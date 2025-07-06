В Барнауле из-за потопа изменили движение общественного транспорта
Участок Павловский тракт — ул. Попова до ул. 280-летия Барнаула перекрыт
06 июля 2025, 14:03, ИА Амител
Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Ряд маршрутов общественного транспорта изменили в Барнауле в связи с обильными осадками. Как сообщает пресс-центр мэрии, сейчас закрыто движение транспорта в обоих направлениях на участке Павловский тракт — ул. Попова до ул. 280-летия Барнаула.
В связи с этим:
- автобусы № 53 объезжают улицу Попова по маршруту: ул.Энтузиастов - Георгиева - Павловский тракт;
- автобусы № 10: ул.Энтузиастов - 65 лет Победы - Павловский тракт;
- автобусы № 60 по: улица Попова - Сергея Семенова - 65 лет Победы, далее по маршруту.
Изменения также коснулись троллейбусов:
- №1 двигается по маршруту пл. Баварина - Ленина-Космонавтов - Шинный завод, обратно так же.
- №6 едет по маршруту Солнечная поляна - Юрина - Матросова - Дом Быта, обратно таким же маршрутом.
- №7 едет по маршруту Баварина - Ленина - Матросова - Малахова - С.Батора - Георгиева - Стадион, обратно так же.
15:04:46 06-07-2025
Улицу 8 марта выезд из Барнаула закройте! Там только на кораблях переплывать.
08:22:52 07-07-2025
Гость (15:04:46 06-07-2025) Улицу 8 марта выезд из Барнаула закройте! Там только на кора... Хотелось бы отметить, что это море образовалось сразу после завершения ремонта этой дороги по программе "Безопасные и качественные дороги"! Люди, чьи дом у этой самой дороги вообще не могут нормальны выходить и входить в свои дома, а заезды им вообще бордюрами перекрыли. Сделали большую ванну из бордюр и асфальта, в низине, результат очевиден...
19:23:29 06-07-2025
Деревню Гадюкино- смыло😁
20:08:29 06-07-2025
Гость (19:23:29 06-07-2025) Деревню Гадюкино- смыло😁... ))))))
21:29:13 06-07-2025
Зачем городу дождевая (ливневая) канализация? Лучше построим десяток, другой скворечников и продадим, по московским ценам, чем бесплатно систему сливов.
22:09:42 06-07-2025
Как всегда все неожиданно, как всегда все не готовы.... ничего нового