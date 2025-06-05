В Барнауле временно изменят схемы движения трамваев на улице Малахова

Такие меры связаны с капитальным ремонтом теплосетей

05 июня 2025, 09:55, ИА Амител

Трамвай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле с 6 по 8 июня временно изменят схемы движения трамвайных маршрутов на улице Малахова. Об этом сообщили в администрации города.

В указанный период специалисты будут ремонтировать теплотрассу на улице Малахова, 109.

Общественный транспорт в течение трех дней будет ходить следующим образом:

трамвай № 3: поселок Восточный – улица Кулагина – проспект Ленина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Попова – станция "Пивзавод";

трамвай № 10: станция Докучаево – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Попова – станция Докучаево.

Изменений в работу троллейбусного маршрута № 7 не внесут.

Напомним, с 5 июня на улице Интернациональной, от проспекта Красноармейского до переулка Радищева, временно ввели одностороннее движение. Причиной стал ремонт трамвайных путей на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Анатолия, который начали 2 июня. До 23 июня часть проспекта перекрыли, в связи с чем изменилась схема движения общественного транспорта. Как ходят трамваи и автобусы в период реновации – читайте в материале amic.ru.