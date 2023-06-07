Барнаулец раскидывал саморезы по парковке
Противник автомобилей попал на видео
07 июня 2023, 09:50, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле неизвестный мужчина раскидал саморезы по парковке, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
Отмечается, что все произошло в ночь на 6 июня по адресу проспект Энергетиков, 13. Действия хулигана попали в объектив камеры видеонаблюдения:
Есть ли потерпевшие автомобилисты, не уточняется. Но злоумышленника призвали "найтись по-хорошему", чтобы побеседовать.
Ранее в Рубцовске мужчина остановился на парковке для клиентов у парикмахерской и остался "без колес".
09:54:30 07-06-2023
Ну и нахрена?
10:08:12 07-06-2023
Гость (09:54:30 07-06-2023) Ну и нахрена?... С понаехавщими борется
10:02:27 07-06-2023
Может шиномонтажник. Там наверное рядом
10:09:03 07-06-2023
это не правильные саморезы нужны саморезы по металлу 25 мм
10:19:28 07-06-2023
Как хорошо живется в ГЕТТО, весело и с песней!
10:32:47 07-06-2023
Надо таких ловить и наказывать!
10:50:57 07-06-2023
Гость (10:32:47 07-06-2023) Надо таких ловить и наказывать!... Вместо Барнаула он может устраивать диверсии против вражеского транспорта в новых регионах
11:38:25 07-06-2023
Такие специалисты нужны на фронте!
11:45:28 07-06-2023
Больных все больше и больше, уже и не понять... а может просто дебил!
11:49:44 07-06-2023
Респект. Эти машины во дворах уже задолбали, если не сказать больше. Везде, где только можно. Молодец
07:35:34 08-06-2023
Алла (11:49:44 07-06-2023) Респект. Эти машины во дворах уже задолбали, если не сказать... Во дворах машинам не место. У машины должен быть гараж.
12:07:24 07-06-2023
В новых регионах вражеские машины уже задолбали. Будет там молодец
07:34:47 08-06-2023
Особенно радует видео, для просмотра которого надо регистрироваться в дешевой соцсети.