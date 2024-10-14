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В Барнауле контролируют очистку от наледи возле торговых точек

В выходные дни на уборку территории вышли 1445 предприятий города

14 октября 2024, 13:45, ИА Амител

Ликвидация последствий неблагоприятной погоды в Барнауле / Источник: администрация Барнаула
Ликвидация последствий неблагоприятной погоды в Барнауле / Источник: администрация Барнаула

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула контролирует процесс очистки от наледи прилегающих территорий торговых точек. Об этом сообщает мэрия.

Фото: администрация Барнаула

От снега и льда уже очистили подходные пути и входные зоны торговых центров "Галактика", "Лето", "Огни", "Весна", "Лемана Про" и других, а также 110 нестационарных торговых объектов. Кроме того, завершают приводить в порядок прилегающие территории магазинов различных сетей.

В выходные дни на уборку прилегающих территорий вышли 1445 предприятий города, работали 1247 дворников, было задействовано девять единиц техники. Последствия непогоды продолжают устранять.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 6

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ыть

14:06:56 14-10-2024

Марию-ра потрясите - практически везде лед.

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Гость

14:12:20 14-10-2024

возле Марии-Ра на Полярной всегда грязь, мусор (местные говорят "схожу в Гетто-Ра") снег и лёд. Отвратительно директор работает

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Гость

15:25:17 14-10-2024

Около Машки никогда не чистится вообще, ни раньше зимой, ни сейчас. Им просто по....

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Мусик

15:27:23 14-10-2024

2 тети на фото - дворничихи?
да, с такими толку не будет.

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Гость

20:43:39 14-10-2024

Мусик (15:27:23 14-10-2024) 2 тети на фото - дворничихи?да, с такими толку не будет.... они контролерки

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Гость

06:13:49 15-10-2024

Гость (20:43:39 14-10-2024) они контролерки... не пропали бы в дикой среде вне кабинета

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