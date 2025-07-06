В Барнауле из-за потопа изменили движение общественного транспорта

Участок Павловский тракт — ул. Попова до ул. 280-летия Барнаула перекрыт

06 июля 2025, 14:03, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ряд маршрутов общественного транспорта изменили в Барнауле в связи с обильными осадками. Как сообщает пресс-центр мэрии, сейчас закрыто движение транспорта в обоих направлениях на участке Павловский тракт — ул. Попова до ул. 280-летия Барнаула.

В связи с этим:

автобусы № 53 объезжают улицу Попова по маршруту: ул.Энтузиастов - Георгиева - Павловский тракт;

автобусы № 10: ул.Энтузиастов - 65 лет Победы - Павловский тракт;

автобусы № 60 по: улица Попова - Сергея Семенова - 65 лет Победы, далее по маршруту.

Изменения также коснулись троллейбусов: