Появилось видео падения крыши на улице Власихинской в Барнауле

В результате произошедшего пострадали десять автомобилей и один человек

15 февраля 2024, 07:50, ИА Амител

Момент падения крыши с торгово-офисного здания № 133 по улице Власихинской в Барнауле попал на видео. Кадры опубликовало сообщество "В курсе 22".

Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения 14 февраля. На записи видно, что все случилось в 13:47: кровля не выдержала порывов ураганного ветра и рухнула на парковку. В одном из автомобилей в тот момент сидел человек.

Как позднее рассказали в мэрии, в общей сложности сорванная крыша повредила десять машин, также есть пострадавший, но медицинская помощь ему не потребовалась.

Вечером того же дня в администрации сообщили, что всего из-за порывистого ветра в столице региона было зафиксировано 24 происшествия.