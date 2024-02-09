НОВОСТИОбщество

В Барнауле с 10 февраля изменится автобусный маршрут № 76

Также изменят схемы маршрутов № 1 и 10, но после поставки в город новых автобусов

09 февраля 2024, 13:15, ИА Амител

Автобус / Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"
Автобус / Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"

В Барнауле с целью улучшения транспортного обслуживания населения в тестовом режиме с 10 февраля изменят схему автобусного маршрута № 76, сообщает мэрия.

К соответствующему решению пришли в ходе заседания комиссии по организации пассажирских перевозок.

"Схема движения утверждена членами комиссии единогласно", – подчеркнули в мэрии.

Новая схема: Павловский тракт, улица Георгиева, улица 50 лет СССР, улица Сухэ-Батора, улица Малахова, далее – по маршруту. В обратном направлении: улица Малахова, улица Сухэ-Батора, улица 50 лет СССР, улица Георгиева, Павловский тракт, далее – по маршруту.Также комиссия приняла решение об изменении автобусных маршрутов № 1 и 10 – для обеспечения транспортной доступности социальных объектов в Индустриальном районе. Однако изменения введут после полной поставки в Барнаул 41 нового автобуса и выхода их на указанные маршруты.

Впервые материал был опубликован 01.02.2024

Фото: pxhere.com

В Барнауле ждут поступления больше 40 новых автобусов

Новый транспорт планируют запустить по маршрутам № 1 и 10
НОВОСТИОбщество
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 20

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Элен без ребят

12:23:40 01-02-2024

76 ходил от Ускова до Восточного, а теперь не пойму откуда и куда.

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Гость

12:43:30 01-02-2024

Элен без ребят (12:23:40 01-02-2024) 76 ходил от Ускова до Восточного, а теперь не пойму откуда и... Так же и будет, просто его вернули к старому маршруту через Сулиму. И это здорово!!!!

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Гость

17:29:00 01-02-2024

Гость (12:43:30 01-02-2024) Так же и будет, просто его вернули к старому маршруту через... Он наверное с Ускова пустой идёт? Только на Сулиме пассажиры набиваются? Убирают с менее загруженных перекрёстков на вечно стоящие в пробках повороты с Павловского на Георгиева и с 50-лет СССР на Малахова, очевидно для ускорения движения?

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Гость

09:27:02 02-02-2024

Гость (17:29:00 01-02-2024) Гость (12:43:30 01-02-2024) Так же и будет, просто ег... С ускова он полный идёт, люди набиваются так что на павловском пассажирам некуда зайти

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Гость

14:22:17 01-02-2024

Элен без ребят (12:23:40 01-02-2024) 76 ходил от Ускова до Восточного, а теперь не пойму откуда и... Так то несколько лет назад он ходил с шумакова . Это уже потом конечную перенесли к темпу

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Гость

07:21:02 10-02-2024

Элен без ребят (12:23:40 01-02-2024) 76 ходил от Ускова до Восточного, а теперь не пойму откуда и... Оттуда и туда же так и будет !только он раньше через АЯС ходил (Малахова -Павловский тракт) а теперь будет через сулиму, как 35 маршрут

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Гость

13:21:06 01-02-2024

Уже три месяца читаю про новые автобусы 1 и 10.Все никак не запустят.Как -будто через Австралию едут эти автобусы😂😂😂

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Гость

14:30:32 01-02-2024

Гость (13:21:06 01-02-2024) Уже три месяца читаю про новые автобусы 1 и 10.Все никак не ... Тоже самое и про белорусские трамваи, никак запустить не могут, только ломают их еще не запустив на маршрут.

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гость

13:36:06 01-02-2024

К соответствующему решению пришли в ходе заседания комиссии по организации пассажирских перевозок. - а комиссия на чем ездит ? на личных и служебных авто?

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гость

15:35:34 01-02-2024

Пока не будет муниципального автотранспортного предприятия городского ,где будут и гаражи и ремонтные мастерские и т.д.(как было при СССР)в городе всегда будут катаклизмы и провалы с общественным транспортом.А в обще то надо подумать ,стоит ли закупать в Белоруссии трамваи и автобусы.

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Анна

23:35:49 01-02-2024

Очень просим. Верните 76 маршрут обратно на Шумакова. Доезжать с Шумакова до Потока, Крытого рынка приходится с пересадками, через 35. На Балтийской попасть в этот переполненный 35 еще тот квест. И 19 маршрут верните. Вообще не понятно зачем их убрали?

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Валентина

05:19:10 02-02-2024

Ещё бы по Петра- Сухова пустили бы какой-нибудь маршрут ,что бы можно было уехать на Космонавтов и обратно с работы приходиться ходить пешком,на Космонавтов ещё можно уехать с Эмилии- Алексеева,а вот обратно до Петра - Сухова пешком в любую погоду

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Гость

09:12:40 02-02-2024

Как теперь например уехать на Малаховское кольцо с улицы 40 лет октября??? На трамвае 10, который едет в круг в противоположную сторону, что занимает целый час?! Уроды блин

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Елена

00:44:17 03-02-2024

Хоть бы через район Дружный пустили на Сулиму маршрут . Богом забытый район.

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Гость

13:47:22 09-02-2024

Елена (00:44:17 03-02-2024) Хоть бы через район Дружный пустили на Сулиму маршрут . Бого... какой район богом забытый? Дружный или Силима?

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Гость

13:49:34 09-02-2024

Раньше столько маршрутов ходило, и никто не пустовал. А теперь настроили огромные новые микрорайоны, а маршрутов не то что новых, а ещё и старые подбирали. Жителям города плюют в лицо этими транспортными проблемами перевозчики вкупе с администрацией!

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Гость

13:56:12 09-02-2024

Теперь утром вообще в него не сесть... И так частенько мимо нашей остановки полный проходит... (ост. Транзитная)

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Гость

15:13:55 09-02-2024

Отменить его совсем, да и дело с концом, а то одним по одному маршруту надо, другим по другому )))

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Пассажир

18:22:35 09-02-2024

Почему забирают многие мвршруты с Шумакова, как 76, 19, 30, 47 и либо вообще отменяют либо в новые микрорайоны? Как- будто в этом микрорайоне иипо направлению уменьшилось население. Невозможно уехать в центр по Ленинскому на Поток и др. Вместо того, чтобы в новые районы вводить новые маршруты, забирают в ущерб другим.

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Ольга

06:51:07 10-02-2024

Это не новый маршрут 76 , он и был таким , его изменили из за пробок на Георгиева до Павлика .. и они потеряли минимум 30% клиентов , теперь вернули этот маршрут, а людям в уши как всегда заливают ..

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