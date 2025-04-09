Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Барнаула
По предварительным данным, в ДТП пострадал человек
09 апреля 2025, 15:20, ИА Амител
Днем 9 апреля в центре Барнаула произошло жесткое ДТП. На пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем Nissan Note ехала по проспекту Ленина в направлении улицы Анатолия. При повороте налево она не предоставила преимущество в движении встречной Toyota Land Cruiser, которой управлял 55-летний мужчина. В результате автомобили столкнулись.
Водитель Toyota Land Cruiser получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщает "В курсе 22", на месте происшествия заметили реанимобиль и машину МЧС. Пострадавшего могли госпитализировать.
По факту произошедшего правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в Алтайском крае в аварии с пьяным водителем погибла женщина. Нетрезвый мужчина за рулем ВАЗ-21083 двигался со стороны села Чайного в сторону села Маяк. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Лада-211440.
"В результате ДТП пассажирка автомобиля Лада-211440 от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, оба водителя с травмами различной степени тяжести госпитализированы", – рассказали в ведомстве.
16:39:17 09-04-2025
Водитель тяжелого крузака, остановившегося через 3 метра после удара, получил травмы? Подушкой, что ли?
23:49:48 09-04-2025
Водитель крузака, который тяжелее ноута почти в 3 раза, получил травмы?! Да ещё при повороте-развороте? Что-то не верится... Он ещё пойдёт сейчас мамке пожалуется...
06:32:56 10-04-2025
Это крузавод специально заявил о травмах, чтобы денег побольше поиметь со страховой, либо с виновника. А виновником будет водитель ноута это даже не сомневайтесь. Давно заметил, чем богаче люди, тем жаднее.
11:38:02 10-04-2025
ущербные все отписались ??? а кто то про цвет светофора спросил или нет ??? или крузак как красная тряпка ?
12:28:29 11-04-2025
Гость (11:38:02 10-04-2025) ущербные все отписались ??? а кто то про цвет светофора спро... А ей какой светофор? она поворачивала, д.б. пропустить встречку по Ленинскому, чего не сделала
21:14:18 12-04-2025
Гость (11:38:02 10-04-2025) ущербные все отписались ??? а кто то про цвет светофора спро... Если у человека нет крузака, то он ущербный? Значит, по вашему, у нас ущербный президент? У него же нет крузака, только Нива и прицеп...