В барнаульском автобусе произошла массовая драка

Остановить конфликтующих мужчин не смог даже маленький ребёнок

02 марта 2023, 20:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Массовая драка произошла днём в четверг, 2 марта, в автобусе № 20. Кадры с места происшествия опубликовал "Инцидент Барнаул".

По словам участника сообщества, всё началось с небольшой перепалки по неизвестной причине между тремя мужчинами, а "закончилось разбитыми лицами у всех".

Отмечается, что остановить конфликт не смогла даже маленькая дочка, которая ехала в салоне общественного транспорта вместе с одним из мужчин. Остановка, на которой это произошло, не уточняется, однако автор подчёркивает, что инцидент случился "на конце маршрута".