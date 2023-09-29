В Барнауле переименуют остановку "Оптово-розничный рынок" в "Китайский рынок", сообщает мэрия.

"Название организации, в честь которой была названа остановка, сменилось несколько лет назад, а за 20 лет работы рынка за ним неофициально закрепилось название "Китайский рынок", – говорится в сообщении.