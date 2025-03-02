В Барнауле из-за празднования Масленицы образовались пробки
Горожане массово "рванули" провожать зиму в парк "Изумрудный"
02 марта 2025, 14:46, ИА Амител
Большие пробки образовались в Барнауле 2 марта. Горожане массово отправились в парк "Изумрудный".
Как рассказали участники Telegram-канала Barnaul 22, добраться в "Изумрудный" в связи с пробками проще пешком.
"Кажется, весь город рванул на Масленицу в парк "Изумрудный". Движение стоит, проще дойти пешком", – удивились горожане.
Напомним, проводы зимы в "Изумрудном" проходят с 12:00 до 15:00. На "Самой русской Масленице" горожан радуют веселые игры и хороводы, детские и семейные развлечения, ярмарка мастеров-ремесленников, вкусные угощения, "обжорные ряды" и сжигание чучела. Также организаторы обещали провести конкурс поедания блинов на скорость.
18:57:50 02-03-2025
на кладбище?? я в шоке.. и 100 лет не прошло как там людей хоронили!!!
21:08:26 02-03-2025
Гость (18:57:50 02-03-2025) на кладбище?? я в шоке.. и 100 лет не прошло как там людей х... В нагорном парке тоже 100 лет назад хоронили, а теперь оттуда не выгонишь гуляющих. До сих пор могилы стоят, а люди хороводы водят.
22:02:43 02-03-2025
Гость (21:08:26 02-03-2025) В нагорном парке тоже 100 лет назад хоронили, а теперь оттуд... Точно не выгонишь? Может быть не загонишь?
23:43:22 02-03-2025
Гость (18:57:50 02-03-2025) на кладбище?? я в шоке.. и 100 лет не прошло как там людей х... В одном из последних своих интерью покойный академик Капица сказал замечательную фразу:" всемирная интернетнационализация ведёт к ТОТАЛЬНОЙ! имбицилизаци".Вот и наглядый пример в день прощённого воскресения-шабаш "одухотворённых" новыми "духовными скрепами"😳@@@@@
23:01:11 02-03-2025
У нас все парки и скверы на кладбищах. Земли то в Росии мало, так что гуляем на костях
08:28:55 03-03-2025
Не мог заехать во двор где проживаю. Всё забито. Безмозглая овца перегородила вьезд и на просьбу отъехать, требовала паспорт предъявить с пропиской. Она на праздник видите ли тут приехала со своими спиногрызами, а местные жители ей двор не почистили.
Вакаев! Ты если гульбища у себя на кладбище устраиваешь, договаривайся с управляшками соседних дворов, чтоб там территорию чистили.
Ну или остаётся устанавливать на въезд во двор шлагбаум и делать электронные ключи автовладельцам.
09:58:31 03-03-2025
все резко стали славянами и язычниками?
17:25:26 03-03-2025
Задолбали вы уже своими кладбищами! Всё-то вам не так, умники диванные! Только вот церковь насчёт кладбищ молчит почему-то, ни словечка про "Масленицу на могилах". Значит, нет здесь ничего дьявольского. Поэтому успокойтесь и смотрите телевизор.