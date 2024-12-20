В Барнауле изменятся правила охраны образовательных учреждений

ЧОП обяжут иметь в наличии средства индивидуальной бронезащиты и оружие

20 декабря 2024, 12:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

В образовательных учреждениях Барнаула усилят антитеррористическую защиту. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

В администрации прошло заседание антитеррористической комиссии. Участие во встрече принял глава комитета по образованию Барнаула Андрей Муль. Он отметил, что сейчас образовательные учреждения оснащаются сигнализациями, металлодетекторами, системами контроля и управления доступом в здание, а охраняются квалифицированной охраной.

"С 1 января к этим мерам добавится новая – частные охранные организации должны будут иметь в наличии средства индивидуальной бронезащиты и служебное оружие, а охранник должен иметь при себе спецсредства", – отметили в мэрии.

Контроль за обеспечением надежности охраны объектов образования возложен на частные охранные предприятия. Они же должны обеспечивать привлечение групп немедленного реагирования в случае введения усиленного режима охраны.