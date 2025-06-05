В Барнауле изменили схему движения в районе строящейся развязки
Для удобства автомобилистов в сторону Ленточного Бора запустили правый съезд
05 июня 2025, 16:00, ИА Амител
В Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов изменили схему движения. Правый съезд запустили в сторону Ленточного Бора. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
В ведомстве уточнили, что теперь автомобилисты могут поворачивать направо, следуя более удобной схеме движения.
4 июня специалисты Центрального ДСУ завершили укладку дорожного покрытия на указанном участке.
"В целом проведены работы по устройству основания из щебеночно-песчаной смеси, уложено три слоя асфальтобетонного покрытия, участок оборудовали тротуаром и посадочной площадкой. Нанесли разметку и установили знаки", – уточнили в ведомстве.
В региональном Минтрансе подчеркнули, что проведенные работы помогут снизить загруженность перекрестка и увеличить пропускную способность автомобилей.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками во время движения.
Напомним, с 6 по 8 июня на улице Малахова временно изменят схемы движения трамваев. В течение трех дней специалисты будут ремонтировать теплотрассу на улице Малахова, 109. Общественный транспорт будет ходить следующим образом:
- трамвай № 3: поселок Восточный – улица Кулагина – проспект Ленина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Попова – станция "Пивзавод";
- трамвай № 10: станция Докучаево – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево.
Троллейбусный маршрут № 7 будет работать в прежнем режиме.
16:08:03 05-06-2025
отличная новость .
16:16:36 05-06-2025
"Правый съезд запустили в сторону Ленточного Бора. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края." -------- А попасть туда, если еду со стороны Алейска, так же через кольцо? Кто прокатился? Какие ощущения?
18:59:06 05-06-2025
Гость (16:16:36 05-06-2025) "Правый съезд запустили в сторону Ленточного Бора. Об этом с... А такой вариант не прорабатывался. Это следующим этапом будет, когда разметку нарисуют, ограждения поставят и пр.
20:50:34 05-06-2025
Гость (16:16:36 05-06-2025) "Правый съезд запустили в сторону Ленточного Бора. Об этом с... Друг мой не надо думать, что те кто едут с Алейска центр вселенной! Ты как раз единичный случай и развязку для тебя запустят прямую , между прочем чуть позже. А правый поворот для тех спасенье кто едет с города в спальник. И вселедующий раз дружище напиши что то типа: ура первая развязка встала в строй значит финал уже скоро а не унылое нытье. Стакан то он всегда у кого то наполовину пуст.
21:03:09 05-06-2025
Стакан (20:50:34 05-06-2025) Друг мой не надо думать, что те кто едут с Алейска центр все... В каком месте ты увидел, что едущие со стороны Алейска это из центра вселенной? ЕМНИП Подолян не далее как вчера озвучил, что данный поворот снизит напряженность для дачников/огородников. Потому и вопрос у меня возник. Основная масса садов/огородов у нас расположена вдоль Змеиногорского тракта, а тут решили движ из центра на выселки индустриального района ускорить немного, но с таким пафосом.
22:33:38 05-06-2025
Введение новой схемы срывосрочной мегаразвязки значительно изменило бы жизнь жителей, если бы ее вовремя ввели в эксплуатацию. Один полос в сторону Южный это не коросо.
01:22:40 06-06-2025
Вся эта тема одно большое позорище