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В барнаульском парке "Изумрудный" вовсю провожают зиму. Фоторепортаж

Горожане водят хороводы, веселятся и угощаются

02 марта 2025, 14:09, ИА Амител

"Самая русская Масленица" в парке "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы активно празднуют Масленицу в парке "Изумрудный". Жители краевой столицы водят хороводы, участвуют в конкурсах, наслаждаются музыкой, пробуют вкусные угощения. И все это – в объективе корреспондента amic.ru.

Проводы зимы в "Изумрудном" проходят с 12:00 до 15:00. На "Самой русской Масленице" горожан радуют веселые игры и хороводы, детские и семейные развлечения, ярмарка мастеров-ремесленников, вкусные угощения, "обжорные ряды" и сжигание чучела. Также организаторы обещали провести конкурс поедания блинов на скорость.

Напомним, в Барнауле в воскресенье, 2 марта, широко отмечают Масленицу. Празднования проходят в разных частях города, причем каждое мероприятие по-своему уникально. Amic.ru уже рассказывал, где барнаульцы могут проводить зиму.

Барнаул праздники фоторепортажи
Читайте также в сюжете: Масленица

Комментарии 10

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Гость

18:16:15 02-03-2025

в россии уже умерла женщина во время поедания блинов на скорость...

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Гость

18:58:25 02-03-2025

на погосте...у часовни?! вы совсем там чтоли

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Гость

05:14:51 03-03-2025

Гость (18:58:25 02-03-2025) на погосте...у часовни?! вы совсем там чтоли... Это планетарий

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Я

19:41:25 02-03-2025

Это был какой то кошмар. Пробки . Машину не куда паркануть. Приехал к дочери, которая живёт напротив Изумрудного. Не могли паркануться во дворе, Возле её гаража место нагло заняли. Все дворы чужими машины парканули .Кошмар какой то.Толпа заходит в парк - полиция проверяют сумки.В паке толпа. Что увидели на празднике - двушки пели, на бревне парни бились, лабиринт для детей и все развлечения. Всё происходило стихийно.Ни какой организации процесса.Отвратительно.

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Гость

20:20:39 02-03-2025

Я (19:41:25 02-03-2025) Это был какой то кошмар. Пробки . Машину не куда паркануть. ... Всё вам плохо, Господа

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Гость

21:39:39 02-03-2025

Гость (20:20:39 02-03-2025) Всё вам плохо, Господа... Не все плохо. Задумка хорошая и люди шли с настроением. Только если решили провести мероприятие, так сделайте все организованно. Сожжение чучела ассоциируется с инквизицией, толпа молча созерцает как казнят ведьму, ни песен, ни танцев, ни радости. Молча постояли, молча разошлись.

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Гость

20:14:37 02-03-2025

Шашлык, люля и плов. Самые самые "русские" блюда...

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Элен без ребят

20:27:35 02-03-2025

а чучелко- то оказалось липой, а не соломой и отказывалось гореть. ну неужели нельзя было сделать нормальное чучело, которое ярко и красиво горит? позорище. столько людей ждали, руки- ноги отморозили и ушли, мягко скажем, разочарованые.

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Гость

22:12:11 02-03-2025

Элен без ребят (20:27:35 02-03-2025) а чучелко- то оказалось липой, а не соломой и отказывалось г... Из бумаги надо было делать внутри, чтобы горело))) А солому где взять сухую? Затратно будет.

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Гость

10:08:25 03-03-2025

А где блины, медовуха, сбитень???

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