В Барнауле контролируют очистку от наледи возле торговых точек
В выходные дни на уборку территории вышли 1445 предприятий города
14 октября 2024, 13:45, ИА Амител
Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула контролирует процесс очистки от наледи прилегающих территорий торговых точек. Об этом сообщает мэрия.
От снега и льда уже очистили подходные пути и входные зоны торговых центров "Галактика", "Лето", "Огни", "Весна", "Лемана Про" и других, а также 110 нестационарных торговых объектов. Кроме того, завершают приводить в порядок прилегающие территории магазинов различных сетей.
В выходные дни на уборку прилегающих территорий вышли 1445 предприятий города, работали 1247 дворников, было задействовано девять единиц техники. Последствия непогоды продолжают устранять.
14:06:56 14-10-2024
Марию-ра потрясите - практически везде лед.
14:12:20 14-10-2024
возле Марии-Ра на Полярной всегда грязь, мусор (местные говорят "схожу в Гетто-Ра") снег и лёд. Отвратительно директор работает
15:25:17 14-10-2024
Около Машки никогда не чистится вообще, ни раньше зимой, ни сейчас. Им просто по....
15:27:23 14-10-2024
2 тети на фото - дворничихи?
да, с такими толку не будет.
20:43:39 14-10-2024
Мусик (15:27:23 14-10-2024) 2 тети на фото - дворничихи?да, с такими толку не будет.... они контролерки
06:13:49 15-10-2024
Гость (20:43:39 14-10-2024) они контролерки... не пропали бы в дикой среде вне кабинета