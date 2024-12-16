В Барнауле из-за плохой электропроводки сгорел жилой деревянный дом

Пожар тушили 32 специалиста

16 декабря 2024, 16:50, ИА Амител

Пожар в 5-м Инициативном проезде / Фото: t.me/mchs_altkray

В Барнауле в 5-м Инициативном проезде потушили пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Как рассказали спасатели, горело несколько частных деревянных домов. Пожар локализовали на площади 200 кв. м. Пострадавших нет.

"Работали четыре звена газодымозащитной службы, привлекались семь единиц техники, 32 специалиста", – сказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования, в результате чего на чердаке дома произошло короткое замыкание электропроводки.