В Барнауле изменят маршрут автобуса № 70р

Решение приняли после обращений граждан по поводу ситуации с транспортом на Калинина

21 октября 2024, 12:20, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com

В Барнауле изменится маршрут автобуса № 70р, который следует из Борзовой Заимки в микрорайон Восточный. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Отмечается, что изменения провели в связи с многочисленными обращениями жителей по поводу работы транспорта по проспекту Калинина. Соответствующее решение принял комитет по дорожному хозяйству и транспорту.

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В прямом направлении движение будет организовано следующим образом: Байкальская – Рудная – Байкальская – Вечерняя – Кутузова – Гоголя – Загородная – Челюскинцев – Гоголя – Красноармейский – Пушкина – Социалистический – Ползунова – Ленина – Калинина – Кулагина – Маяковского.

В обратном направлении маршрут будет следующим: Маяковского – Кулагина – Калинина – Ленина – Пушкина – Красноармейский – Гоголя – Челюскинцев – Загородная – Гоголя – Кутузова – Вечерняя – Байкальская – Рудная – Байкальская.