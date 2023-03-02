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В барнаульском автобусе произошла массовая драка

Остановить конфликтующих мужчин не смог даже маленький ребёнок

02 марта 2023, 20:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Массовая драка произошла днём в четверг, 2 марта, в автобусе № 20. Кадры с места происшествия опубликовал "Инцидент Барнаул"

По словам участника сообщества, всё началось с небольшой перепалки по неизвестной причине между тремя мужчинами, а "закончилось разбитыми лицами у всех". 

Отмечается, что остановить конфликт не смогла даже маленькая дочка, которая ехала в салоне общественного транспорта вместе с одним из мужчин. Остановка, на которой это произошло, не уточняется, однако автор подчёркивает, что инцидент случился "на конце маршрута".

Комментарии 17

  • Это уже ЧВК Редан, или еще нет?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Быдлота - она и в Африке быдлота.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Что происходит с людьми?
    02 марта, Гость   Ответить
  • папарацци сломать руки и телефон. не видно нифига.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Лишить родительских прав, ребёнка в детдом.
    03 марта, Гость   Ответить
  • ЧВК Редан, или еще нет? не.. там мужики решали кто больше самЭц
    03 марта, Гость   Ответить
  • между тремя мужчинами -- то есть один против двоих
    03 марта, Гость   Ответить
  • Массовая- больше двух?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Эпическая баталия...
    03 марта, Гость   Ответить
  • Правила определения понятия "Мероприятия с массовым пребыванием людей" - это мероприятия с участием 50 человек и более.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Масса в 80 кг напала на массу в 120 кг и к ним присоединилась масса в 73 кг))))
    03 марта, Гость   Ответить
  • ЧВК Редан, или еще нет? - это новая субкультура, сейчас раструбят по всем каналам, и тут опять напишут, что это спланировано Украиной и произошло одновременно "во всех городах России и Белоруссии")
    03 марта, Гость   Ответить
  • Мужчины должны Родину защищать
    03 марта, Гость   Ответить
  • Одновременно, это если в этот же день дрались три мужика в автобуе, например, в Питере и Минске
    03 марта, Гость   Ответить
  • Силикатный рулит-форево
    03 марта, Гость   Ответить
  • Одновременно, это если в этот же день дрались три мужика в автобусе, например, в Питере и Минске --- еще должны быть одинаково одеты, иначе совпадение
    03 марта, Гость   Ответить
  • А у кафе Метелица, сто мужиков метелятся....Вот это массовая драка.
    03 марта, Гость   Ответить
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