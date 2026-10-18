В Барнауле СК возбудил дело из-за массового отравления воспитанников детсада

В детском саду №251 более десяти детей пожаловались на рвоту, родители подозревают проблемы с питанием

18 октября 2026, 08:56, ИА Амител

Детсад и кукла на стуле / Фото: amic.ru

В Барнауле после массового недомогания воспитанников детского сада возбуждено уголовное дело. Следственный комитет РФ по Алтайскому краю начал разбирательство.

"По данному факту следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — уточнили в пресс‑службе ведомства.

Речь идет о детском саду №251. Как ранее сообщал портал "Катунь 24", за один день более десяти детей пожаловались на рвоту. Родители считают, что причиной могло стать питание в учреждении, и настаивают на проверке качества продуктов. Группу старшего дошкольного возраста пришлось закрыть на карантин.

Ход расследования взят на контроль: председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Игорю Колесниченко представить доклад о проделанной работе.