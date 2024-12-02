В Барнауле к Новому году заработают более 40 катков и лыжных баз

Всего в городе будут работать 92 спортивных объекта

02 декабря 2024, 15:08, ИА Амител

Каток на стадионе "Клевченя" / Фото: amic.ru

Зимой в Барнауле будут работать 92 зимних спортивных объекта, в их числе более 40 катков и лыжных баз. Об этом сообщили в мэрии.

"На территории города в зимний период будут работать 92 зимних спортивных объекта: 18 лыжных баз, 9 лыжных трасс в черте города, 32 хоккейные коробки, 23 катка с прокатом коньков и 10 полей для зимнего футбола", – рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Петр Кобзаренко.

Все 18 лыжных баз предоставляют услуги по прокату, а также оборудованы раздевалками. На горнолыжном комплексе "Авальман" оборудовано два подъемника, а для получения искусственного снега есть снежная пушка.

В Барнауле продолжит работу "Лыжня здоровья" протяженностью 25 км. Лыжные трассы также оборудуют в следующих местах:

в парках "Юбилейный" и "Изумрудный";

в сквере Целинников;

в поселках Научный Городок и Новосиликатный.

Помимо этого, в городе будут работать 23 катка. Их организуют на территории парков, спортивных объектов, торговых центров, а также образовательных организаций, дворовых территориях и площадях. Сейчас к работе уже готов каток по пр. Строителей, 117 (ТРЦ "Галактика"). Новый каток появится на территории Октябрьского района в сквере Химиков (ул. Германа Титова, 9). На всех площадках запланировано устройство праздничной иллюминации и музыкального сопровождения. Также на катках организуют буфеты, киоски и фудтраки.