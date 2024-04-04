"Недопустимо". Власти Барнаула оценили вероятность открытия мегаразвязки не в срок
В правительстве Алтайского края указали, что будущая развязка станет важным транспортным узлом
04 апреля 2024, 14:40, ИА Амител
Зампред правительства Алтайского края Александр Климин поручил особое внимание обратить на соблюдение сроков при строительстве транспортной трехуровневой развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле.
Сегодня, 4 апреля, Климин проинспектировал ход работ на месте будущей развязки. Он подчеркнул, что строительство объекта такого масштаба проводится в регионе впервые за десятилетия: на реализацию проекта выделено почти 3 млрд рублей, в эксплуатацию развязку необходимо ввести до конца 2024 года.
"Изменение сроков ввода объекта в эксплуатацию недопустимо, поэтому при наступлении благоприятных погодных условий необходимо увеличить темпы работ. Обо всех отклонениях от графика докладывать незамедлительно", - отметил зампред.
Климин указал, что развязка - важный транспортный узел, который обеспечит не только беспрепятственное сообщение центра Барнаула с промышленной зоной, но и значительно разгрузит высокий трафик движения большегрузов, идущих в соседние государства и регионы.
Также зампред поручил держать на контроле организацию дорожного движения в период изменений транспортной схемы на этом участке.
Ранее amic.ru показал, как выглядит новая развязка в Барнауле, где начали строить грандиозный тоннель.
15:06:03 04-04-2024
Пробка от развязки сместится к Школе садоводов и Змеиногорский на выезд из города так и будет стоять.
15:33:50 04-04-2024
А куда пробку денут от кордона до Динамо?
15:49:16 04-04-2024
Гость (15:33:50 04-04-2024) А куда пробку денут от кордона до Динамо?... Там поворот запретят на Динамо и с Динамы и пробки не станет.
18:24:54 04-04-2024
Гость (15:49:16 04-04-2024) Там поворот запретят на Динамо и с Динамы и пробки не станет... Запрещать вообще удобно. Проблема сразу решается. Любая
18:37:12 04-04-2024
"Климин указал, что развязка - важный транспортный узел, который обеспечит не только беспрепятственное сообщение центра Барнаула с промышленной зоной," -------- первый вопрос. где он там промышленную зону нашел при движении из центра по змеиногорскому или по шлб от булыгина? он точно местный? или он мечтает, что фуры попрут с нового моста, по змейке, чтоб попасть на калинина/кулагина/космонавтов? и второй вопрос "и значительно разгрузит высокий трафик движения большегрузов, идущих в соседние государства и регионы." ----- в каком месте разгрузится трафик большегрузов, если движение стоит колом из за бестолково настроенных светофоров..?
18:50:42 04-04-2024
Гость (18:37:12 04-04-2024) "Климин указал, что развязка - важный транспортный узел, кот... чем вам Трактовая, Южный проезд не промышленная зона?? Или Ротор чем вам не завод? Это вы точно местный?
19:32:30 04-04-2024
Гость (18:50:42 04-04-2024) чем вам Трактовая, Южный проезд не промышленная зона?? Или Р... да про что вы, сотрудник администрации? местные мы. местные! ради вас сейчас сидел и в 2 гисе измерял расстояние от нового моста до южного проезда. цифры конечно примерные, но их порядок ясен. вариант 1. новый мост через булыгина шлб на власихинскую на попова на трактовую и на южный проезд - 15 км. вариант 2. новый мост змеиногорский тракт шоссе ленточный бор власихинская попова трактовая южный проезд - 20 км. вариант 3. проезд по змеиногорскому через южный борзовку и силикатный - 18 км. причем в первых двух вариантах большегрузы попадают в замечательные жоппачки на кутузова-шлб, потом на шлб-власихинская и далее власихинская-попова. про попова-трактовая ничего не скажу. давно там не ездил в будние дни в часы пик. по третьему варианту тоже вопрос имеется. какая разрешенная масса проезда по мосту в борзовке? можно ли там фурам вообще появляться? и чуть не забыл есть еще пара вариантов. вариант 4 и 5. 4й это новый мост мамонтова челюскинцев строителей павловский попова трактовая южный проезд (15 км). 5й - новый мост мамонтова челюскинцев строителей павловский трактовая южный проезд (17 км) но и тут тоже есть масса мест где может случится попадос в виде пробки... ну а упоминание ротора, как точки, ради которой затеяли такое строительство это даже не смешно... я доказал вам, сотрудник администрации, что промышленные предприятия, в которые из центра массово двигаются фуры, это не более чем болтология вашего неграмотного и скорее всего не местного коллеги из отдела пиара/связей с общественностью/или как там он у вас правильно называется? надо было его остановить на моменте про соседние государства... про регионы тоже глупость глупейшая. но объяснять уже не буду. перечитайте все 5 вариантов движения только в обратную сторону и поймете, что не правы...
20:31:29 04-04-2024
1. Пробка на школе садоводов и на сиб. долине из-за чушпанских светофоров. 2. Пробка на южный из-за одной полосы. 3 пробка на объездной на пересечении с Власихинской. 4. Пробка из-за поворота на телецентр. Я вас, чинушки, готов бесплатно катать и объяснять проблемы города, раз у вас самих тяму нет.
22:57:22 04-04-2024
Простая по нынешним меркам развязка Мега, развяжет только место, где она строится. Широкое в 4-5 полос кольцо большего диаметра развязало бы этот узел на порядок дешевле, чем "Мега, это позволило бы одновременно построить еще кольцо или Мегу-2 на пересечении Власихинской и шоссе Ленточный бор (ШоЛБ).
14:28:34 05-04-2024
Гость (22:57:22 04-04-2024) Простая по нынешним меркам развязка Мега, развяжет только ме... уважаемый... постойте минут 15-20 на "широком в 4-5 полос кольце" на Ашане.. и вы увидите, что 4-5 полос на кольце такого диаметра - источник доходов "аваркомов" всех мастей.. тут не количество полос, а мозги надо вправлять, когда человек, для проезда максимум половину кольца, заходит на него крайним левым и пытается выйти из 5й левой полосы в 1ю правую, "по правилам", крайним правым, попутно тупо снося всех, кто едет справа
17:55:14 05-04-2024
Гость (14:28:34 05-04-2024) уважаемый... постойте минут 15-20 на "широком в 4-5 полос к... С Вами согласен, но "козлы" без знаний ПДД с купленными водительскими везде так ездят.
00:48:48 05-04-2024
Так держать! А где будут строить следующую развязку в городе?
08:50:53 05-04-2024
Гость (00:48:48 05-04-2024) Так держать! А где будут строить следующую развязку в городе... негде.деньги кончились
16:39:21 05-04-2024
Гость (18:50:42 04-04-2024) чем вам Трактовая, Южный проезд не промышленная зона?? Или Р... Да уж... Ты точно не местный, кто, с указанной тобой пром зоны, едет в центр через змеиногорский тракт??? А чинушы, конечно идиоты, сказочные