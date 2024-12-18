Новогодние представления для школьников начались в Барнауле

Они продлятся до 28 декабря

18 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Традиционные новогодние представления для учащихся 1-4 классов стартовали в Барнауле 18 декабря. Об этом сообщили в мэрии.

Первый утренник начался в ДК города Барнаула: для учащихся показали спектакль "Чудеса под Новый год". Перед постановкой детей встретили Дед Мороз и Снегурочка.

Также новогодние представления пройдут в театрах Барнаула. Так, в театре кукол "Сказка" юных зрителей ждет представление "Остров сокровищ". В музыкальном театре детям покажут спектакль "Мери Поппинс, до свидания!". Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина представит младшеклассникам сказку "Морозко", а Алтайский государственный молодежный театр – постановку "Спящая царевна".

Всего участниками новогодних елок станут более 40 тыс. барнаульских школьников. Помимо традиционных новогодних представлений, дети получат сладкие губернаторские подарки.

"Напомним, для безопасности детей в местах проведения праздников помещения обследуются кинологами, во всех учреждениях культуры используются стационарные и ручные металлодетекторы. В зданиях организовано дежурство сотрудников полиции, а также инспекторов пожарного надзора, медицинских работников, педагогов образовательных организаций города", – уточнили в мэрии.

Новогодние представления для младшеклассников продлятся до 28 декабря. Весь период новогодних утренников организованные колонны с детьми будут сопровождать сотрудники Госавтоинспекции.