В Барнауле из-за порыва трубы с кипятком без тепла остались 17 многоквартирных домов

На оперативном совещании у главы города обсудили восстановление теплоснабжения и дорожного полотна

18 октября 2026, 12:57, ИА Амител

Трубы прорвало / Фото: официальный сайт мэрии Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание, посвященное ликвидации аварии на теплосетях по адресу улица Попова, 166а, сообщает мэрия города.

В обсуждении ситуации участвовали заместитель главы администрации по ЖКХ Сергей Татьянин, заместитель главы по защите населения и информации Игорь Лисин, а также директор филиала "СГК‑Алтай" Александр Гросс.

Авария случилась утром — в 7:30 в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что горячая вода вышла на проезжую часть. По предварительным данным, пострадали два человека, одного из них госпитализировали. Сейчас утечка ликвидирована.

Как пояснил Александр Гросс, повреждение возникло на трубопроводе диаметром 1000 мм. Из‑за аварии без теплоснабжения остались 15 многоквартирных домов в квартале "Дружный", два дома на Павловском тракте (271 и 271а), а также школа и детский сад.

"На данный момент место повреждения определено. Так как авария произошла на большом диаметре, мы сейчас подаем теплоноситель от ТЭЦ‑3 на пониженных параметрах для Индустриального и части Ленинского и Центрального районов. Сейчас специалисты занимаются локализацией места повреждения, переключением абонентов и восстановлением параметров подачи теплоносителя от ТЭЦ‑3, чтобы минимизировать возможные неудобства", — рассказал Гросс.

Сергей Татьянин сообщил, что специалисты МБУ "Автодорстрой" восстанавливают дорожное полотно. После завершения работ движение по четной стороне улицы Попова от улицы 280‑летия Барнаула до Павловского тракта будет открыто. При этом трамваи на участке ходят без ограничений.

Вячеслав Франк поручил Сергею Татьянину и Игорю Лисину держать устранение аварии на особом контроле, а также наладить взаимодействие с управляющими организациями домов, попавших под отключение.