В Барнауле изменили схему движения трамваев из-за обрыва контактного провода
Изменения затронули маршруты № 1, 2 и 5
13 июля 2024, 10:13, ИА Амител
Трамвай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле 13 июля временно изменили схему движения трамваев № 1, 2 и 5, сообщили в администрации города.
Причина – "обрыв контактного провода негабаритной техникой и проведение аварийных работ в районе проспекта Космонавтов". Неполадки уже устраняют специалисты аварийной службы.
Из-за этого движение вагонов организовано по следующей схеме:
- № 1: Докучаево – Попова – Антона Петрова – Малахова – Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Депо № 1;
- № 2: Пивзавод – Попова – Антона Петрова – Малахова – Поток;
- № 5: пл. Свободы – Анатолия – Депо № 1 – Челюскинцев – Антона Петрова – Малахова – Поток.
Во всех случаях обратно трамваи едут тем же маршрутом.
10:23:05 13-07-2024
И такая дребедень - каждый день.
23:36:39 13-07-2024
Из мелочей состоит жизнь.
17:50:58 14-07-2024
А я видел, как этот грузовоз своей стрелой зацепил трамвайные провода. Ну, сначала сначала услышал лязг тросов, обернулся и увидел этого недотёпу, который, не сразу заметив, ещё немного протащил за собой эти электротросы. Водилам высоких грузовозов и прочих грузовых со стрелой повнимательнее надо бы!