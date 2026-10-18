В Барнауле из-за прорыва трубы с кипятком два человека получили ожоги

Одного пострадавшего госпитализировали, временно скорректирована схема движения автобусов №10, 53 и 60

18 октября 2026, 11:03, ИА Амител

Утром 18 октября в единую диспетчерскую службу Барнаула поступило сообщение о выходе горячей воды на проезжую часть по адресу: улица Попова, 166а. Подробности рассказали в мэрии города.

На место незамедлительно прибыли заместитель главы администрации города по жилищно‑коммунальному хозяйству Сергей Татьянин, специалисты администрации Индустриального района, городского управления ГО ЧС, а также представители Сибирской генерирующей компании.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека — одного из них госпитализировали. В настоящее время утечка горячей воды устранена. Специалисты СГК выполняют переключение сети — после этого начнутся работы по ликвидации аварии.

На участке сохраняется ограничение движения транспорта: оно действует на четной стороне улицы Попова — от улицы 280‑летия Барнаула до Павловского тракта. При этом движение трамваев уже восстановлено.

Из‑за перекрытия части улицы временно скорректирована схема движения автобусов №10, 53 и 60: теперь они следуют по маршруту через улицу 280‑летия Барнаула и Солнечную Поляну, далее — согласно обычной трассе.