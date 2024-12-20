В Барнауле изменятся правила охраны образовательных учреждений
ЧОП обяжут иметь в наличии средства индивидуальной бронезащиты и оружие
20 декабря 2024, 12:10, ИА Амител
В образовательных учреждениях Барнаула усилят антитеррористическую защиту. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
В администрации прошло заседание антитеррористической комиссии. Участие во встрече принял глава комитета по образованию Барнаула Андрей Муль. Он отметил, что сейчас образовательные учреждения оснащаются сигнализациями, металлодетекторами, системами контроля и управления доступом в здание, а охраняются квалифицированной охраной.
"С 1 января к этим мерам добавится новая – частные охранные организации должны будут иметь в наличии средства индивидуальной бронезащиты и служебное оружие, а охранник должен иметь при себе спецсредства", – отметили в мэрии.
Контроль за обеспечением надежности охраны объектов образования возложен на частные охранные предприятия. Они же должны обеспечивать привлечение групп немедленного реагирования в случае введения усиленного режима охраны.
12:48:32 20-12-2024
Один вопрос: Все нововведения за чей счет? Родительский. Комитет принял поправки, комитет пусть и спонсирует.
09:52:53 21-12-2024
Семья (12:48:32 20-12-2024) Один вопрос: Все нововведения за чей счет? Родительский. Ком... квитанцию об оплате покажете за услуги охраны?
13:08:34 20-12-2024
А разве сейчас охрану оплачивает не комитет?
11:28:30 21-12-2024
Гость (13:08:34 20-12-2024) А разве сейчас охрану оплачивает не комитет? ... Да, комитет. Только сколько он платит, хватает только на бабушек. А так как комитет ещё и снизил оплату на 2025 год, то уже и на бабушек не хватит.
14:03:01 20-12-2024
А бабушек охранниц 150 см ростом куда денут?
14:05:50 20-12-2024
Гость (14:03:01 20-12-2024) А бабушек охранниц 150 см ростом куда денут? ... бронезащитные каблуки.
09:52:13 21-12-2024
С нового года скорее всего ОУ останутся без охраны. При текущей цене и с текущими требованиями это не рентабельно. Пока спасают только бабушки (толк от этой охраны это отдельный вопрос), но если бабушек заставят одеть броники, то бабушки не будут работать.
"Как далеки они от народа" (С)
PS: родители давно не платят за охрану, поэтому не надо эти свои фантазии и домыслы писать