В Барнауле из-за порыва трубы с кипятком без тепла остались 17 многоквартирных домов
На оперативном совещании у главы города обсудили восстановление теплоснабжения и дорожного полотна
18 октября 2026, 12:57, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание, посвященное ликвидации аварии на теплосетях по адресу улица Попова, 166а, сообщает мэрия города.
В обсуждении ситуации участвовали заместитель главы администрации по ЖКХ Сергей Татьянин, заместитель главы по защите населения и информации Игорь Лисин, а также директор филиала "СГК‑Алтай" Александр Гросс.
Авария случилась утром — в 7:30 в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что горячая вода вышла на проезжую часть. По предварительным данным, пострадали два человека, одного из них госпитализировали. Сейчас утечка ликвидирована.
Как пояснил Александр Гросс, повреждение возникло на трубопроводе диаметром 1000 мм. Из‑за аварии без теплоснабжения остались 15 многоквартирных домов в квартале "Дружный", два дома на Павловском тракте (271 и 271а), а также школа и детский сад.
"На данный момент место повреждения определено. Так как авария произошла на большом диаметре, мы сейчас подаем теплоноситель от ТЭЦ‑3 на пониженных параметрах для Индустриального и части Ленинского и Центрального районов. Сейчас специалисты занимаются локализацией места повреждения, переключением абонентов и восстановлением параметров подачи теплоносителя от ТЭЦ‑3, чтобы минимизировать возможные неудобства", — рассказал Гросс.
Сергей Татьянин сообщил, что специалисты МБУ "Автодорстрой" восстанавливают дорожное полотно. После завершения работ движение по четной стороне улицы Попова от улицы 280‑летия Барнаула до Павловского тракта будет открыто. При этом трамваи на участке ходят без ограничений.
Вячеслав Франк поручил Сергею Татьянину и Игорю Лисину держать устранение аварии на особом контроле, а также наладить взаимодействие с управляющими организациями домов, попавших под отключение.
13:09:53 18-10-2026
Я живу на Попова и наконец закрыл форточку. Чем больше температура и давление, тем больше аварий.
14:13:39 18-10-2026
Что ж тогда всё лето делала СГК, если авария произошла на большом диаметре? На Южном МЕСЯЦ две трубы Ду50 не могли заменить, всё раскопанное стояло возле детской площадки. Куда идут наши деньги, тарифы же дикие? И что это за фразы "... держать устранение аварии на особом контроле"? На контроле надо держать проведение ремонтных работ летом, чтобы делалось всё качественно и в срок. А после аварии нужен не контроль, а особые условия содержания ответственных за эти аварии, т.е. телогрейка, чемодан и шконка лагерная на Колыме.
19:15:05 18-10-2026
Гость (14:13:39 18-10-2026) Что ж тогда всё лето делала СГК, если авария произошла на бо... Уважаемый, Вам прямая дорога в Комитет по "ничего не деланию". Возглавьте и будите все контролировать и управлять.
САБЖ...когда друзья живут рядом, обедают вместе...какой тут может быть......
и да....пострадали люди---непричастных наградили, невиновных наказали
21:36:49 18-10-2026
Гость (19:15:05 18-10-2026) Уважаемый, Вам прямая дорога в Комитет по "ничего не деланию... Из тех, кто всё лето "многоделал"? Вот ваша работа в виде кипятка на дорогах и отсутствия тепла у людей. Только тарифы вы исправно повышаете - это вас хлебом не корми, на ура. И кстати, таких комитетов у нас в городе полно и работу, про которую вы указали, они исправно делают и результаты мы видим прорывные.
14:27:59 18-10-2026
Как интересно! 17 домов, значит, в квартале Дружный. И ВСЁ? Да в округе на километры тепло вырубили.
15:32:19 18-10-2026
И вновь продолжается бой...
16:02:15 18-10-2026
Правильно понимаю, что в период ремонтной кампании СГК преимущественно занимается имитацией деятельности?
21:54:56 18-10-2026
Чучмек (16:02:15 18-10-2026) Правильно понимаю, что в период ремонтной кампании СГК преим... Тут и понимать не надо, вышел на ул. Попова и всё воочию увидел.
09:32:58 19-10-2026
Ребят скажу больше! - это цветочки с такой кадровой политикой как в СГК они скоро поставят каком все города!!!, потому как платить работягам они не хотят, проводят имитацию бурной деятельности, осваивают ремонтные бюджеты с подрядчиками - с которых спросить потом не возможно!, скоро доиграемся в этот цирк......