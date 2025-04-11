В Барнауле карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем
Информации о пострадавших нет
11 апреля 2025, 10:40, ИА Амител
Автомобильная авария с участием скорой помощи произошла на проспекте Калинина в Барнауле. Об этом сообщает "Катунь 24".
Судя по кадрам, легковушка въехала в карету скорой помощи. Данных о пострадавших в ДТП нет.
В дежурную группу городской Госавтоинспекции информация по факту аварии не поступала.
Ранее два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Барнаула. Предварительно установлено, что 32-летняя женщина за рулем Nissan Note ехала по проспекту Ленина и не предоставила преимущество в движении встречной Toyota Land Cruiser, которой управлял 55-летний мужчина. Водитель Toyota Land Cruiser получил травмы различной степени тяжести.
12:27:29 11-04-2025
Кучер не пострадал?