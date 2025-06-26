НОВОСТИТранспорт

В Барнауле из-за ремонта трамвайных путей закроют проезд на улицах Попова и Балтийской

В связи с этим изменятся схемы движения общественного транспорта

26 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

С 22:00 30 июня в Барнауле начнут ремонтировать трамвайные пути на пересечении улиц Балтийской и Попова. В связи с этим проезд на перекрестке временно закроют для личного и общественного транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Капитальный ремонт проведут на участке длиной 50 метров. Бригады МУП "Горэлектротранс" будут работать круглосуточно, в двухсменном режиме. Специалисты  демонтируют старое строение пути, уложат новую рельсошпальную решетку и новый асфальт. 

Движение трамваев №2, 7 и 10 организуют по следующим схемам: 

  • Трамвай №2: Поток – пр. Космонавтов – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ст. "Пивзавод".
  • Трамвай №7: Депо №3 – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон.
  • Трамвай №10: ст. "Пивзавод" – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова  – ул.Власихинская – ул. Попова – ст. "Пивзавод".
  •  Маршрут троллейбуса №7  - без изменений.

Автобусы №10, 47, 51, 53, 80 будут двигаться в следующем направлении: 

  • ул. Попова с разворотом на ул. Попова – ул. Балтийская далее по маршруту. Обратно - без изменений. 

Автобусный маршрут №65 тоже временно изменят: 

  • ул. Балтийская с разворотом на ул. Попова – ул. Балтийская далее по маршруту. В обратном направлении ул. Балтийская – ул. Попова – разворот на пересечении с ул. Взлетной – ул. Попова - ул. Балтийская, далее по маршруту.

Автомобили смогут проезжать по близлежащим улицам: Власихинской, Взлетной, а также по Северному Власихинскому проезду. Движение организуют согласно схемам, указанным на дорожных знаках. Их установят на время ремонта.

Сотрудники ГИБДД и "Барнаулгорсвет" будут мониторить  дорожную обстановку каждый день. Уже сейчас специалисты минимизируют потенциальные неудобства на участках, где возрастет автомобильный трафик.

Ремонтные работы планируют завершить 8 июля. Схемы организации дорожного движения, которые будут действовать на время ремонта, представлены на картинках.

Фото: barnaul.org

Пересечение пр. Ленина и ул. Молодежной / Фото:

В Барнауле с 16 июня на две недели перекроют оживленный перекресток на проспекте Ленина

Также поочередно частично ограничат движение на самом проспекте и на улице Молодежной
НОВОСТИОбщество
Барнаул общественный транспорт дорожное движение

Комментарии 5

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Шинник

16:29:10 26-06-2025

... где-то я уже это видел ....
такое "очучение" что через год эти пути/переезды ремонтируют...

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8

16:30:57 26-06-2025

Там в любом случае рельсы высоко по сравнению с асфальтом, как их переезжать чтобы пузом не цепануть? Надо поднимать асфальт на Попова до уровня рельсов или опускать рельсы до уровня асфальта на Попова.

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Гость

19:21:36 26-06-2025

8 (16:30:57 26-06-2025) Там в любом случае рельсы высоко по сравнению с асфальтом, к... пузотерки и опущенные машины нормально там проезжают

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Гость

19:59:21 26-06-2025

8 (16:30:57 26-06-2025) Там в любом случае рельсы высоко по сравнению с асфальтом, к... Рельсы под шпалы положить

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Татьяна

08:51:00 27-06-2025

Еще бы очень хотелось, чтобы трамвайные рельсы Власихинская - Лазурная тоже бы отремонтировали, а то ездить совсем невозможно!!!!!

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