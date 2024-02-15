Появилось видео падения крыши на улице Власихинской в Барнауле
В результате произошедшего пострадали десять автомобилей и один человек
15 февраля 2024, 07:50, ИА Амител
Момент падения крыши с торгово-офисного здания № 133 по улице Власихинской в Барнауле попал на видео. Кадры опубликовало сообщество "В курсе 22".
Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения 14 февраля. На записи видно, что все случилось в 13:47: кровля не выдержала порывов ураганного ветра и рухнула на парковку. В одном из автомобилей в тот момент сидел человек.
Как позднее рассказали в мэрии, в общей сложности сорванная крыша повредила десять машин, также есть пострадавший, но медицинская помощь ему не потребовалась.
Вечером того же дня в администрации сообщили, что всего из-за порывистого ветра в столице региона было зафиксировано 24 происшествия.
08:01:40 15-02-2024
Девушка в машине должна праздновать 2-й день рождения.
08:18:18 15-02-2024
за чей счет ремонт?
08:39:29 15-02-2024
Гость (08:18:18 15-02-2024) за чей счет ремонт?... за свой
11:00:26 15-02-2024
а ведь по правилам запрещено ставить машины от здания ближе чем в 10 метров. Только кто эти правила соблюдает.
11:08:00 15-02-2024
Гость (11:00:26 15-02-2024) а ведь по правилам запрещено ставить машины от здания ближе ... по каким правилам? назовите их ну и пункт ваших правил тоже укажите. p.s. это не жилое здание
11:13:20 15-02-2024
Гость (11:08:00 15-02-2024) по каким правилам? назовите их ну и пункт ваших правил тоже ... хотя бы по правилам пожарной безопасности 10-15 метров в зависимости от огнестойкости.
11:19:01 15-02-2024
гость (11:13:20 15-02-2024) хотя бы по правилам пожарной безопасности 10-15 метров в зав... полное название правил и пункт напишите
11:11:09 15-02-2024
Гость (11:00:26 15-02-2024) а ведь по правилам запрещено ставить машины от здания ближе ... ссыль на закон есть?
11:49:32 15-02-2024
Гость (11:11:09 15-02-2024) ссыль на закон есть?... 2. п. 4.12 СП 113.13330.2016: расстояние от стоянок до других зданий и сооружений следует принимать в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и с нормативными документами по пожарной безопасности. 3. п. 6.11.2 СП 4.13130.2013: противопожарные расстояния от границ парковки легковых автомобилей до жилых и общественных зданий – не менее 10м.