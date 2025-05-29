НОВОСТИТранспорт

В Алтайском крае на обновление общественного транспорта выделят 1,5 млрд рублей

В 2024 году на эти цели потратили 500 млн рублей

29 мая 2025, 13:50, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: сообщество транспорта в Барнауле
Автобус в Барнауле / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

С 2025 по 2026 год на обновление парка общественного транспорта в Алтайском крае планируют потратить 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко на сессии АКЗС, выступая с докладом о работе краевого правительства за прошедший год.

"Мы продолжим наращивать объемы финансирования для обновления парка общественного транспорта. На 2025 год выделяем чуть более миллиарда рублей, и еще чуть больше 500 млн рублей запланировали на 2026 год", – заявил глава Алтайского края.

Как уточнил губернатор, на эти средства закупят девять троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов. 

Виктор Томенко также добавил, что в 2024 году в регионе приобрели 63 автобуса большого и малого класса, а также пять троллейбусов. На эти цели выделили более 500 млн рублей. 

Напомним, 5 мая в Барнауле вышли на линию пять новых троллейбусов марки "Авангард". Три из них работают на маршруте № 7 и по одному – на маршрутах № 1 и № 6. Общая стоимость закупки составила 126,3 млн рублей.

Новый троллейбус в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле на линию вышли пять новых троллейбусов

Теперь электротранспорт работает на маршрутах № 1, 6 и 7
НОВОСТИТранспорт
Транспорт общественный транспорт автобусы трамваи

Комментарии 3

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Musik

14:13:25 29-05-2025

метро, как понимаю, не светит.

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Шинник

14:32:47 29-05-2025

Musik (14:13:25 29-05-2025) метро, как понимаю, не светит.... тут с развязкой Ленточный бор - Змеиногорский тракт проблемы, а вы не метро замахнулись ...

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Славян

08:35:54 31-05-2025

Два из них уже сломалмсь. Неужели такие же закупят

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