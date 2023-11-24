В Барнауле кто-то проколол колеса у четырех автомобилей
Полицейские проводят проверку
24 ноября 2023, 12:35, ИА Амител
В Барнауле неизвестные прокололи колеса у четырех автомобилей на стоянке рядом с домом № 3 по ул. Сиреневой. В распоряжении редакции amic.ru оказалось видео от жильцов, в котором мужчина показывает и рассказывает, какую картину он увидел, когда вышел на улицу утром 24 ноября.
По его словам, переднее колесо оказалось пробито у двух автомобилей Hyundai и Nissan, еще у одного Nissan прокололи заднее колесо.
В пресс-службе краевого МВД нашему агентству рассказали, что в отдел полиции по Индустриальному району пока поступило заявление только от одного из автовладельцев. По данному факту стражи порядка проводят проверку.
"На данный момент заявление только одно, от одного человека. Тем не менее каждый владелец должен писать заявление самостоятельно", – рассказали в ведомстве.
12:55:54 24-11-2023
Проверьте ближайший шиномонтаж. Вдруг там дурак работает. Не благодарите.
13:49:54 24-11-2023
мож методом - исключения это не я
14:07:06 24-11-2023
ну не кто-то, а представитель движения ЛГБТ
14:10:07 24-11-2023
а это правда стоянка или они украли общедомовой газон и незаконно навесили туда цепей?
14:24:21 24-11-2023
Гость (14:10:07 24-11-2023) а это правда стоянка или они украли общедомовой газон и неза... Там же видно, что авто на асфальте.
17:05:55 24-11-2023
Гость (14:24:21 24-11-2023) Там же видно, что авто на асфальте.... не знаю, я никакой фотографии в статье не вижу. есть ссылка на другую статью с фото, но там на энергетиков
17:45:20 24-11-2023
Гость (14:24:21 24-11-2023) Там же видно, что авто на асфальте.... Ну вам из ого дома видно, а всем остальным ехать туда и смотреть прикажите?
15:57:37 24-11-2023
Нет гаража или договора с парковкой ходи пешком. Двор для людей а не для жоповозок. Не хватит метров квадратных во дворе что бы разместить весь транспорт проживающих. Плюс рабочии телеги
16:17:16 24-11-2023
Гость (15:57:37 24-11-2023) Нет гаража или договора с парковкой ходи пешком. Двор для лю... Они стояли НА ПАРКОВКЕ!!!
19:17:02 24-11-2023
Сиреневая 4 а не 3 и не 4 а 5 автомобилей.
22:41:00 24-11-2023
Гость (19:17:02 24-11-2023) Сиреневая 4 а не 3 и не 4 а 5 автомобилей. ... Да какая разница-то?