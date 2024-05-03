В Барнауле курьер ушел из больницы с обручальным кольцом не на пальце

Мужчина доставил воду, зашел в больничную палату и украл ювелирное изделие

03 мая 2024, 14:20, ИА Амител

Обручальное кольцо / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали курьера по доставке воды, подозреваемого в краже золотого кольца, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился 67-летний житель Барнаула, который находился на лечении в одной из больниц, когда у него пропало обручальное кольцо.

"В утреннее время отвезли на операцию, перед этим попросив снять кольцо. Вернувшись в больничную палату, обнаружил пропажу. Причиненный материальный ущерб оценил в 20 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что во время отсутствия мужчины в больничную палату заходил 35-летний курьер по доставке воды. Он похитил ювелирное изделие и продал в ломбард.

Курьер признался в содеянном. Ему грозит до двух лет лишения свободы за кражу.