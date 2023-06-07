Барнаулец раскидывал саморезы по парковке

Противник автомобилей попал на видео

07 июня 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле неизвестный мужчина раскидал саморезы по парковке, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что все произошло в ночь на 6 июня по адресу проспект Энергетиков, 13. Действия хулигана попали в объектив камеры видеонаблюдения:

Есть ли потерпевшие автомобилисты, не уточняется. Но злоумышленника призвали "найтись по-хорошему", чтобы побеседовать.

Ранее в Рубцовске мужчина остановился на парковке для клиентов у парикмахерской и остался "без колес".