НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле кондуктор трамвая отругал и ударил женщину

Инцидент случился на маршруте № 7

24 августа 2024, 18:58, ИА Амител

Злой кондуктор / Кадр из видео: "В курсе 22"
Злой кондуктор / Кадр из видео: "В курсе 22"

В Барнауле кондуктор трамвая № 7 ударил и отругал пассажирку, сообщают телеграм-каналы "В курсе 22" и "Инцидент Барнаул".

Женщина рассказала, что приехала в город из поселка Белоярск к своей матери, которую положили в реанимацию в горбольнице № 5. Женщине нужно было попасть на площадь Спартака, но она не сориентировалась и села в трамвай, который ехал в другую сторону.

"Я как зашла, купила билет, но когда мы отъехали от кольца, кондуктор подошел и начал в грубой форме требовать оплатить проезд. Я говорю, что вот билет, я только что пять минут назад рассчиталась... Он меня начал материть", – рассказала женщина.

В итоге она начала снимать агрессивного мужчину на камеру, но тот пригрозил расправой, а в один момент даже ударил по руке, когда та показывала билет.

Барнаул трамваи

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

19:07:19 24-08-2024

Что то бабёшка из Белоярска не договаривает ?
Больно гладко стелит.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:32:37 24-08-2024

кто набирает такое отборное гэ на работу с живыми людьми?
желаю женщине, чтобы с ее матерью все было хорошо, а самой ей засудить горэлектротранс и сделать их беднее на хорошую сумму.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:24 24-08-2024

А что женщину-то? Долбанул бы здорового мужика...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:42 25-08-2024

Гость (19:37:24 24-08-2024) А что женщину-то? Долбанул бы здорового мужика...... долбанул бы, но его орехи у мамки дома под подушкой, поэтому только женщин и детей долбит

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:01:23 24-08-2024

Захотела по 1 билету проехать, не получилось ,Кордон конечная. Конечно, кондуктор был груб, но зачем провоцировать его, снимая на камеру телефона? За день кондуктор много таких "умных" повидал, нервы не железные. 35 руб. сэкономила и еще повеселила себя, подгадив другому.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:51:08 25-08-2024

гость (20:01:23 24-08-2024) Захотела по 1 билету проехать, не получилось ,Кордон конечна... вот так и живем из-за таких как вы

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:26 24-08-2024

Любые унижения за ваши деньги - общественный транспорт Барнаула 😂

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:27:02 24-08-2024

На горе сегодня автобусы не ходили после 19 ч, никакие. А вы на трамвай жалуетесь, только на нем и уехали.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сытый голодному не товарищ

14:56:49 25-08-2024

Гость (21:27:02 24-08-2024) На горе сегодня автобусы не ходили после 19 ч, никакие. А вы... Многие из местных комментаторов давно уже не ездили в общественном транспорте, поэтому им непонятно как это - ты пришел на остановку , а автобуса нет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Данаец

07:30:38 25-08-2024

Кордон, конечно, конечная, но человеком надо быть.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:00 25-08-2024

Данаец (07:30:38 25-08-2024) Кордон, конечно, конечная, но человеком надо быть.... Из серии: "Баба тоже человек" ?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:54 25-08-2024

Начало истории явно упущено. Скорее всего, попросил оплатить проезд, после чего фифа быканула. Ну и получила.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров