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В Барнауле кто-то проколол колеса у четырех автомобилей

Полицейские проводят проверку

24 ноября 2023, 12:35, ИА Амител

В Барнауле неизвестные прокололи колеса у четырех автомобилей на стоянке рядом с домом № 3 по ул. Сиреневой. В распоряжении редакции amic.ru оказалось видео от жильцов, в котором мужчина показывает и рассказывает, какую картину он увидел, когда вышел на улицу утром 24 ноября.

По его словам, переднее колесо оказалось пробито у двух автомобилей Hyundai и Nissan, еще у одного Nissan прокололи заднее колесо.

В пресс-службе краевого МВД нашему агентству рассказали, что в отдел полиции по Индустриальному району пока поступило заявление только от одного из автовладельцев. По данному факту стражи порядка проводят проверку.

"На данный момент заявление только одно, от одного человека. Тем не менее каждый владелец должен писать заявление самостоятельно", – рассказали в ведомстве.

Барнаул Происшествия Авто

Комментарии 11

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Гость

12:55:54 24-11-2023

Проверьте ближайший шиномонтаж. Вдруг там дурак работает. Не благодарите.

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Гость

13:49:54 24-11-2023

мож методом - исключения это не я

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гость

14:07:06 24-11-2023

ну не кто-то, а представитель движения ЛГБТ

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Гость

14:10:07 24-11-2023

а это правда стоянка или они украли общедомовой газон и незаконно навесили туда цепей?

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Гость

14:24:21 24-11-2023

Гость (14:10:07 24-11-2023) а это правда стоянка или они украли общедомовой газон и неза... Там же видно, что авто на асфальте.

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Гость

17:05:55 24-11-2023

Гость (14:24:21 24-11-2023) Там же видно, что авто на асфальте.... не знаю, я никакой фотографии в статье не вижу. есть ссылка на другую статью с фото, но там на энергетиков

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Гость

17:45:20 24-11-2023

Гость (14:24:21 24-11-2023) Там же видно, что авто на асфальте.... Ну вам из ого дома видно, а всем остальным ехать туда и смотреть прикажите?

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Гость

15:57:37 24-11-2023

Нет гаража или договора с парковкой ходи пешком. Двор для людей а не для жоповозок. Не хватит метров квадратных во дворе что бы разместить весь транспорт проживающих. Плюс рабочии телеги

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Гость

16:17:16 24-11-2023

Гость (15:57:37 24-11-2023) Нет гаража или договора с парковкой ходи пешком. Двор для лю... Они стояли НА ПАРКОВКЕ!!!

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Гость

19:17:02 24-11-2023

Сиреневая 4 а не 3 и не 4 а 5 автомобилей.

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Гость

22:41:00 24-11-2023

Гость (19:17:02 24-11-2023) Сиреневая 4 а не 3 и не 4 а 5 автомобилей. ... Да какая разница-то?

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