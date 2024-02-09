В Барнауле с 10 февраля изменится автобусный маршрут № 76
Также изменят схемы маршрутов № 1 и 10, но после поставки в город новых автобусов
09 февраля 2024, 13:15, ИА Амител
В Барнауле с целью улучшения транспортного обслуживания населения в тестовом режиме с 10 февраля изменят схему автобусного маршрута № 76, сообщает мэрия.
К соответствующему решению пришли в ходе заседания комиссии по организации пассажирских перевозок.
"Схема движения утверждена членами комиссии единогласно", – подчеркнули в мэрии.
Новая схема: Павловский тракт, улица Георгиева, улица 50 лет СССР, улица Сухэ-Батора, улица Малахова, далее – по маршруту. В обратном направлении: улица Малахова, улица Сухэ-Батора, улица 50 лет СССР, улица Георгиева, Павловский тракт, далее – по маршруту.Также комиссия приняла решение об изменении автобусных маршрутов № 1 и 10 – для обеспечения транспортной доступности социальных объектов в Индустриальном районе. Однако изменения введут после полной поставки в Барнаул 41 нового автобуса и выхода их на указанные маршруты.
Впервые материал был опубликован 01.02.2024
12:23:40 01-02-2024
76 ходил от Ускова до Восточного, а теперь не пойму откуда и куда.
12:43:30 01-02-2024
Элен без ребят (12:23:40 01-02-2024) 76 ходил от Ускова до Восточного, а теперь не пойму откуда и... Так же и будет, просто его вернули к старому маршруту через Сулиму. И это здорово!!!!
17:29:00 01-02-2024
Гость (12:43:30 01-02-2024) Так же и будет, просто его вернули к старому маршруту через... Он наверное с Ускова пустой идёт? Только на Сулиме пассажиры набиваются? Убирают с менее загруженных перекрёстков на вечно стоящие в пробках повороты с Павловского на Георгиева и с 50-лет СССР на Малахова, очевидно для ускорения движения?
09:27:02 02-02-2024
Гость (17:29:00 01-02-2024) Гость (12:43:30 01-02-2024) Так же и будет, просто ег... С ускова он полный идёт, люди набиваются так что на павловском пассажирам некуда зайти
14:22:17 01-02-2024
Элен без ребят (12:23:40 01-02-2024) 76 ходил от Ускова до Восточного, а теперь не пойму откуда и... Так то несколько лет назад он ходил с шумакова . Это уже потом конечную перенесли к темпу
07:21:02 10-02-2024
Элен без ребят (12:23:40 01-02-2024) 76 ходил от Ускова до Восточного, а теперь не пойму откуда и... Оттуда и туда же так и будет !только он раньше через АЯС ходил (Малахова -Павловский тракт) а теперь будет через сулиму, как 35 маршрут
13:21:06 01-02-2024
Уже три месяца читаю про новые автобусы 1 и 10.Все никак не запустят.Как -будто через Австралию едут эти автобусы😂😂😂
14:30:32 01-02-2024
Гость (13:21:06 01-02-2024) Уже три месяца читаю про новые автобусы 1 и 10.Все никак не ... Тоже самое и про белорусские трамваи, никак запустить не могут, только ломают их еще не запустив на маршрут.
13:36:06 01-02-2024
К соответствующему решению пришли в ходе заседания комиссии по организации пассажирских перевозок. - а комиссия на чем ездит ? на личных и служебных авто?
15:35:34 01-02-2024
Пока не будет муниципального автотранспортного предприятия городского ,где будут и гаражи и ремонтные мастерские и т.д.(как было при СССР)в городе всегда будут катаклизмы и провалы с общественным транспортом.А в обще то надо подумать ,стоит ли закупать в Белоруссии трамваи и автобусы.
23:35:49 01-02-2024
Очень просим. Верните 76 маршрут обратно на Шумакова. Доезжать с Шумакова до Потока, Крытого рынка приходится с пересадками, через 35. На Балтийской попасть в этот переполненный 35 еще тот квест. И 19 маршрут верните. Вообще не понятно зачем их убрали?
05:19:10 02-02-2024
Ещё бы по Петра- Сухова пустили бы какой-нибудь маршрут ,что бы можно было уехать на Космонавтов и обратно с работы приходиться ходить пешком,на Космонавтов ещё можно уехать с Эмилии- Алексеева,а вот обратно до Петра - Сухова пешком в любую погоду
09:12:40 02-02-2024
Как теперь например уехать на Малаховское кольцо с улицы 40 лет октября??? На трамвае 10, который едет в круг в противоположную сторону, что занимает целый час?! Уроды блин
00:44:17 03-02-2024
Хоть бы через район Дружный пустили на Сулиму маршрут . Богом забытый район.
13:47:22 09-02-2024
Елена (00:44:17 03-02-2024) Хоть бы через район Дружный пустили на Сулиму маршрут . Бого... какой район богом забытый? Дружный или Силима?
13:49:34 09-02-2024
Раньше столько маршрутов ходило, и никто не пустовал. А теперь настроили огромные новые микрорайоны, а маршрутов не то что новых, а ещё и старые подбирали. Жителям города плюют в лицо этими транспортными проблемами перевозчики вкупе с администрацией!
13:56:12 09-02-2024
Теперь утром вообще в него не сесть... И так частенько мимо нашей остановки полный проходит... (ост. Транзитная)
15:13:55 09-02-2024
Отменить его совсем, да и дело с концом, а то одним по одному маршруту надо, другим по другому )))
18:22:35 09-02-2024
Почему забирают многие мвршруты с Шумакова, как 76, 19, 30, 47 и либо вообще отменяют либо в новые микрорайоны? Как- будто в этом микрорайоне иипо направлению уменьшилось население. Невозможно уехать в центр по Ленинскому на Поток и др. Вместо того, чтобы в новые районы вводить новые маршруты, забирают в ущерб другим.
06:51:07 10-02-2024
Это не новый маршрут 76 , он и был таким , его изменили из за пробок на Георгиева до Павлика .. и они потеряли минимум 30% клиентов , теперь вернули этот маршрут, а людям в уши как всегда заливают ..