В барнаульском парке "Изумрудный" вовсю провожают зиму. Фоторепортаж
Горожане водят хороводы, веселятся и угощаются
02 марта 2025, 14:09, ИА Амител
Барнаульцы активно празднуют Масленицу в парке "Изумрудный". Жители краевой столицы водят хороводы, участвуют в конкурсах, наслаждаются музыкой, пробуют вкусные угощения. И все это – в объективе корреспондента amic.ru.
Проводы зимы в "Изумрудном" проходят с 12:00 до 15:00. На "Самой русской Масленице" горожан радуют веселые игры и хороводы, детские и семейные развлечения, ярмарка мастеров-ремесленников, вкусные угощения, "обжорные ряды" и сжигание чучела. Также организаторы обещали провести конкурс поедания блинов на скорость.
Напомним, в Барнауле в воскресенье, 2 марта, широко отмечают Масленицу. Празднования проходят в разных частях города, причем каждое мероприятие по-своему уникально. Amic.ru уже рассказывал, где барнаульцы могут проводить зиму.
18:16:15 02-03-2025
в россии уже умерла женщина во время поедания блинов на скорость...
18:58:25 02-03-2025
на погосте...у часовни?! вы совсем там чтоли
05:14:51 03-03-2025
Гость (18:58:25 02-03-2025) на погосте...у часовни?! вы совсем там чтоли... Это планетарий
19:41:25 02-03-2025
Это был какой то кошмар. Пробки . Машину не куда паркануть. Приехал к дочери, которая живёт напротив Изумрудного. Не могли паркануться во дворе, Возле её гаража место нагло заняли. Все дворы чужими машины парканули .Кошмар какой то.Толпа заходит в парк - полиция проверяют сумки.В паке толпа. Что увидели на празднике - двушки пели, на бревне парни бились, лабиринт для детей и все развлечения. Всё происходило стихийно.Ни какой организации процесса.Отвратительно.
20:20:39 02-03-2025
Я (19:41:25 02-03-2025) Это был какой то кошмар. Пробки . Машину не куда паркануть. ... Всё вам плохо, Господа
21:39:39 02-03-2025
Гость (20:20:39 02-03-2025) Всё вам плохо, Господа... Не все плохо. Задумка хорошая и люди шли с настроением. Только если решили провести мероприятие, так сделайте все организованно. Сожжение чучела ассоциируется с инквизицией, толпа молча созерцает как казнят ведьму, ни песен, ни танцев, ни радости. Молча постояли, молча разошлись.
20:14:37 02-03-2025
Шашлык, люля и плов. Самые самые "русские" блюда...
20:27:35 02-03-2025
а чучелко- то оказалось липой, а не соломой и отказывалось гореть. ну неужели нельзя было сделать нормальное чучело, которое ярко и красиво горит? позорище. столько людей ждали, руки- ноги отморозили и ушли, мягко скажем, разочарованые.
22:12:11 02-03-2025
Элен без ребят (20:27:35 02-03-2025) а чучелко- то оказалось липой, а не соломой и отказывалось г... Из бумаги надо было делать внутри, чтобы горело))) А солому где взять сухую? Затратно будет.
10:08:25 03-03-2025
А где блины, медовуха, сбитень???