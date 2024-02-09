В Барнауле с 10 февраля изменится автобусный маршрут № 76

Также изменят схемы маршрутов № 1 и 10, но после поставки в город новых автобусов

09 февраля 2024, 13:15, ИА Амител

Автобус / Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"

В Барнауле с целью улучшения транспортного обслуживания населения в тестовом режиме с 10 февраля изменят схему автобусного маршрута № 76, сообщает мэрия.

К соответствующему решению пришли в ходе заседания комиссии по организации пассажирских перевозок.

"Схема движения утверждена членами комиссии единогласно", – подчеркнули в мэрии.

Новая схема: Павловский тракт, улица Георгиева, улица 50 лет СССР, улица Сухэ-Батора, улица Малахова, далее – по маршруту. В обратном направлении: улица Малахова, улица Сухэ-Батора, улица 50 лет СССР, улица Георгиева, Павловский тракт, далее – по маршруту.Также комиссия приняла решение об изменении автобусных маршрутов № 1 и 10 – для обеспечения транспортной доступности социальных объектов в Индустриальном районе. Однако изменения введут после полной поставки в Барнаул 41 нового автобуса и выхода их на указанные маршруты.

Впервые материал был опубликован 01.02.2024