В барнаульском парке "Изумрудный" вовсю провожают зиму. Фоторепортаж

Горожане водят хороводы, веселятся и угощаются

02 марта 2025, 14:09, ИА Амител

"Самая русская Масленица" в парке "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы активно празднуют Масленицу в парке "Изумрудный". Жители краевой столицы водят хороводы, участвуют в конкурсах, наслаждаются музыкой, пробуют вкусные угощения. И все это – в объективе корреспондента amic.ru.

Проводы зимы в "Изумрудном" проходят с 12:00 до 15:00. На "Самой русской Масленице" горожан радуют веселые игры и хороводы, детские и семейные развлечения, ярмарка мастеров-ремесленников, вкусные угощения, "обжорные ряды" и сжигание чучела. Также организаторы обещали провести конкурс поедания блинов на скорость.

Напомним, в Барнауле в воскресенье, 2 марта, широко отмечают Масленицу. Празднования проходят в разных частях города, причем каждое мероприятие по-своему уникально. Amic.ru уже рассказывал, где барнаульцы могут проводить зиму.