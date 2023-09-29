В Барнауле изменят название остановки во избежание путаницы
Жители города уже 20 лет называют эту остановку не так, как нужно
29 сентября 2023, 14:55, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле переименуют остановку "Оптово-розничный рынок" в "Китайский рынок", сообщает мэрия.
"Название организации, в честь которой была названа остановка, сменилось несколько лет назад, а за 20 лет работы рынка за ним неофициально закрепилось название "Китайский рынок", – говорится в сообщении.
Власти подчеркнули, что новое название остановки создаст "удобный ориентир для жителей", а также позволит "избежать путаницы".
14:57:29 29-09-2023
А "Кинотеатр Первомайский", "Кинотеатр Россия", Аппаратурно-механический завод не пора переименовать?
19:48:14 29-09-2023
Гость (14:57:29 29-09-2023) А "Кинотеатр Первомайский", "Кинотеатр Россия", Аппаратурно-... А мож не надо? Все уже привыкли... Да и названия трудно будет подобрать, особенно вместо завтра. Есть ли там рядом какой-нибудь крупный ориентир?
22:00:49 29-09-2023
Гость (14:57:29 29-09-2023) А "Кинотеатр Первомайский", "Кинотеатр Россия", Аппаратурно-... Кинотеатр Родина... уйдет в небытие шутка юмора спросить у впереди стоящих девушек - вы у Родины выходите?
15:02:06 29-09-2023
ОСТАВЬТЕ ВСЕ КАК ЕСТЬ!!!! под шумок списываете деньги . мы привыкли как есть.
15:26:27 29-09-2023
Остановка Чернышевского, остановка Колизей
15:45:03 29-09-2023
Наверное Томенко поручение дал. Это его стезя.
16:08:28 29-09-2023
создаст "удобный ориентир для жителей", а также позволит "избежать путаницы". У кого была путаница?
16:13:45 29-09-2023
На Южном две Лесных остановки. И порой по разному некоторые остановки объявляют. Иногороднему запутаться легко.
17:00:56 29-09-2023
На кл. Матросова необходимо переименовать остановку "Онкологический диспансер", которого там уже нет
17:27:00 29-09-2023
Гость (17:00:56 29-09-2023) На кл. Матросова необходимо переименовать остановку "Онколо... А кто знает, что там сейчас?
17:17:57 29-09-2023
Работают в поте лица. Стелу поставили, герб перерисовали, остановки переименовали. Что еще народу нужно, что эта чернь неблагодарная о себе вообразила?
18:38:06 29-09-2023
Это была главная проблема города, в которой сейчас её устраняет и как заживём)))
19:41:02 29-09-2023
Есть ещё остановки Трактовая на Петрова, но тракта рядом нет, и Дом Пионеров на Юрина, и тоде, ни пионеров, ни дома давно уже как нет. Но названиям уже более 40 лет, они вжились, и к ним привыкли не одно поколение. Помнят же все, как магазин Красный переименовывали в Юбилейный, но НИКТО его так не называл, или тут же пл. Баварина, только власти так кличут, а мы привыкли к Речному вокзалу. А вот переименуют Оптовку, вот тут и будет путанка, особо для иногородних. Опостылели они уже с мышиной вознёй, власти эти... Ничего существенного не могут сделать, умв-то нету, вот и изображают "кипучую деятельность", или просто, всякую хрень!
07:59:24 02-10-2023
Гость (19:41:02 29-09-2023) Есть ещё остановки Трактовая на Петрова, но тракта рядом нет... В тех местах как-то давно планировали трактовую дорогу построить-ответвление от Павловского тракта.Но со временем получилась улица Панфиловцев,плавно переходящая в Ленинградскую )
19:44:09 29-09-2023
Важным делом нашей жизни Может стать любой пустяк Надо только твёрдо верить, Что главнее делать нет! И тогда не помешают Вам ни холод, ни жара, Задыхаясь от восторга Заниматься чепухой! (Г.Остер, "Вредные советы")
20:42:02 29-09-2023
Маршрут 78 , едет по Комсомольскому и всё одна остановка. Зимой особенно занятно(, когда ничего не видно
22:37:23 29-09-2023
А м.б. где-то назвать остановки "Томенко," "Карлин," "Сурикоф," а что-красиво будет!
14:02:13 30-09-2023
Гога (22:37:23 29-09-2023) А м.б. где-то назвать остановки "Томенко," "Карлин," "Сурико... А на Гоньбинском тракте есть мусорный полигон...
09:05:46 30-09-2023
В угоду китайцам делается!
13:58:31 30-09-2023
Я уж думал, переименуют остановку "Дачи БМК" - уж более 30 лет нет тех дач. Давно пора переименовать в "Барнаульскую Рублевку" - там такие симпатичные дома с великолепной слышимостью, когда кто-то шарится в кошельке в поисках рублевой монеты...
22:09:01 30-09-2023
А только там была путаница? А две остановки Северо-западных и 2 Антона Петрова это нормально. Никто не путает. Всем удобно!
06:27:58 02-10-2023
Ни кто не замечал когда едешь на трамвае 5 остановка Малахова а стоишь на Антона Петрова. А когда поворачиваешь на Малахова становка Антона Петрова это как понимать?
07:05:51 02-10-2023
Чинуши на общественном транспорте не ездиют Видимо из окна лимузина увидели случайно))))