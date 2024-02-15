В Барнауле из-за непогоды сломалось несколько светофоров

Специалисты уже чинят устройства

15 февраля 2024, 08:50, ИА Амител

В Барнауле из-за непогоды не работают светофоры / Фото: pxhere.com

В Барнауле в результате вчерашней метели перестали работать светофоры. Как сообщает мэрия, полностью устройства отключены на следующих участках:

пр. Строителей – ул. Челюскинцев;

ул. Шумакова – ул. Взлетная;

пр. Комсомольский – ул. Партизанская;

остановка "Кордон" на Змеиногорском тракте;

Змеиногорский тракт, 104.

Еще на четырех перекрестках повреждены секции светофоров:

ул. 40 лет Октября – ул. Германа Титова;

пр. Калинина – ул. Северо-Западная;

ул. Энтузиастов – ул. Попова;

ул. Попова – ул. Трактовая.

Специалисты "Барнаулгорсвета" уже чинят устройства, однако о сроках их запуска пока не уточняют.

Как ранее рассказывали в мэрии Барнаула, в результате непогоды пострадало 11 светофоров, 11 машин, 10 зданий, упало одно дерево и оказались ранены два человека. Также в пригородных поселках Барнаула отключался свет.