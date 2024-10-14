В Барнауле контролируют очистку от наледи возле торговых точек

В выходные дни на уборку территории вышли 1445 предприятий города

14 октября 2024, 13:45, ИА Амител

Ликвидация последствий неблагоприятной погоды в Барнауле / Источник: администрация Барнаула

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула контролирует процесс очистки от наледи прилегающих территорий торговых точек. Об этом сообщает мэрия.

Фото: администрация Барнаула

От снега и льда уже очистили подходные пути и входные зоны торговых центров "Галактика", "Лето", "Огни", "Весна", "Лемана Про" и других, а также 110 нестационарных торговых объектов. Кроме того, завершают приводить в порядок прилегающие территории магазинов различных сетей.

В выходные дни на уборку прилегающих территорий вышли 1445 предприятий города, работали 1247 дворников, было задействовано девять единиц техники. Последствия непогоды продолжают устранять.