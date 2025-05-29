В Алтайском крае на обновление общественного транспорта выделят 1,5 млрд рублей
В 2024 году на эти цели потратили 500 млн рублей
29 мая 2025, 13:50, ИА Амител
С 2025 по 2026 год на обновление парка общественного транспорта в Алтайском крае планируют потратить 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко на сессии АКЗС, выступая с докладом о работе краевого правительства за прошедший год.
"Мы продолжим наращивать объемы финансирования для обновления парка общественного транспорта. На 2025 год выделяем чуть более миллиарда рублей, и еще чуть больше 500 млн рублей запланировали на 2026 год", – заявил глава Алтайского края.
Как уточнил губернатор, на эти средства закупят девять троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов.
Виктор Томенко также добавил, что в 2024 году в регионе приобрели 63 автобуса большого и малого класса, а также пять троллейбусов. На эти цели выделили более 500 млн рублей.
Напомним, 5 мая в Барнауле вышли на линию пять новых троллейбусов марки "Авангард". Три из них работают на маршруте № 7 и по одному – на маршрутах № 1 и № 6. Общая стоимость закупки составила 126,3 млн рублей.
14:13:25 29-05-2025
метро, как понимаю, не светит.
14:32:47 29-05-2025
Musik (14:13:25 29-05-2025) метро, как понимаю, не светит.... тут с развязкой Ленточный бор - Змеиногорский тракт проблемы, а вы не метро замахнулись ...
08:35:54 31-05-2025
Два из них уже сломалмсь. Неужели такие же закупят