В Барнауле изменится движение на Змеиногорском тракте из-за строительства развязки

Введение новой схемы движения запланировано с 11 июля

09 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Карта-схема / Изображение: Минтранс Алтайского края

В Барнауле в связи с возведением тоннельной части строящейся развязки на Змеиногорском тракте будет перекрыто движение на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор, сообщает Минтранс Алтайского края в своем Telegram-канале.

"Движение по шоссе Ленточный Бор будет организовано в прямом направлении до нового кольцевого пересечения со Змеиногорским трактом. Движение по Южному тракту будет заканчиваться Т-образным примыканием к шоссе Ленточный Бор. Выезд на шоссе Ленточный Бор и Южный тракт со Змеиногорского тракта будет осуществляться со смещенного кольцевого пересечения в сторону выезда из города", – рассказали в ведомстве.

Введение новой схемы движения запланировано с 11 июля, возможна незначительная корректировка сроков в связи с погодными условиями.

Водителей просят быть внимательными при проезде указанного участка дороги и ориентироваться на установленные дорожные знаки.