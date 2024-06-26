В Барнауле изменят движение на Змеиногорском тракте из-за строительства развязки
По словам губернатора Виктора Томенко, это необходимо, чтобы завершить работы как можно скорее
26 июня 2024, 10:45, ИА Амител
В Барнауле в районе пересечения Змеиногорского и Южного трактов в начале июля изменят схему движения, чтобы завершить работы по строительству трехуровневой развязки как можно скорее, сообщил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, уже до конца лета здесь должны сформировать каркас металлического путепровода, также продолжается устройство тоннеля, который обеспечит движение из центра города в сторону трассы А-322. Его протяженность составит 460 метров, сейчас сформировано 60% подземной части.
"Чтобы продолжить работы и завершить их как можно быстрее, в начале июля нам нужно изменить схему движения. Существующая кольцевая часть движения будет перенесена, чтобы в том числе обеспечить безопасность при строительстве тоннеля", – отметил Виктор Томенко.
Губернатор попросил водителей с пониманием отнестись к временным трудностям, а также сообщил, что поручил краевому Минтрансу проконтролировать, чтобы людей заранее и тщательно проинформировали о предстоящих изменениях схемы движения.
10:56:49 26-06-2024
Блабла, а КАК именно изменят???
11:40:09 26-06-2024
Гость (10:56:49 26-06-2024) Блабла, а КАК именно изменят???... Еще не придумали.
11:39:52 26-06-2024
Где схема????
14:31:22 26-06-2024
Гость (11:39:52 26-06-2024) Где схема????... Еще не нарисовали)
14:22:04 26-06-2024
нет, ну правда, а по сути темы с изменением схемы ЧТО? КАКАЯ СХЕМА ТО? ребят, хорош над людьми стебаться уже!
16:16:40 26-06-2024
А если вся эта затея окажется напрасной и пробки будут не меньше? Кто ответит за напрасное расходование средств?
p.s. Тоннель по ж/д вокзалом был бы предпочтительней в настоящее время.
17:49:21 26-06-2024
уверен следующим проектом будет тоннель под жд вокзалом, наверняка при строительстве тоннеля под жд вокзалом параллельно построят подземные пути к тоннелю на змеиногорском тракте.
глядишь лет через 10-15-20 город не узнаешь и правый берег застроят.
а то и вовсе будет барнаул-сити
23:58:37 26-06-2024
Шурик (17:49:21 26-06-2024) уверен следующим проектом будет тоннель под жд вокзалом, нав... Стёб - это уже норма и в ЖКХ, и в транспорте, и в строительстве, и в медицине и т.д.
Какую бы схему ни придумали - всё равно Ж..А будет, потому как думать надо было заранее и головой.