В Барнауле косят траву у обочин автомобильных дорог

Также рабочие убирают грунтовый нанос

29 мая 2025, 16:28, ИА Амител

Покос травы в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле сотрудники "Автодорстроя" скашивают траву вдоль обочин во всех районах города, сообщили в администрации.

"В дневную смену 29 мая покос травы проводится на улицах Мамонтова, Сухэ-Батора, Заринской, Бабуркина, Попова, 80-й Гвардейской Дивизии, Германа Титова, Аванесова, на проспектах Космонавтов и Калинина", – рассказали в мэрии.

В общей сложности работы выполнили на площади порядка 905 тысяч квадратных метров.

Кроме этого, в четверг рабочие убирают грунтовый нанос на улицах Парфенова, Челюскинцев, Ядринцева и Антона Петрова.

В работах по санитарной очистке и покосу травы задействовали 115 дорожных рабочих и 43 единицы техники.