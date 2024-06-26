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В Барнауле изменят движение на Змеиногорском тракте из-за строительства развязки

По словам губернатора Виктора Томенко, это необходимо, чтобы завершить работы как можно скорее

26 июня 2024, 10:45, ИА Амител

Строительство развязки на Змеиногорском тракте / Фото: t.me/tomenko_22
Строительство развязки на Змеиногорском тракте / Фото: t.me/tomenko_22

В Барнауле в районе пересечения Змеиногорского и Южного трактов в начале июля изменят схему движения, чтобы завершить работы по строительству трехуровневой развязки как можно скорее, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, уже до конца лета здесь должны сформировать каркас металлического путепровода, также продолжается устройство тоннеля, который обеспечит движение из центра города в сторону трассы А-322. Его протяженность составит 460 метров, сейчас сформировано 60% подземной части.

Строительство тоннеля / Фото: t.me/tomenko_22

"Чтобы продолжить работы и завершить их как можно быстрее, в начале июля нам нужно изменить схему движения. Существующая кольцевая часть движения будет перенесена, чтобы в том числе обеспечить безопасность при строительстве тоннеля", – отметил Виктор Томенко.

Губернатор попросил водителей с пониманием отнестись к временным трудностям, а также сообщил, что поручил краевому Минтрансу проконтролировать, чтобы людей заранее и тщательно проинформировали о предстоящих изменениях схемы движения.

Барнаул Виктор Томенко Транспорт дорожное движение

Комментарии 8

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Гость

10:56:49 26-06-2024

Блабла, а КАК именно изменят???

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Гость

11:40:09 26-06-2024

Гость (10:56:49 26-06-2024) Блабла, а КАК именно изменят???... Еще не придумали.

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Гость

11:39:52 26-06-2024

Где схема????

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Гость

14:31:22 26-06-2024

Гость (11:39:52 26-06-2024) Где схема????... Еще не нарисовали)

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Гость

14:22:04 26-06-2024

нет, ну правда, а по сути темы с изменением схемы ЧТО? КАКАЯ СХЕМА ТО? ребят, хорош над людьми стебаться уже!

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Гость

16:16:40 26-06-2024

А если вся эта затея окажется напрасной и пробки будут не меньше? Кто ответит за напрасное расходование средств?
p.s. Тоннель по ж/д вокзалом был бы предпочтительней в настоящее время.

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Шурик

17:49:21 26-06-2024

уверен следующим проектом будет тоннель под жд вокзалом, наверняка при строительстве тоннеля под жд вокзалом параллельно построят подземные пути к тоннелю на змеиногорском тракте.

глядишь лет через 10-15-20 город не узнаешь и правый берег застроят.
а то и вовсе будет барнаул-сити

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Гость

23:58:37 26-06-2024

Шурик (17:49:21 26-06-2024) уверен следующим проектом будет тоннель под жд вокзалом, нав... Стёб - это уже норма и в ЖКХ, и в транспорте, и в строительстве, и в медицине и т.д.
Какую бы схему ни придумали - всё равно Ж..А будет, потому как думать надо было заранее и головой.

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