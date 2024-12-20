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В Барнауле изменятся правила охраны образовательных учреждений

ЧОП обяжут иметь в наличии средства индивидуальной бронезащиты и оружие

20 декабря 2024, 12:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Барнаула
Фото: пресс-служба администрации Барнаула

В образовательных учреждениях Барнаула усилят антитеррористическую защиту. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

В администрации прошло заседание антитеррористической комиссии. Участие во встрече принял глава комитета по образованию Барнаула Андрей Муль. Он отметил, что сейчас образовательные учреждения оснащаются сигнализациями, металлодетекторами, системами контроля и управления доступом в здание, а охраняются квалифицированной охраной.

"С 1 января к этим мерам добавится новая – частные охранные организации должны будут иметь в наличии средства индивидуальной бронезащиты и служебное оружие, а охранник должен иметь при себе спецсредства", – отметили в мэрии.

Контроль за обеспечением надежности охраны объектов образования возложен на частные охранные предприятия. Они же должны обеспечивать привлечение групп немедленного реагирования в случае введения усиленного режима охраны.

Барнаул школы

Комментарии 7

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Семья

12:48:32 20-12-2024

Один вопрос: Все нововведения за чей счет? Родительский. Комитет принял поправки, комитет пусть и спонсирует.

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Гость

09:52:53 21-12-2024

Семья (12:48:32 20-12-2024) Один вопрос: Все нововведения за чей счет? Родительский. Ком... квитанцию об оплате покажете за услуги охраны?

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Гость

13:08:34 20-12-2024

А разве сейчас охрану оплачивает не комитет?

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11:28:30 21-12-2024

Гость (13:08:34 20-12-2024) А разве сейчас охрану оплачивает не комитет? ... Да, комитет. Только сколько он платит, хватает только на бабушек. А так как комитет ещё и снизил оплату на 2025 год, то уже и на бабушек не хватит.

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Гость

14:03:01 20-12-2024

А бабушек охранниц 150 см ростом куда денут?

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Musik

14:05:50 20-12-2024

Гость (14:03:01 20-12-2024) А бабушек охранниц 150 см ростом куда денут? ... бронезащитные каблуки.

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Mike

09:52:13 21-12-2024

С нового года скорее всего ОУ останутся без охраны. При текущей цене и с текущими требованиями это не рентабельно. Пока спасают только бабушки (толк от этой охраны это отдельный вопрос), но если бабушек заставят одеть броники, то бабушки не будут работать.
"Как далеки они от народа" (С)

PS: родители давно не платят за охрану, поэтому не надо эти свои фантазии и домыслы писать

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