В Алтайском крае на обновление общественного транспорта выделят 1,5 млрд рублей

В 2024 году на эти цели потратили 500 млн рублей

29 мая 2025, 13:50, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

С 2025 по 2026 год на обновление парка общественного транспорта в Алтайском крае планируют потратить 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко на сессии АКЗС, выступая с докладом о работе краевого правительства за прошедший год.

"Мы продолжим наращивать объемы финансирования для обновления парка общественного транспорта. На 2025 год выделяем чуть более миллиарда рублей, и еще чуть больше 500 млн рублей запланировали на 2026 год", – заявил глава Алтайского края.

Как уточнил губернатор, на эти средства закупят девять троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов.

Виктор Томенко также добавил, что в 2024 году в регионе приобрели 63 автобуса большого и малого класса, а также пять троллейбусов. На эти цели выделили более 500 млн рублей.

Напомним, 5 мая в Барнауле вышли на линию пять новых троллейбусов марки "Авангард". Три из них работают на маршруте № 7 и по одному – на маршрутах № 1 и № 6. Общая стоимость закупки составила 126,3 млн рублей.