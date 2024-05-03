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В Барнауле курьер ушел из больницы с обручальным кольцом не на пальце

Мужчина доставил воду, зашел в больничную палату и украл ювелирное изделие

03 мая 2024, 14:20, ИА Амител

Обручальное кольцо / Фото: unsplash.com
Обручальное кольцо / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали курьера по доставке воды, подозреваемого в краже золотого кольца, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился 67-летний житель Барнаула, который находился на лечении в одной из больниц, когда у него пропало обручальное кольцо.

"В утреннее время отвезли на операцию, перед этим попросив снять кольцо. Вернувшись в больничную палату, обнаружил пропажу. Причиненный материальный ущерб оценил в 20 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что во время отсутствия мужчины в больничную палату заходил 35-летний курьер по доставке воды. Он похитил ювелирное изделие и продал в ломбард.

Курьер признался в содеянном. Ему грозит до двух лет лишения свободы за кражу.

Барнаул Криминал

Комментарии 7

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Гость

14:51:13 03-05-2024

Тема, на что было надето кольцо, не раскрыта...

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Гость

16:31:48 03-05-2024

А этот больной такой лох? Нельзя было кольцо положить в тумбочку или под матрац? Вора не оправдываю, но и самому не надо быть настолько глупым, чтоб на виду оставить

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Гость

17:17:33 03-05-2024

Гость (16:31:48 03-05-2024) А этот больной такой лох? Нельзя было кольцо положить в тумб... Под матрац очень умно. А если санитарка придет убираться. И где написано, что кольцо было не в тумбочке?

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Гость

23:25:23 03-05-2024

Гость (16:31:48 03-05-2024) А этот больной такой лох? Нельзя было кольцо положить в тумб... Обязательно всё надо прятать? А не воровать -никак?

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Гость

12:25:15 06-05-2024

Гость (23:25:23 03-05-2024) Обязательно всё надо прятать? А не воровать -никак? ... не нужно вообще в больницу на операцию с собой брать украшения

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Гость

21:15:49 03-05-2024

Случайный вор не будет по тумбочкам шарить, возьмёт, что на виду лежит. А про санитарку не надо плохо думать. И санитарка по тумбочкам и под матрацами не лазит, пока больной не выписан

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Гость

07:31:35 04-05-2024

Гость (21:15:49 03-05-2024) Случайный вор не будет по тумбочкам шарить, возьмёт, что на ... Постели в больнице кто меняет? Не санитарки? Особенно у лежачих или после операции. Ей сроду не нужно это чужое колечко в 3 гр, просто сметет его вместе с мусором и никто потом не найдет. Ну может на свалке потом отыщет какой-нибудь счастливый бомжик.

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