В Барнауле карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем

Информации о пострадавших нет

11 апреля 2025, 10:40, ИА Амител

Автомобильная авария с участием скорой помощи произошла на проспекте Калинина в Барнауле. Об этом сообщает "Катунь 24".

Судя по кадрам, легковушка въехала в карету скорой помощи. Данных о пострадавших в ДТП нет.

В дежурную группу городской Госавтоинспекции информация по факту аварии не поступала.

Ранее два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Барнаула. Предварительно установлено, что 32-летняя женщина за рулем Nissan Note ехала по проспекту Ленина и не предоставила преимущество в движении встречной Toyota Land Cruiser, которой управлял 55-летний мужчина. Водитель Toyota Land Cruiser получил травмы различной степени тяжести.