В Барнауле СК возбудил дело из-за массового отравления воспитанников детсада
В детском саду №251 более десяти детей пожаловались на рвоту, родители подозревают проблемы с питанием
18 октября 2026, 08:56, ИА Амител
В Барнауле после массового недомогания воспитанников детского сада возбуждено уголовное дело. Следственный комитет РФ по Алтайскому краю начал разбирательство.
"По данному факту следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — уточнили в пресс‑службе ведомства.
Речь идет о детском саду №251. Как ранее сообщал портал "Катунь 24", за один день более десяти детей пожаловались на рвоту. Родители считают, что причиной могло стать питание в учреждении, и настаивают на проверке качества продуктов. Группу старшего дошкольного возраста пришлось закрыть на карантин.
Ход расследования взят на контроль: председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Игорю Колесниченко представить доклад о проделанной работе.
11:06:07 18-10-2026
Речь идет о детском саду
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как теперь забыть это
13:00:14 18-10-2026
Разумеется, легче свалить всё на ДС. А версию, что какая-то мамаша или папаша привели в ДС заразного ребёнка, не рассматривают?
16:40:49 18-10-2026
Странная логика, заболели дети в одной группе, а виновата кухня как всегда🤦 Каждый раз одно и то же. Если бы кишечная палочка или другое отравление, тогда ещё можно предположить, но тогда весь детский сад бы отравился, не дай бог, конечно.🤷 Думаю, там и родители многие заболели. Когда мой ребенок приносил эту заразу, мы болели всей семьёй, несмотря на дезинфекцию и изоляцию, вирус очень заразен и может передаваться воздушно-капельным путём, хотя чаще контактно- бытовым
17:53:04 18-10-2026
Это может быть и ротавирус.
14:25:10 19-10-2026
Гость (17:53:04 18-10-2026) Это может быть и ротавирус. ... Это и есть ротавирус. Какие балбесы минусуют? =)