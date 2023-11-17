В Барнауле контролируют работу ливневок на фоне ноябрьского дождя
Ливнеприемники справляются с потоком воды, сообщили в мэрии
17 ноября 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
Дорожные бригады в связи с дождем контролируют работу ливневок в Барнауле 17 ноября, сообщили в мэрии.
Рабочие проводят выезды на возможные места скопления сточных вод, осматривают ливневки на наличие мусора и листвы и при необходимости их очищают.
Канализации уже проверили на улицах Смирнова, Глушкова, Малахова, Калинина, Профинтерна, Попова, Антона Петрова, Георгиева, Озерной, Молодежной, Ядринцева, Партизанской, Джержинского, Павловском тракте и других участках.
"В целом ливнеприемники справляются с потоком воды. Дежурные бригады контролируют ситуацию", – пояснили в пресс-службе.
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