НОВОСТИПроисшествия

Появилось видео падения крыши на улице Власихинской в Барнауле

В результате произошедшего пострадали десять автомобилей и один человек

15 февраля 2024, 07:50, ИА Амител

Момент падения крыши с торгово-офисного здания № 133 по улице Власихинской в Барнауле попал на видео. Кадры опубликовало сообщество "В курсе 22".

Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения 14 февраля. На записи видно, что все случилось в 13:47: кровля не выдержала порывов ураганного ветра и рухнула на парковку. В одном из автомобилей в тот момент сидел человек.

Как позднее рассказали в мэрии, в общей сложности сорванная крыша повредила десять машин, также есть пострадавший, но медицинская помощь ему не потребовалась.

Вечером того же дня в администрации сообщили, что всего из-за порывистого ветра в столице региона было зафиксировано 24 происшествия.

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

Avatar Picture
гость

08:01:40 15-02-2024

Девушка в машине должна праздновать 2-й день рождения.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:18:18 15-02-2024

за чей счет ремонт?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:39:29 15-02-2024

Гость (08:18:18 15-02-2024) за чей счет ремонт?... за свой

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:26 15-02-2024

а ведь по правилам запрещено ставить машины от здания ближе чем в 10 метров. Только кто эти правила соблюдает.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:00 15-02-2024

Гость (11:00:26 15-02-2024) а ведь по правилам запрещено ставить машины от здания ближе ... по каким правилам? назовите их ну и пункт ваших правил тоже укажите. p.s. это не жилое здание

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:13:20 15-02-2024

Гость (11:08:00 15-02-2024) по каким правилам? назовите их ну и пункт ваших правил тоже ... хотя бы по правилам пожарной безопасности 10-15 метров в зависимости от огнестойкости.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:01 15-02-2024

гость (11:13:20 15-02-2024) хотя бы по правилам пожарной безопасности 10-15 метров в зав... полное название правил и пункт напишите

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:09 15-02-2024

Гость (11:00:26 15-02-2024) а ведь по правилам запрещено ставить машины от здания ближе ... ссыль на закон есть?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:49:32 15-02-2024

Гость (11:11:09 15-02-2024) ссыль на закон есть?... 2. п. 4.12 СП 113.13330.2016: расстояние от стоянок до других зданий и сооружений следует принимать в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и с нормативными документами по пожарной безопасности. 3. п. 6.11.2 СП 4.13130.2013: противопожарные расстояния от границ парковки легковых автомобилей до жилых и общественных зданий – не менее 10м.

  13 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров