В Барнауле землю возле кладбища очистят от строительного мусора и гнилых фруктов

Запланированы работы по рекультивации участка

13 апреля 2023, 12:26, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Мусор с территории возле Булыгинского кладбища вывезут в ближайшее время, сообщили amic.ru в администрации Центрального района Барнаула.

Ранее жительница города пожаловалась на "горы строительного мусора и гнилых фруктов", которые "привозят КамАЗами".