В Барнауле из-за празднования Масленицы образовались пробки

Горожане массово "рванули" провожать зиму в парк "Изумрудный"

02 марта 2025, 14:46, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Большие пробки образовались в Барнауле 2 марта. Горожане массово отправились в парк "Изумрудный".

Как рассказали участники Telegram-канала Barnaul 22, добраться в "Изумрудный" в связи с пробками проще пешком.

"Кажется, весь город рванул на Масленицу в парк "Изумрудный". Движение стоит, проще дойти пешком", – удивились горожане.

Фото: 2ГИС

Напомним, проводы зимы в "Изумрудном" проходят с 12:00 до 15:00. На "Самой русской Масленице" горожан радуют веселые игры и хороводы, детские и семейные развлечения, ярмарка мастеров-ремесленников, вкусные угощения, "обжорные ряды" и сжигание чучела. Также организаторы обещали провести конкурс поедания блинов на скорость.