В Барнауле с 16 июня на две недели перекроют оживленный перекресток на проспекте Ленина
Также поочередно частично ограничат движение на самом проспекте и на улице Молодежной
16 июня 2025, 06:40, ИА Амител
В Барнауле с 16 июня начнутся работы по техническому перевооружению участка магистральной тепловой сети М-213 диаметром 500 мм в районе пр. Ленина, 60, для чего потребуется ограничить движение на пересечении проспекта и улицы Молодежной. Об этом в своем Telegram-канале сообщает СГК.
"Данный участок теплосети введен в эксплуатацию еще в 1969 году. Масштабные работы по замене трубопроводов на этой магистрали энергетики СГК ведут с 2022 года и завершают в текущем году на наиболее изношенном участке – под проезжей частью пр. Ленина, вдоль ул. Молодежной", – говорится в сообщении.
Весь объем работ разделен на три этапа:
- Перекресток пр. Ленина и ул. Молодежной с захватом пешеходной аллеи будет перекрыт с 16 по 30 июня (оранжевые границы на карте).
- Четная сторона пр. Ленина до ул. Молодежной, 9, будет перекрыта с 20 по 22 июня (зеленые границы на карте).
- Нечетная сторона пр. Ленина, включая перекрытие крайней правой полосы ул. Молодежной, будет перекрыта с 27 по 29 июня (синие и фиолетовые границы на карте).
"Данная магистраль обеспечивает теплоснабжение более семи тысяч барнаульцев, включая 62 многоквартирных дома, 33 административных здания, четыре школы, детский сад и два медучреждения", – подчеркнули в СГК.
Окончание ремонтных работ и восстановление благоустройства запланировано на 30 июня.
Как будет ходить общественный транспорт?
"На время ремонта теплосети, с 20 по 22 июня и с 27 по 29 июня, будут изменены схемы движения общественного транспорта", - сообщили в администрации Барнаула.
Движение автобусов № 1, 6, 10, 20, 25, 27, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 125, 144 будет организовано по следующей схеме:
- проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина - далее по маршруту;
- в обратном направлении: проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина.
Движение троллейбуса № 1 будет организовано по следующей схеме:
- стадион – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы.
Движение троллейбуса № 7 будет организовано по следующей схеме:
- улица Взлетная – улица Попова – улица Балтийская – улица Малахова - улица Матросова – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы.
На весь период проведения движение автобуса № 33р будет организовано по следующей схеме:
- проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский - далее по маршруту;
- в обратном направлении: проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина.
15:44:39 11-06-2025
Здравствуй транспортный коллапс. Следует понимать что господин Ведяшкин и другие члены администрации там лично будут заниматься организацией движения?
17:29:28 11-06-2025
Гость (15:44:39 11-06-2025) Здравствуй транспортный коллапс. Следует понимать что господ...
Отопление лично тебе надо на всю зиму отключить. Скоро без своей жоповозки в туалет сходить не сможете.
12:01:10 16-06-2025
Гость (17:29:28 11-06-2025) Отопление лично тебе надо на всю зиму отключить. Скоро б... + много!
12:56:11 16-06-2025
моя соседка реально ездит на работу на своей жоповозке, хотя пешком 5 минут летом и зимой- 7-9, если скользко.
нет дачи, не путешествует, 80+кг, гипертония и СД в 35 лет.
13:13:34 16-06-2025
Элен без ребят (12:56:11 16-06-2025) моя соседка реально ездит на работу на своей жоповозке, хотя... хотела написать, что это я...но 80кг, болезни и отсутствие путешествий у женщины испортили мое описание. Получается, не я ваша соседка ..но в целом, похоже. Тоже не хожу пешком: грязь весной, лед и холод зимой, жара, комары и мошки летом. Жизнь в экстремальном, не предназначенном для людей климате, вынуждает находиться на улице как можно меньше
14:02:28 16-06-2025
Элен без ребят (12:56:11 16-06-2025) моя соседка реально ездит на работу на своей жоповозке, хотя... Я тоже езжу на машине хотя работаю недалеко. В наших реалиях если нет гаража машину лучше держать в поле зрения, как то пошла пешком и ее зимой грейдером завалили. Да и придурков хватает
00:19:16 13-06-2025
Гость (15:44:39 11-06-2025) Здравствуй транспортный коллапс. Следует понимать что господ... Не то место чтобы коллапс появился, неместный что ли
17:02:18 11-06-2025
А я говорила, что с приходом сгк город будет постепенно перекопан. И это будет не внутридомовые территории. И не какие-то улицы типа Деповской.
18:52:49 11-06-2025
Соседка (из соседнего города) (17:02:18 11-06-2025) А я говорила, что с приходом сгк город будет постепенно пере... уже есть опыт??
17:37:49 11-06-2025
Когда уже мост на Калинина закроют?
18:49:38 11-06-2025
А вы не хотите сначала трамваи пустить по маршрутам, а потом еще что-то перекрывать? Так можно вообще все улицы одновременно закрыть, и ездите как знаете.
23:20:03 11-06-2025
Хорошеет город наш!
06:23:51 12-06-2025
А не целесообразнее было бы делать эти работы с 12 по 15 число , когда в городе мало народу и машин и на работу утром мало кому ехать надо
07:22:25 12-06-2025
Гость (06:23:51 12-06-2025) А не целесообразнее было бы делать эти работы с 12 по 15 чис... А вы любопытный экземпляр для наблюдения за вами психиатра. Двухнедельные работы предлагаете сделать за 4 дня.
15:53:11 12-06-2025
Выходит, вся транспортная нагрузка ляжет на Комсомольский.На Красноармейском же все ещё идёт ремонт путей.Тяжеловато будет всем барнаульцам и приезжим.
12:52:59 16-06-2025
Гость (15:53:11 12-06-2025) Выходит, вся транспортная нагрузка ляжет на Комсомольский.На... А тут вам лёгкую жизнь и не обещали. Тут Сибирь, а не Средиземноморье.
13:59:51 16-06-2025
Гость (12:52:59 16-06-2025) А тут вам лёгкую жизнь и не обещали. Тут Сибирь, а не Средиз... Без мозгов и на Средиземноморье не сладко
13:38:45 16-06-2025
уважаемые, три дня в одном направлении и три дня в другом (причем 2 из которых выходные) - можно потерпеть.... это же не две недели и не месяц.