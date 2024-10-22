В оригинальном виде. В центре Барнаула готовятся восстановить католический костел

Уникальное здание на проспекте Ленина, 44, ждет вторая жизнь

22 октября 2024, 09:15, Вячеслав Кондаков

Реставрация бывшего костела в Барнауле / Фото: amic.ru

Здание костела Римско-католической церкви в самом центре Барнаула (проспект Ленина, 44), где много лет располагалась аптека, планируют начать восстанавливать весной 2025 года. Сейчас проходят подготовительные работы: строители очищают объект от штукатурки, а также пытаются понять, как он сохранился. Об этом amic.ru рассказал Алексей Самохин, представитель компании "Стройпоток", которая уже восстановила несколько уникальных исторических строений в Барнауле.

Как планируют восстанавливать здание?

В настоящее время идут подготовительные работы. Реставраторы снимают слой грязи, штукатурки и шпатлевки до кирпичей. Промывают стены, чтобы не "запылить" проспект Ленина. Все работы проводят вручную, чтобы не навредить объекту. Уже потом, пояснил Алексей Самохин, специалисты намерены провести исследование того, как сохранилось здание. Предварительный анализ показал, что где-то сломаны элементы, которые будут восстановлены. Как и каждый кирпичик бывшей церкви.

В качестве примера, на что будет похоже здание костела после реставрации, Алексей Самохин привел магазин "Красный" на проспекте Ленина.

"Это очень важный этап, он очень трудоемкий. Мы смотрим, проверяем, как сохранилось здание. Идут восстановительные работы также внутри костела. Сейчас мы здание "запаковывать" не будем. Важно, чтобы жители Барнаула видели, как идет реставрация", – пояснил Алексей Самохин.

Основные реставрационные работы начнутся весной 2025 года. Тогда же католический костел огородят забором. Во сколько обойдутся работы – неизвестно. Проектно-сметную документацию реставрации объекта разработала еще несколько лет назад архитектурная мастерская "Классика" Александра Деринга. По расчетам тогда на восстановление бывшей церкви необходимо было не менее 60 миллионов рублей.

После завершения реставрации на здание снова установят колокольню. Она уже готова. Специалистам предстоит провести анализ того, как вибрации колокола будут влиять на стену здания и на окружающую застройку.

Что известно о бывшем костеле?

Строительство костела было завершено в 1913 году на средства католической общины Барнаула. Здание являлось единственным в городе образцом неоготического стиля. Церковь просуществовала до 29 декабря 1931 года и была закрыта в связи с начавшимися репрессиями. В 1936 году здание костела было перестроено и переоборудовано под аптеку. Также много лет здесь располагался Совет муниципальных образований Алтайского края.