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В Барнауле изменили схему движения трамваев из-за обрыва контактного провода

Изменения затронули маршруты № 1, 2 и 5

13 июля 2024, 10:13, ИА Амител

Трамвай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Трамвай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 13 июля временно изменили схему движения трамваев № 1, 2 и 5, сообщили в администрации города.

Причина – "обрыв контактного провода негабаритной техникой и проведение аварийных работ в районе проспекта Космонавтов". Неполадки уже устраняют специалисты аварийной службы.

Из-за этого движение вагонов организовано по следующей схеме:

  • № 1: Докучаево – Попова – Антона Петрова – Малахова – Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Депо № 1;
  • № 2: Пивзавод – Попова – Антона Петрова – Малахова – Поток;
  • № 5: пл. Свободы – Анатолия – Депо № 1 – Челюскинцев – Антона Петрова – Малахова – Поток.

Во всех случаях обратно трамваи едут тем же маршрутом. 

Барнаул трамваи

Комментарии 3

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Гость

10:23:05 13-07-2024

И такая дребедень - каждый день.

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Musik

23:36:39 13-07-2024

Из мелочей состоит жизнь.

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Роман

17:50:58 14-07-2024

А я видел, как этот грузовоз своей стрелой зацепил трамвайные провода. Ну, сначала сначала услышал лязг тросов, обернулся и увидел этого недотёпу, который, не сразу заметив, ещё немного протащил за собой эти электротросы. Водилам высоких грузовозов и прочих грузовых со стрелой повнимательнее надо бы!

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