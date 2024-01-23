В Барнауле ждут поступления больше 40 новых автобусов

Новый транспорт планируют запустить по маршрутам № 1 и 10

23 января 2024, 08:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Власти Барнаула готовятся к поступлению 41 нового автобуса, которые запустят по маршрутам города. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Это автобусы большого класса, вместимостью более 100 человек. Они оборудованы системой кондиционирования для обеспечения комфортной температуры в салоне в теплое и холодное время года", – рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

В автобусах предусмотрена электронная система оплаты проезда, а располагаться они будут на базе МУП "Горэлектротранс". Планируется, что будущим водителям будут платить около 80 тысяч рублей.

"В настоящее время прорабатываются технические вопросы организации запуска движения новых автобусов: оформление страховок, технический осмотр", - указали власти Барнаула.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проработать вопрос организации движения новых автобусов без кондукторов.