В Барнауле перекрыли улицы Антона Петрова и Союза Республик

А также продлили перекрытие 13-й Западной

13 июля 2024, 09:05, ИА Амител

Экскаватор / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле ограничили движение на нескольких участках дорог, сообщили в телеграм-канале администрации города.

Из-за строительства теплосети с утра 13 июля до 20:00 26 июля по всей ширине перекрыли улицу Союза Республик в районе здания № 11.

Аналогичное ограничение ввели на Антона Петрова у здания № 104. Оно продлится до 8 утра 14 июля. Затем дорогу снова перекроют с 19 по 22 июля.

Автобус № 53 на конечную "Улица Шумакова" во время перекрытия на Антона Петрова будет ездить так: ул. Матросова – ул. Советской Армии – ул. Телефонная – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту. Обратно: ул. Антона Петрова – ул. Телефонная – ул. Советской Армии – ул. Матросова, далее – по маршруту.

Помимо этого, продлили перекрытие улицы 13-й Западной от дома № 1 до № 10. Ограничение будет действовать до 18:00 26 июля.