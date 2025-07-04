В Барнауле католиков оштрафовали на тысячу рублей по иску Соцфонда
Католический центр вовремя не предоставил информацию о работниках
04 июля 2025, 12:00, ИА Амител
В Барнауле Фонд пенсионного и социального страхования РФ выиграл суд против католического центра "Каритас", сообщает "Толк".
"За непредставление страхователем в установленный срок сведений, предусмотренных пунктом 2-2.2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", - сообщается в информации, размещенной в картотеке краевого Арбитражного суда.
Проще говоря, католический центр вовремя не предоставил информацию о работниках.
В итоге суд оштрафовал "Каритас" на 1 тыс. рублей. Кроме того, с центра взыскали 8 тыс. рублей в виде государственной пошлины.
12:05:37 04-07-2025
Пусть на Украину едут проповедовать или Польшу. Зачем они в Барнауле?
12:05:40 04-07-2025
Фонд не дремлет. Не важно, католик ты или гугенот.