В Барнауле из-за ремонта трамвайных путей закроют проезд на улицах Попова и Балтийской

В связи с этим изменятся схемы движения общественного транспорта

26 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

С 22:00 30 июня в Барнауле начнут ремонтировать трамвайные пути на пересечении улиц Балтийской и Попова. В связи с этим проезд на перекрестке временно закроют для личного и общественного транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Капитальный ремонт проведут на участке длиной 50 метров. Бригады МУП "Горэлектротранс" будут работать круглосуточно, в двухсменном режиме. Специалисты демонтируют старое строение пути, уложат новую рельсошпальную решетку и новый асфальт.

Движение трамваев №2, 7 и 10 организуют по следующим схемам:

Трамвай №2: Поток – пр. Космонавтов – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ст. "Пивзавод".

Трамвай №7: Депо №3 – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон.

Трамвай №10: ст. "Пивзавод" – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – ул.Власихинская – ул. Попова – ст. "Пивзавод".

Маршрут троллейбуса №7 - без изменений.

Автобусы №10, 47, 51, 53, 80 будут двигаться в следующем направлении:

ул. Попова с разворотом на ул. Попова – ул. Балтийская далее по маршруту. Обратно - без изменений.

Автобусный маршрут №65 тоже временно изменят:

ул. Балтийская с разворотом на ул. Попова – ул. Балтийская далее по маршруту. В обратном направлении ул. Балтийская – ул. Попова – разворот на пересечении с ул. Взлетной – ул. Попова - ул. Балтийская, далее по маршруту.

Автомобили смогут проезжать по близлежащим улицам: Власихинской, Взлетной, а также по Северному Власихинскому проезду. Движение организуют согласно схемам, указанным на дорожных знаках. Их установят на время ремонта.

Сотрудники ГИБДД и "Барнаулгорсвет" будут мониторить дорожную обстановку каждый день. Уже сейчас специалисты минимизируют потенциальные неудобства на участках, где возрастет автомобильный трафик.

Ремонтные работы планируют завершить 8 июля. Схемы организации дорожного движения, которые будут действовать на время ремонта, представлены на картинках.

Фото: barnaul.org