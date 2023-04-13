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В Барнауле землю возле кладбища очистят от строительного мусора и гнилых фруктов

Запланированы работы по рекультивации участка

13 апреля 2023, 12:26, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Мусор с территории возле Булыгинского кладбища вывезут в ближайшее время, сообщили amic.ru в администрации Центрального района Барнаула.

Ранее жительница города пожаловалась на "горы строительного мусора и гнилых фруктов", которые "привозят КамАЗами".

"При обследовании земельного участка выявлены факты складирования грунта и строительных отходов на территории, прилегающей к кладбищу. В настоящее время доступ к участку ограничен. Запланированы работы по рекультивации земельного участка и вывозу грунта и отходов", – разъяснили в администрации района.

Барнаул Благоустройство мусорный вопрос

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