В Барнауле кондуктор трамвая отругал и ударил женщину

Инцидент случился на маршруте № 7

24 августа 2024, 18:58, ИА Амител

Злой кондуктор / Кадр из видео: "В курсе 22"

В Барнауле кондуктор трамвая № 7 ударил и отругал пассажирку, сообщают телеграм-каналы "В курсе 22" и "Инцидент Барнаул".

Женщина рассказала, что приехала в город из поселка Белоярск к своей матери, которую положили в реанимацию в горбольнице № 5. Женщине нужно было попасть на площадь Спартака, но она не сориентировалась и села в трамвай, который ехал в другую сторону.

"Я как зашла, купила билет, но когда мы отъехали от кольца, кондуктор подошел и начал в грубой форме требовать оплатить проезд. Я говорю, что вот билет, я только что пять минут назад рассчиталась... Он меня начал материть", – рассказала женщина.

В итоге она начала снимать агрессивного мужчину на камеру, но тот пригрозил расправой, а в один момент даже ударил по руке, когда та показывала билет.