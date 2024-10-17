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Барнаульские маршруты № 104 и 109 будет обслуживать временный перевозчик

"Фрайбус Транспорте" проработает на этих направлениях до проведения конкурсных процедур

17 октября 2024, 10:50, ИА Амител

Маршрут № 104 / Фото: vk.com/transport_brn
Маршрут № 104 / Фото: vk.com/transport_brn

Компания "Фрайбус Транспорте" будет временно обслуживать маршруты № 104 и 109 в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Предыдущий перевозчик, "Вега-Транс", не смог в полном объеме обеспечить работу маршрута № 104 в сентябре. Власти приняли решение сменить перевозчика с 21 октября. "Фрайбус Транспорте" будет работать на этом направлении до проведения конкурса. На линии выпустят автобусы большого класса.

Также с 15 октября компания начала обслуживать маршрут № 109, где тоже изменится перевозчик. Сейчас на линии работает восемь автобусов среднего класса.

Барнаул Транспорт общественный транспорт автобусы

Комментарии 8

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Гость

11:24:48 17-10-2024

Это же дачные маршруты
Зачем они зимой ?

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Александр

12:47:18 17-10-2024

Это пригородные маршруты

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Гость

13:21:38 17-10-2024

Александр (12:47:18 17-10-2024) Это пригородные маршруты... Городу автобусов не хватает
Они пригород катают , пробки создают.

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Гость

15:14:25 17-10-2024

По городу пешком прогуляетесь.

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Гость

16:41:00 17-10-2024

Гость (13:21:38 17-10-2024) Городу автобусов не хватаетОни пригород катают , пробки ... В городе знать живет, а мы так холопы, зачем нам транспорт.

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гость

20:20:54 17-10-2024

Гость (16:41:00 17-10-2024) В городе знать живет, а мы так холопы, зачем нам транспорт.... И в городе холопы живут,а знать на автобусах не ездит!

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Олег

10:26:19 18-10-2024

Гость (13:21:38 17-10-2024) Городу автобусов не хватаетОни пригород катают , пробки ... Автобус 104 возит не только садоводов, но и постоянных жителей пос. Бельмесево, который входит в состав Центрального района г. Барнаула

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Гостья

05:49:43 18-10-2024

109 с ВРЗ идет в центр, по Ленина, и на гору. Если его не будет как добираться? Какие пригород и дачи? До Сахарова не доехать!

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