В Барнауле изменили схему движения трамваев из-за обрыва контактного провода

Изменения затронули маршруты № 1, 2 и 5

13 июля 2024, 10:13, ИА Амител

Трамвай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 13 июля временно изменили схему движения трамваев № 1, 2 и 5, сообщили в администрации города.

Причина – "обрыв контактного провода негабаритной техникой и проведение аварийных работ в районе проспекта Космонавтов". Неполадки уже устраняют специалисты аварийной службы.

Из-за этого движение вагонов организовано по следующей схеме:

№ 1: Докучаево – Попова – Антона Петрова – Малахова – Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Депо № 1;

Докучаево – Попова – Антона Петрова – Малахова – Космонавтов – Калинина – Северо-Западная – Депо № 1; № 2: Пивзавод – Попова – Антона Петрова – Малахова – Поток;

Пивзавод – Попова – Антона Петрова – Малахова – Поток; № 5: пл. Свободы – Анатолия – Депо № 1 – Челюскинцев – Антона Петрова – Малахова – Поток.

Во всех случаях обратно трамваи едут тем же маршрутом.