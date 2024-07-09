НОВОСТИТранспорт

В Барнауле изменится движение на Змеиногорском тракте из-за строительства развязки

Введение новой схемы движения запланировано с 11 июля

09 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Карта-схема / Изображение: Минтранс Алтайского края

В Барнауле в связи с возведением тоннельной части строящейся развязки на Змеиногорском тракте будет перекрыто движение на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор, сообщает Минтранс Алтайского края в своем Telegram-канале.

"Движение по шоссе Ленточный Бор будет организовано в прямом направлении до нового кольцевого пересечения со Змеиногорским трактом. Движение по Южному тракту будет заканчиваться Т-образным примыканием к шоссе Ленточный Бор. Выезд на шоссе Ленточный Бор и Южный тракт со Змеиногорского тракта будет осуществляться со смещенного кольцевого пересечения в сторону выезда из города", – рассказали в ведомстве.

Введение новой схемы движения запланировано с 11 июля, возможна незначительная корректировка сроков в связи с погодными условиями.

Водителей просят быть внимательными при проезде указанного участка дороги и ориентироваться на установленные дорожные знаки.

Строительство развязки в Барнауле / Фото: Минтранс Алтайского края

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Барнаул Транспорт дорожное движение

Комментарии 6

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Гость

19:31:03 09-07-2024

По дубльгису там движение стоит колом. Изменение схемы движения так сказалось?

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uiser

23:20:59 09-07-2024

не совсем понятно, как мне теперь попасть со Змеиногорского тракта на шоссе Ленточный Бор? 🤔Мне нужно будет по кольцу проехать?

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Гость

07:36:02 10-07-2024

uiser (23:20:59 09-07-2024) не совсем понятно, как мне теперь попасть со Змеиногорского ... Для особо "одаренных" даже схему нарисовали со знаками. Но им все равно не понятно...

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Иван

00:04:11 10-07-2024

Все верно выше написали, пробки в 9 баллов из-за этого кольца, до Южного едешь минимум полтора часа от телецентра.

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гость

08:12:16 10-07-2024

Когда сделают нормальным проезд с объездной направо на Южный тракт. Там ямы глубиной до 40-50 см, поэтому скорость движения потока 2-3 км в час и пробка на объездной минут на 30-40. При приезде губернатора, этот участок подсыпали похоже одним песком, все смыло за пару дней. Что контролируют непонятно.

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Виктор

11:37:17 10-07-2024

С объездной направо на Южный надо делать метров за 300(прорубить просеку) к домику лесника,тогда и перекрёсток разгрузится.

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