства, однако о сроках их запуска пока не уточняют.

Как ранее рассказывали в мэрии Барнаула, в результате непогоды пострадало 11 светофоров, 11 машин, 10 зданий, упало одно дерево и оказались ранены два человека. Также в пригородных поселках Барнаула отключался свет.

Барнаул светофоры

Комментарии 1

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Гость

07:54:18 16-02-2024

А еще, в Барнауле из за сломанных светофоров на Змеиногорском тракте, наконец то нет на нем ПРОБОК!!!! значит вывод - светофоры не правильно настроены, так как когда они работают, мы не едем а стоим в пробках! Вообще не включайте их, мне понравилось!

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