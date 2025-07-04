В Барнауле католиков оштрафовали на тысячу рублей по иску Соцфонда

Католический центр вовремя не предоставил информацию о работниках

04 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Российские рубли, деньги / Фото: amic.ru

В Барнауле Фонд пенсионного и социального страхования РФ выиграл суд против католического центра "Каритас", сообщает "Толк".

"За непредставление страхователем в установленный срок сведений, предусмотренных пунктом 2-2.2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", - сообщается в информации, размещенной в картотеке краевого Арбитражного суда.

Проще говоря, католический центр вовремя не предоставил информацию о работниках.

В итоге суд оштрафовал "Каритас" на 1 тыс. рублей. Кроме того, с центра взыскали 8 тыс. рублей в виде государственной пошлины.