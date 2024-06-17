В Барнауле изменили маршрут трамвая № 7
На конечной "Кордон" провисли провода, неполадки устраняют специалисты
17 июня 2024, 07:15, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле изменили схему движения трамвая № 7, сообщили в мэрии.
Из-за провисания контактной сети на конечной станции "Кордон" вагоны временно ездят до площади Свободы.
Неполадки уже устраняют специалисты аварийной службы.
Вечером 16 июня на "Кордоне" сгорел трамвай, пострадавших нет.
07:31:15 17-06-2024
Это всё хорошо, что устраняют. Раньше без графика ходили, а теперь совсем не ходят. И автобусы через раз... Министра бы утром с горы отправить на работу, прочувствовал бы всё, может и изменилось что-то.
08:02:02 17-06-2024
Гость (07:31:15 17-06-2024) Это всё хорошо, что устраняют. Раньше без графика ходили, а ...
На министра посмотрите еще раз и все понятно станет.
08:27:23 17-06-2024
Трамвай днём вчера сгорел,а ремонтировать, не спеша, сегодня начали? Ремонтёры с 9.00 до 18.00 работают?
09:07:26 17-06-2024
Пишыхот (08:27:23 17-06-2024) Трамвай днём вчера сгорел,а ремонтировать, не спеша, сегодня... В 20.30 новость была. Долгий день у вас
08:28:24 17-06-2024
Это всё хорошо, что устраняют. Раньше без графика ходили, а теперь совсем не ходят. И автобусы через раз... Министра бы утром с горы отправить на работу, прочувствовал бы всё, может и изменилось что-то.
А у нас пресса так и будет заниматься констатацией фактов по поводу невыходов трамваев/автобусов, или напишет через газету обращение к министру, чтобы пересмотрел работу своих подчинённых, которые отвечают за транспорт и соблюдение графиков поездок. Или это всё для замыливания глаз...
09:37:00 17-06-2024
Наверное, из-за провисания проводов трамвай и сгорел, а мы Татры ругаем???