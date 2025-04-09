Средняя цена квадратного метра в столице Алтайского края – 145 тысяч рублей

09 апреля 2025, 17:33, ИА Амител

Строительство дома в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жилье в новостройках Барнаула подорожало за первый квартал 2025 года на 1,8%, а за год – на 20%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Циана".

"В Барнауле средняя цена квадратного метра в апреле 2025 года – 145 тысяч рублей", – указали аналитики.

Среди столиц сибирских регионов самые дорогие квартиры в новостройках в Томске: 185,1 тыс. рублей за кв. метр. За год жилье здесь подорожало на 26%. А самые дешевые – в Кемерове: 138,8 тыс. рублей за кв. метр, средняя стоимость выросла на 19%.

В Новосибирске квадратный метр в апреле в среднем стоит 172,1 тыс. (+16%), в Иркутске – 171,6 тыс. рублей (+18%), в Омске – 150,2 тыс. рублей (+6%), в Красноярске – 142 тыс. рублей (+2%), в Кемерове – 138,8 тыс. (+19%).