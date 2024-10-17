Барнаульские маршруты № 104 и 109 будет обслуживать временный перевозчик

"Фрайбус Транспорте" проработает на этих направлениях до проведения конкурсных процедур

17 октября 2024, 10:50, ИА Амител

Маршрут № 104 / Фото: vk.com/transport_brn

Компания "Фрайбус Транспорте" будет временно обслуживать маршруты № 104 и 109 в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Предыдущий перевозчик, "Вега-Транс", не смог в полном объеме обеспечить работу маршрута № 104 в сентябре. Власти приняли решение сменить перевозчика с 21 октября. "Фрайбус Транспорте" будет работать на этом направлении до проведения конкурса. На линии выпустят автобусы большого класса.

Также с 15 октября компания начала обслуживать маршрут № 109, где тоже изменится перевозчик. Сейчас на линии работает восемь автобусов среднего класса.