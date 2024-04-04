"Недопустимо". Власти Барнаула оценили вероятность открытия мегаразвязки не в срок

В правительстве Алтайского края указали, что будущая развязка станет важным транспортным узлом

04 апреля 2024, 14:40, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: Минтранс Алтайского края

Зампред правительства Алтайского края Александр Климин поручил особое внимание обратить на соблюдение сроков при строительстве транспортной трехуровневой развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле.

Сегодня, 4 апреля, Климин проинспектировал ход работ на месте будущей развязки. Он подчеркнул, что строительство объекта такого масштаба проводится в регионе впервые за десятилетия: на реализацию проекта выделено почти 3 млрд рублей, в эксплуатацию развязку необходимо ввести до конца 2024 года.

"Изменение сроков ввода объекта в эксплуатацию недопустимо, поэтому при наступлении благоприятных погодных условий необходимо увеличить темпы работ. Обо всех отклонениях от графика докладывать незамедлительно", - отметил зампред.

Строительство развязки в Барнауле / Фото: Минтранс Алтайского края

Климин указал, что развязка - важный транспортный узел, который обеспечит не только беспрепятственное сообщение центра Барнаула с промышленной зоной, но и значительно разгрузит высокий трафик движения большегрузов, идущих в соседние государства и регионы.

Также зампред поручил держать на контроле организацию дорожного движения в период изменений транспортной схемы на этом участке.

Ранее amic.ru показал, как выглядит новая развязка в Барнауле, где начали строить грандиозный тоннель.