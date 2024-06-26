В Барнауле изменят движение на Змеиногорском тракте из-за строительства развязки

По словам губернатора Виктора Томенко, это необходимо, чтобы завершить работы как можно скорее

26 июня 2024, 10:45, ИА Амител

Строительство развязки на Змеиногорском тракте / Фото: t.me/tomenko_22

В Барнауле в районе пересечения Змеиногорского и Южного трактов в начале июля изменят схему движения, чтобы завершить работы по строительству трехуровневой развязки как можно скорее, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, уже до конца лета здесь должны сформировать каркас металлического путепровода, также продолжается устройство тоннеля, который обеспечит движение из центра города в сторону трассы А-322. Его протяженность составит 460 метров, сейчас сформировано 60% подземной части.

Строительство тоннеля / Фото: t.me/tomenko_22

"Чтобы продолжить работы и завершить их как можно быстрее, в начале июля нам нужно изменить схему движения. Существующая кольцевая часть движения будет перенесена, чтобы в том числе обеспечить безопасность при строительстве тоннеля", – отметил Виктор Томенко.

Губернатор попросил водителей с пониманием отнестись к временным трудностям, а также сообщил, что поручил краевому Минтрансу проконтролировать, чтобы людей заранее и тщательно проинформировали о предстоящих изменениях схемы движения.