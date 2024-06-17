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В Барнауле изменили маршрут трамвая № 7

На конечной "Кордон" провисли провода, неполадки устраняют специалисты

17 июня 2024, 07:15, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле изменили схему движения трамвая № 7, сообщили в мэрии.

Из-за провисания контактной сети на конечной станции "Кордон" вагоны временно ездят до площади Свободы.

Неполадки уже устраняют специалисты аварийной службы.

Вечером 16 июня на "Кордоне" сгорел трамвай, пострадавших нет.

Барнаул трамваи

Комментарии 6

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Гость

07:31:15 17-06-2024

Это всё хорошо, что устраняют. Раньше без графика ходили, а теперь совсем не ходят. И автобусы через раз... Министра бы утром с горы отправить на работу, прочувствовал бы всё, может и изменилось что-то.

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Гость

08:02:02 17-06-2024

Гость (07:31:15 17-06-2024) Это всё хорошо, что устраняют. Раньше без графика ходили, а ...
На министра посмотрите еще раз и все понятно станет.

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Пишыхот

08:27:23 17-06-2024

Трамвай днём вчера сгорел,а ремонтировать, не спеша, сегодня начали? Ремонтёры с 9.00 до 18.00 работают?

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Гость

09:07:26 17-06-2024

Пишыхот (08:27:23 17-06-2024) Трамвай днём вчера сгорел,а ремонтировать, не спеша, сегодня... В 20.30 новость была. Долгий день у вас

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Гость

08:28:24 17-06-2024

Это всё хорошо, что устраняют. Раньше без графика ходили, а теперь совсем не ходят. И автобусы через раз... Министра бы утром с горы отправить на работу, прочувствовал бы всё, может и изменилось что-то.
А у нас пресса так и будет заниматься констатацией фактов по поводу невыходов трамваев/автобусов, или напишет через газету обращение к министру, чтобы пересмотрел работу своих подчинённых, которые отвечают за транспорт и соблюдение графиков поездок. Или это всё для замыливания глаз...

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Гость

09:37:00 17-06-2024

Наверное, из-за провисания проводов трамвай и сгорел, а мы Татры ругаем???

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