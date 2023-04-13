В Барнауле землю возле кладбища очистят от строительного мусора и гнилых фруктов
Запланированы работы по рекультивации участка
13 апреля 2023, 12:26, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Мусор с территории возле Булыгинского кладбища вывезут в ближайшее время, сообщили amic.ru в администрации Центрального района Барнаула.
Ранее жительница города пожаловалась на "горы строительного мусора и гнилых фруктов", которые "привозят КамАЗами".
"При обследовании земельного участка выявлены факты складирования грунта и строительных отходов на территории, прилегающей к кладбищу. В настоящее время доступ к участку ограничен. Запланированы работы по рекультивации земельного участка и вывозу грунта и отходов", – разъяснили в администрации района.
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