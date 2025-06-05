В Барнауле изменили схему движения в районе строящейся развязки

Для удобства автомобилистов в сторону Ленточного Бора запустили правый съезд

05 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов изменили схему движения. Правый съезд запустили в сторону Ленточного Бора. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

В ведомстве уточнили, что теперь автомобилисты могут поворачивать направо, следуя более удобной схеме движения.

4 июня специалисты Центрального ДСУ завершили укладку дорожного покрытия на указанном участке.

"В целом проведены работы по устройству основания из щебеночно-песчаной смеси, уложено три слоя асфальтобетонного покрытия, участок оборудовали тротуаром и посадочной площадкой. Нанесли разметку и установили знаки", – уточнили в ведомстве.

В региональном Минтрансе подчеркнули, что проведенные работы помогут снизить загруженность перекрестка и увеличить пропускную способность автомобилей.

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками во время движения.

Напомним, с 6 по 8 июня на улице Малахова временно изменят схемы движения трамваев. В течение трех дней специалисты будут ремонтировать теплотрассу на улице Малахова, 109. Общественный транспорт будет ходить следующим образом:

трамвай № 3: поселок Восточный – улица Кулагина – проспект Ленина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Попова – станция "Пивзавод";

трамвай № 10: станция Докучаево – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево.

Троллейбусный маршрут № 7 будет работать в прежнем режиме.