В Барнауле ждут поступления больше 40 новых автобусов
Новый транспорт планируют запустить по маршрутам № 1 и 10
23 января 2024, 08:46, ИА Амител
Власти Барнаула готовятся к поступлению 41 нового автобуса, которые запустят по маршрутам города. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"Это автобусы большого класса, вместимостью более 100 человек. Они оборудованы системой кондиционирования для обеспечения комфортной температуры в салоне в теплое и холодное время года", – рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
В автобусах предусмотрена электронная система оплаты проезда, а располагаться они будут на базе МУП "Горэлектротранс". Планируется, что будущим водителям будут платить около 80 тысяч рублей.
"В настоящее время прорабатываются технические вопросы организации запуска движения новых автобусов: оформление страховок, технический осмотр", - указали власти Барнаула.
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проработать вопрос организации движения новых автобусов без кондукторов.
08:53:05 23-01-2024
Пустите по маршруту 17 хотя бы 5 автобусов!!!!
09:07:41 23-01-2024
Если пустят автобус 1 маршрута, то я пересяду с личного авто на общественный транспорт, так как сейчас , данный маршрут не ходит вообще
09:25:19 23-01-2024
Елена (09:07:41 23-01-2024) Если пустят автобус 1 маршрута, то я пересяду с личного авто... Маршрут № 1 очень нужен для населения Барнаула! Но кто и когда реагирует на наши пожелания???
15:15:30 23-01-2024
Елена (09:07:41 23-01-2024) Если пустят автобус 1 маршрута, то я пересяду с личного авто... и не будет! НЕ ВЕРЮ, что на 1 дадут 20 машин
09:10:56 23-01-2024
Барнаул ,ты ли это ?! Свершилось , не ужели что то нужное для города.
09:18:32 23-01-2024
А трамваи-то приготовили? Или автобусы будут ходить так же, как новые трамваи?
09:21:03 23-01-2024
Серьёзно? Что и в правду наконец будет возабновлён маршрут 1 - это просто праздник какой то. А может опять враньё и сказка. Пойдём с шариками как на праздник на остановки. А пока в город в обще не советую ходить везде каток.
09:31:10 23-01-2024
Еще бы вернули маршрут автобуса №19, очень хороший был маршрут, почему его убрали, он так удобно и быстро доставлял нас из спального района в центр, никаких лишних экскурсионных отклонений не было. Сейчас невозможно уехать с Шумакова в центр, экскурсионный маршрут 53 ну просто выспаться можно выехав в 6 утра, остальные маленькие газельки (№65,№75, №80) вечно битком с конечной.
10:01:53 23-01-2024
Обещали к новой поликлинике 14 на Лазурной запустить автобусы. Сейчас до нее, кроме как на трамвае, не добраться. Верните 17 и 19 маршруты. Все вам спасибо скажут.
10:16:13 23-01-2024
И по 53 маршруту в час пик минимум десятка автобусов не хватает. С удовольствием пересел бы с авто на автобус, но не в такие скотские и опасные для здоровья условия.
10:17:51 23-01-2024
Пустите еще маршруты 17 и 19 (были до 2022), 22 (был до 2002). Проложите трамвайные пути, чтобы закольцевать 7-ку трамвая.
10:38:53 23-01-2024
Судя по тому, как все обещают, то запуск автобусов состоится вместе с запуском трамваев, открытием 14 поликлиники, а также завершением реконструкции художественного музея.
12:20:33 23-01-2024
Гость (10:38:53 23-01-2024) Судя по тому, как все обещают, то запуск автобусов состоится... Надо до выборов Путина успеть...
10:40:26 23-01-2024
Говорят, что существует какой-то мифический график движения пассажирского транспорта. Оказывается, это из-за него после 18:00 люди, выходя с работы на остановки Ленинского проспекта, наблюдают в своих гаджетах, как ожидаемый ими транспорт движется УЖЕ по Матросова и Малахова в направлении новостроек и Власихи. Почему 25 несчастных троллейбусов до сих пор нельзя РАВНОМЕРНО распределить по трем городским маршрутам (добавить еще 3-4 "единицы" вместо "семерок")? Для чего самый удобный пока в городе 35-й автобус каждодневно устраивает квесты с "неостановками на остановках", высадкой и пересаживанием бедолаг, опаздывающих на работу?
11:07:33 23-01-2024
На транспорте езжу редко, НО! В пятницу вечером около 20-00 уезжала с конечной у Ленты на 47, и навстречу за 5 минут попалось 3! 47 Подумалось: а не улучшилась ли у нас в городе работа ОТ связи с арестом чиновника Шельмецова? А? Или показалось?
12:19:36 23-01-2024
Гость (11:07:33 23-01-2024) а не улучшилась ли у нас в городе работа ОТ связи с арестом чиновника Шельмецова? А? Или показалось? Когда кажется, надо креститься... Прокатитесь на 78 или 27 в вечерний час пик... И, кстати, валидаторов не очень-то прибавилось ... так что чёрный нал для кого-то другого собирают исправно (кроме 78).
11:13:28 23-01-2024
автобус вместимостью около 100 чел без кондуктора. тогда давайте и без водителя
13:43:53 23-01-2024
Верните 17 маршрут!
14:53:14 23-01-2024
Были офигенно удобные и понятные маршруты: 17, 11, 36, 43, 46... Где они? Зато по городу 2 совершенно разных маршрута №120 катается - один во Власиху, другой в Новоалтайск... Что, мозгов номер маршрута придумать не хватает?