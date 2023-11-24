В Барнауле кто-то проколол колеса у четырех автомобилей

Полицейские проводят проверку

24 ноября 2023, 12:35, ИА Амител

В Барнауле неизвестные прокололи колеса у четырех автомобилей на стоянке рядом с домом № 3 по ул. Сиреневой. В распоряжении редакции amic.ru оказалось видео от жильцов, в котором мужчина показывает и рассказывает, какую картину он увидел, когда вышел на улицу утром 24 ноября.

По его словам, переднее колесо оказалось пробито у двух автомобилей Hyundai и Nissan, еще у одного Nissan прокололи заднее колесо.

В пресс-службе краевого МВД нашему агентству рассказали, что в отдел полиции по Индустриальному району пока поступило заявление только от одного из автовладельцев. По данному факту стражи порядка проводят проверку.