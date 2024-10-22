В оригинальном виде. В центре Барнаула готовятся восстановить католический костел
Уникальное здание на проспекте Ленина, 44, ждет вторая жизнь
22 октября 2024, 09:15, Вячеслав Кондаков
Здание костела Римско-католической церкви в самом центре Барнаула (проспект Ленина, 44), где много лет располагалась аптека, планируют начать восстанавливать весной 2025 года. Сейчас проходят подготовительные работы: строители очищают объект от штукатурки, а также пытаются понять, как он сохранился. Об этом amic.ru рассказал Алексей Самохин, представитель компании "Стройпоток", которая уже восстановила несколько уникальных исторических строений в Барнауле.
Как планируют восстанавливать здание?
В настоящее время идут подготовительные работы. Реставраторы снимают слой грязи, штукатурки и шпатлевки до кирпичей. Промывают стены, чтобы не "запылить" проспект Ленина. Все работы проводят вручную, чтобы не навредить объекту. Уже потом, пояснил Алексей Самохин, специалисты намерены провести исследование того, как сохранилось здание. Предварительный анализ показал, что где-то сломаны элементы, которые будут восстановлены. Как и каждый кирпичик бывшей церкви.
В качестве примера, на что будет похоже здание костела после реставрации, Алексей Самохин привел магазин "Красный" на проспекте Ленина.
"Это очень важный этап, он очень трудоемкий. Мы смотрим, проверяем, как сохранилось здание. Идут восстановительные работы также внутри костела. Сейчас мы здание "запаковывать" не будем. Важно, чтобы жители Барнаула видели, как идет реставрация", – пояснил Алексей Самохин.
Основные реставрационные работы начнутся весной 2025 года. Тогда же католический костел огородят забором. Во сколько обойдутся работы – неизвестно. Проектно-сметную документацию реставрации объекта разработала еще несколько лет назад архитектурная мастерская "Классика" Александра Деринга. По расчетам тогда на восстановление бывшей церкви необходимо было не менее 60 миллионов рублей.
После завершения реставрации на здание снова установят колокольню. Она уже готова. Специалистам предстоит провести анализ того, как вибрации колокола будут влиять на стену здания и на окружающую застройку.
Что известно о бывшем костеле?
Строительство костела было завершено в 1913 году на средства католической общины Барнаула. Здание являлось единственным в городе образцом неоготического стиля. Церковь просуществовала до 29 декабря 1931 года и была закрыта в связи с начавшимися репрессиями. В 1936 году здание костела было перестроено и переоборудовано под аптеку. Также много лет здесь располагался Совет муниципальных образований Алтайского края.
09:23:43 22-10-2024
Товарищи! Больше опиума для народа.
10:08:46 22-10-2024
Гость (09:23:43 22-10-2024) Товарищи! Больше опиума для народа.... Согласны с Вами! Засилье храмов, а церковнослужители воров в законе из тюрем встречают ..... Куда катится мир??? Понятно, что народоуправление через храмы успешнее, но это уже святотатство !
09:31:20 22-10-2024
Зачем костел в самом центре? Мало ли что-когда было
09:36:03 22-10-2024
Гость (09:31:20 22-10-2024) Зачем костел в самом центре? Мало ли что-когда было... да, ТЦ надо.
10:31:03 22-10-2024
Мусик (09:36:03 22-10-2024) да, ТЦ надо.... Историю своего города необходимо знать. А вы как в анекдоте:
- Кто свидетель аварии?
- Я свидетель. А что случилось?
09:38:09 22-10-2024
Гость (09:31:20 22-10-2024) Зачем костел в самом центре? Мало ли что-когда было... Видимо, затем же, зачем и церкви. Если РПЦ получает назад свои здания, то чем остальные хуже? Предлагаете ввести дискриминацию по религиозному признаку? Тем более что это здание было построено полностью на деньги общины. Чем эта община хуже какой-то другой?
09:51:51 22-10-2024
Гость (09:38:09 22-10-2024) Видимо, затем же, зачем и церкви. Если РПЦ получает назад св... У Бога, одна Вера и одна церковь, а на деле тех и этих расплодилось, как на вшиво Жучке блох. Не от Бога все это, тут торчат другие "уши".
09:38:06 22-10-2024
За чей счет банкет?
09:51:13 22-10-2024
Удобная, недорогая аптека - это плохо по мнению божественных. Это не богоугодно. Гораздо полезнее для прихожан аптеку ликвидировать и исцелять словом.
10:28:37 22-10-2024
Гость (09:51:13 22-10-2024) Удобная, недорогая аптека - это плохо по мнению божественных...
Проспался что ли? Там аптеки уже лет 10 как нет. А для таких болезных как ты, аптека находится буквально в соседнем здании на Ленина 42 через 50 метров
14:55:34 22-10-2024
Гость (10:28:37 22-10-2024) Проспался что ли? Там аптеки уже лет 10 как нет. А для т... а ее потому и нет, что здание попам отдали.
17:05:48 22-10-2024
Элен без ребят (14:55:34 22-10-2024) а ее потому и нет, что здание попам отдали. ... по тебе лучше вот как сейчас здание? Или чтобы его снесли как аварийное, и построили аптеку из сендвич-панелек?
06:03:31 23-10-2024
Гость (10:28:37 22-10-2024) Проспался что ли? Там аптеки уже лет 10 как нет. А для т... Сам проспись,в аптеке готовили ряд препаратов,этого теперь почти нигде нет. Лишь бы вякнуть
02:10:02 23-10-2024
Гость (09:51:13 22-10-2024) Удобная, недорогая аптека - это плохо по мнению божественных... не юродствуй, не смешно.
09:56:08 22-10-2024
У нас и так РПЦ давно уже католическая!
А с трёх пор как они объединились с заграничной ПЦ, это уже даже не оспаривается...!
А тут ещё костёл!?
Нафига?
10:01:09 22-10-2024
Гость (09:56:08 22-10-2024) У нас и так РПЦ давно уже католическая! вы чего с утра такого забористого хлебнули?
10:29:03 22-10-2024
Мусик (10:01:09 22-10-2024) вы чего с утра такого забористого хлебнули?... А вы лучше почитайте про униатов и про курсы для православных священников при Ватикане...
11:06:42 22-10-2024
Гость (10:29:03 22-10-2024) А вы лучше почитайте про униатов и про курсы для православны... я запрещенную литературу не читаю.
11:29:37 22-10-2024
Мусик (11:06:42 22-10-2024) я запрещенную литературу не читаю.... Мусик, для тебя телевизор, это все.
10:27:12 22-10-2024
До 1917 храмов было много не потому, что тогда народ массово верил в бога. Храмы выполняли роль загсов (родился, помер, женился - в церковь), плюс обучение грамоте и различные приюты, плюс место где можно было узнать новости (царские указы) и вообще это было культурное учреждение - раньше киномиров и не было, ходили в церковь и на базар. Вопрос - кому они сейчас нужны?
02:08:19 23-10-2024
Гость (10:27:12 22-10-2024) До 1917 храмов было много не потому, что тогда народ массово... Хорошо знаете, что было раньше? Молодец! Теперь ещё подумай , и может быть поймешь, зачем старинные красивые здания в центре города нужно сохранять сейчас.
10:28:16 22-10-2024
С исторической точки зрения - это правильно. Мало того, в городе много разных национальностей и много разных конфессий. Вопрос в другом. Если раньше этот собор был на окраине Барнаула, то сейчас в самом центре. И если Политех нисколько не мешает, всё-таки предыдущие руководители города понимали что было до "аптеки". То рядом стоящее здание, кстати кто же разрешил его втистнуть сюда?, проще, точнее, лучше удалить. Ну, товарищи "архитекторы" - так ведь?)))))))
11:17:34 22-10-2024
Да это, батенька, парадокс, на улице Ленина, в городе, где буржуазия эксплуатирует труд наемных рабочих, восстанавливают церковь. На улице, где снесли памятник вождю пролетариата, поставили циркулярную пилу и не могут до сих пор восстановить музей.
18:58:15 22-10-2024
Гость (11:17:34 22-10-2024) Да это, батенька, парадокс, на улице Ленина, в городе, где б... Памятник вождю пролетариата как стоял таки стоит - пр. Ленина 59. А если о постаментах на Ленина 28 и на пл. Октября, то они не были памятниками. Просто гипс или что там ещё. У памятника должен быть художник и архитектор. А всё остальное - поделки, которые не охраняются законом.
02:55:30 23-10-2024
Гость (11:17:34 22-10-2024) Да это, батенька, парадокс, на улице Ленина, в городе, где б... Шива это с демоном, которого он еще не попрал.
11:30:31 22-10-2024
Лучше б Аптеку N4 восстановили. Первые презервативы там были куплены, костёл мне в целом побоку.
12:23:45 22-10-2024
Гость (11:30:31 22-10-2024) Лучше б Аптеку N4 восстановили. Первые презервативы там были...
Мой батя там постоянно их покупал. Надо успеть пожаловаться, пока ее не прикрыли.
13:20:29 22-10-2024
Гость (12:23:45 22-10-2024) Мой батя там постоянно их покупал. Надо успеть пожаловат... По всей видимости они ему не помогли)
13:22:39 22-10-2024
Гость (13:20:29 22-10-2024) По всей видимости они ему не помогли)... Опередили)))
12:30:53 22-10-2024
Может быть, вместо "лечения" здания царских времён имеет смысл построить новый костёл? На новом месте, где он будет архитектурной доминантой, а не "между Медом и Политехом". С применением передовых стройматериалов. По проекту, который внутренне и внешне будет отвечать требованиям современности. Чтобы можно было комфортно разместить и гардероб, и воскресную школу, и конференц-зал. Установить современный орга́н. Полюбуйтесь на костёл в Новосибирске. Там даже органные концерты регулярно проходят. Что мешает построить в Барнауле ещё более современный костёл?
13:18:46 22-10-2024
Гость (12:30:53 22-10-2024) Может быть, вместо "лечения" здания царских времён имеет смы... Вы, я надеюсь, понимаете, что в текущей ситуации никто и никогда не даст католикам здесь что-то строить? Да и финансировать это дело им будет ну очень сложно. За это-то здание они бодались много-много лет. Ну и РПЦ тоже молчать не будет, им этот костел в центре как кость поперек горла. Они и так постоянно обвиняют католиков в прозелитизме)
15:04:20 22-10-2024
Гость (13:18:46 22-10-2024) Вы, я надеюсь, понимаете, что в текущей ситуации никто и ник... вы давно были у этого здания? там много лет весит вывеска про царя вселенной.
15:51:17 22-10-2024
Элен без ребят (15:04:20 22-10-2024) вы давно были у этого здания? там много лет весит вывеска пр... И? Да, она там с 2019 года. А до этого еще фиг знает сколько лет им это здание не отдавали.
02:57:00 23-10-2024
Гость (13:18:46 22-10-2024) Вы, я надеюсь, понимаете, что в текущей ситуации никто и ник... около зоопарка построили же
13:59:23 23-10-2024
Гость (02:57:00 23-10-2024) около зоопарка построили же... Что построили около зоопарка? Католическую церковь?
14:57:42 22-10-2024
Гость (12:30:53 22-10-2024) Может быть, вместо "лечения" здания царских времён имеет смы... точно! и лучше в Заполярье.
17:55:48 22-10-2024
Гость (12:30:53 22-10-2024) Может быть, вместо "лечения" здания царских времён имеет смы... За полярным кругом.
19:04:01 22-10-2024
Гость (12:30:53 22-10-2024) Может быть, вместо "лечения" здания царских времён имеет смы... Следуя вашей логике, тогда и Никольский собор тоже надо перенести. Католический собор был на окраине города, а Никольская церковь вообще была полковой. Кстати, Барнаульский гарнизон тоже был на окраине города. Да когда же начнут читать и знать историю города, вместо того, чтобы что-то написать?((((((((
02:04:38 23-10-2024
Гость (12:30:53 22-10-2024) Может быть, вместо "лечения" здания царских времён имеет смы... Ерунду написали про новый костел. Зачем строить новый если вернули старый?
12:43:50 22-10-2024
конференц-зал.
Вы ещё и какие-то конференции собираетесь проводить?
14:53:48 22-10-2024
конечно резиденция царя вселенной важнее аптеки (нет), но!
везде есть свои плюсы: если посмотреть чуть левее, то можно увидеть вывеску типа "караоке" и сразу вспомнить альбом Пикника "Мракобесие и джаз" :)
17:22:52 22-10-2024
Вот тут уже задавали вопрос о том, кто оплачивает банкет. Понятно же, что общины, существовавшей век тому назад, давным-давно ничего и никого не осталось. Законов о возвращении имущества принято не было. Католики в Барнауле, возможно, и имеются, но вряд ли более трёх калек. А на восстановление необходимы десятки миллионов. Кто финансирует? А кто будет потом содержать? очень хотелось бы получить прямые ответы на прямые вопросы.
02:02:09 23-10-2024
Гость (09:51:13 22-10-2024) Удобная, недорогая аптека - это плохо по мнению божественных... Ту аптеку утвердили коммунисты в СССР своровав (как всегда) чужое здание ,которое построили на пожертвования горожан.
02:16:14 23-10-2024
Гость (17:22:52 22-10-2024) Вот тут уже задавали вопрос о том, кто оплачивает банкет. По... Закон о возвращении церквей не принят, говорите?
Вы безграмотность свою здесь не показывайте при всех! Закон о возвращении зданий церквей был принят президентом Медведевым в 2010году.
19:39:06 22-10-2024
Главное забор не забыли. На каком году, кстати, кончается необходимость восстановления? Там рядом со зданием деревенские дома с огородами были, их тоже будем восстанавливать? А здание речного? Конструктивизм на врз? Ах да, это же все не церкви.
02:59:28 23-10-2024
Гость (19:39:06 22-10-2024) Главное забор не забыли. На каком году, кстати, кончается не... там католическое КЛАДБИЩЕ было. Политех и Ленинский по нему построены, поверх могил и скелетов
23:30:51 22-10-2024
я вот одного не пойму: откуда в Барнауле католики??? да еще в таких товарных количествах, что им хватает денег собор восстанавливать? Это же дофига денег...
14:07:10 23-10-2024
гость (23:30:51 22-10-2024) я вот одного не пойму: откуда в Барнауле католики??? да еще ... Католики в Барнауле изначально - поляки, немцы, литовцы. Военнослужащие, врачи, инженеры, ну и ссыльные. Сейчас это либо их потомки, либо те, кто перешел из православия в католичество. А восстанавливать костел будет, скорее всего, КЦ, явно у прихожан денег на это сейчас не хватит. Вы же не думаете, что этим "врагам народа" кто-то даст бюджетные деньги?
13:32:47 23-10-2024
Не так много у нас католических и прочих религиозных объектов...Зато православных шаговой доступности в избытке. И Планетарий отобрали и на Аллее Ветеранов воткнули, и споганили въезд в город белой унылой постройкой на ВДНХ...Так что пусть будет...Там и пастор - хороший человек. Боролся со сносом Речного Вокзала...Так что ждем синагогу и буддийский храм...И обязательно минарет напротив АДминистрации...
14:09:32 23-10-2024
Дюша (13:32:47 23-10-2024) Не так много у нас католических и прочих религиозных объекто... Пастор - это у лютеран) Католических священников так не называют.