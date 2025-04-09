Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Барнаула

По предварительным данным, в ДТП пострадал человек

09 апреля 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Днем 9 апреля в центре Барнаула произошло жесткое ДТП. На пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем Nissan Note ехала по проспекту Ленина в направлении улицы Анатолия. При повороте налево она не предоставила преимущество в движении встречной Toyota Land Cruiser, которой управлял 55-летний мужчина. В результате автомобили столкнулись.

Водитель Toyota Land Cruiser получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщает "В курсе 22", на месте происшествия заметили реанимобиль и машину МЧС. Пострадавшего могли госпитализировать.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Алтайском крае в аварии с пьяным водителем погибла женщина. Нетрезвый мужчина за рулем ВАЗ-21083 двигался со стороны села Чайного в сторону села Маяк. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Лада-211440.