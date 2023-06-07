НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец раскидывал саморезы по парковке

Противник автомобилей попал на видео

07 июня 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле неизвестный мужчина раскидал саморезы по парковке, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что все произошло в ночь на 6 июня по адресу проспект Энергетиков, 13. Действия хулигана попали в объектив камеры видеонаблюдения:

Есть ли потерпевшие автомобилисты, не уточняется. Но злоумышленника призвали "найтись по-хорошему", чтобы побеседовать.

Ранее в Рубцовске мужчина остановился на парковке для клиентов у парикмахерской и остался "без колес".

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

09:54:30 07-06-2023

Ну и нахрена?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:12 07-06-2023

Гость (09:54:30 07-06-2023) Ну и нахрена?... С понаехавщими борется

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:27 07-06-2023

Может шиномонтажник. Там наверное рядом

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:03 07-06-2023

это не правильные саморезы нужны саморезы по металлу 25 мм

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:19:28 07-06-2023

Как хорошо живется в ГЕТТО, весело и с песней!

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:47 07-06-2023

Надо таких ловить и наказывать!

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:57 07-06-2023

Гость (10:32:47 07-06-2023) Надо таких ловить и наказывать!... Вместо Барнаула он может устраивать диверсии против вражеского транспорта в новых регионах

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:25 07-06-2023

Такие специалисты нужны на фронте!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

11:45:28 07-06-2023

Больных все больше и больше, уже и не понять... а может просто дебил!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алла

11:49:44 07-06-2023

Респект. Эти машины во дворах уже задолбали, если не сказать больше. Везде, где только можно. Молодец

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:35:34 08-06-2023

Алла (11:49:44 07-06-2023) Респект. Эти машины во дворах уже задолбали, если не сказать... Во дворах машинам не место. У машины должен быть гараж.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:24 07-06-2023

В новых регионах вражеские машины уже задолбали. Будет там молодец

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:34:47 08-06-2023

Особенно радует видео, для просмотра которого надо регистрироваться в дешевой соцсети.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров