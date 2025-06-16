В Барнауле с 16 июня на две недели перекроют оживленный перекресток на проспекте Ленина

Также поочередно частично ограничат движение на самом проспекте и на улице Молодежной

16 июня 2025, 06:40, ИА Амител

Пересечение пр. Ленина и ул. Молодежной / Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле с 16 июня начнутся работы по техническому перевооружению участка магистральной тепловой сети М-213 диаметром 500 мм в районе пр. Ленина, 60, для чего потребуется ограничить движение на пересечении проспекта и улицы Молодежной. Об этом в своем Telegram-канале сообщает СГК.

"Данный участок теплосети введен в эксплуатацию еще в 1969 году. Масштабные работы по замене трубопроводов на этой магистрали энергетики СГК ведут с 2022 года и завершают в текущем году на наиболее изношенном участке – под проезжей частью пр. Ленина, вдоль ул. Молодежной", – говорится в сообщении.

Весь объем работ разделен на три этапа:

Перекресток пр. Ленина и ул. Молодежной с захватом пешеходной аллеи будет перекрыт с 16 по 30 июня (оранжевые границы на карте). Четная сторона пр. Ленина до ул. Молодежной, 9, будет перекрыта с 20 по 22 июня (зеленые границы на карте). Нечетная сторона пр. Ленина, включая перекрытие крайней правой полосы ул. Молодежной, будет перекрыта с 27 по 29 июня (синие и фиолетовые границы на карте).

"Данная магистраль обеспечивает теплоснабжение более семи тысяч барнаульцев, включая 62 многоквартирных дома, 33 административных здания, четыре школы, детский сад и два медучреждения", – подчеркнули в СГК.

Окончание ремонтных работ и восстановление благоустройства запланировано на 30 июня.

Как будет ходить общественный транспорт?

"На время ремонта теплосети, с 20 по 22 июня и с 27 по 29 июня, будут изменены схемы движения общественного транспорта", - сообщили в администрации Барнаула.

Движение автобусов № 1, 6, 10, 20, 25, 27, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 125, 144 будет организовано по следующей схеме:

проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина - далее по маршруту;

в обратном направлении: проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина.

Движение троллейбуса № 1 будет организовано по следующей схеме:

стадион – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы.

Движение троллейбуса № 7 будет организовано по следующей схеме:

улица Взлетная – улица Попова – улица Балтийская – улица Малахова - улица Матросова – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы.

На весь период проведения движение автобуса № 33р будет организовано по следующей схеме: