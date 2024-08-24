В Барнауле кондуктор трамвая отругал и ударил женщину
Инцидент случился на маршруте № 7
24 августа 2024, 18:58, ИА Амител
В Барнауле кондуктор трамвая № 7 ударил и отругал пассажирку, сообщают телеграм-каналы "В курсе 22" и "Инцидент Барнаул".
Женщина рассказала, что приехала в город из поселка Белоярск к своей матери, которую положили в реанимацию в горбольнице № 5. Женщине нужно было попасть на площадь Спартака, но она не сориентировалась и села в трамвай, который ехал в другую сторону.
"Я как зашла, купила билет, но когда мы отъехали от кольца, кондуктор подошел и начал в грубой форме требовать оплатить проезд. Я говорю, что вот билет, я только что пять минут назад рассчиталась... Он меня начал материть", – рассказала женщина.
В итоге она начала снимать агрессивного мужчину на камеру, но тот пригрозил расправой, а в один момент даже ударил по руке, когда та показывала билет.
19:07:19 24-08-2024
Что то бабёшка из Белоярска не договаривает ?
Больно гладко стелит.
19:32:37 24-08-2024
кто набирает такое отборное гэ на работу с живыми людьми?
желаю женщине, чтобы с ее матерью все было хорошо, а самой ей засудить горэлектротранс и сделать их беднее на хорошую сумму.
19:37:24 24-08-2024
А что женщину-то? Долбанул бы здорового мужика...
09:11:42 25-08-2024
Гость (19:37:24 24-08-2024) А что женщину-то? Долбанул бы здорового мужика...... долбанул бы, но его орехи у мамки дома под подушкой, поэтому только женщин и детей долбит
20:01:23 24-08-2024
Захотела по 1 билету проехать, не получилось ,Кордон конечная. Конечно, кондуктор был груб, но зачем провоцировать его, снимая на камеру телефона? За день кондуктор много таких "умных" повидал, нервы не железные. 35 руб. сэкономила и еще повеселила себя, подгадив другому.
13:51:08 25-08-2024
гость (20:01:23 24-08-2024) Захотела по 1 билету проехать, не получилось ,Кордон конечна... вот так и живем из-за таких как вы
20:14:26 24-08-2024
Любые унижения за ваши деньги - общественный транспорт Барнаула 😂
21:27:02 24-08-2024
На горе сегодня автобусы не ходили после 19 ч, никакие. А вы на трамвай жалуетесь, только на нем и уехали.
14:56:49 25-08-2024
Гость (21:27:02 24-08-2024) На горе сегодня автобусы не ходили после 19 ч, никакие. А вы... Многие из местных комментаторов давно уже не ездили в общественном транспорте, поэтому им непонятно как это - ты пришел на остановку , а автобуса нет
07:30:38 25-08-2024
Кордон, конечно, конечная, но человеком надо быть.
09:02:00 25-08-2024
Данаец (07:30:38 25-08-2024) Кордон, конечно, конечная, но человеком надо быть.... Из серии: "Баба тоже человек" ?
14:54:54 25-08-2024
Начало истории явно упущено. Скорее всего, попросил оплатить проезд, после чего фифа быканула. Ну и получила.