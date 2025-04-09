В Барнауле квартиры в новостройках за год подорожали на 20%
Средняя цена квадратного метра в столице Алтайского края – 145 тысяч рублей
09 апреля 2025, 17:33, ИА Амител
Жилье в новостройках Барнаула подорожало за первый квартал 2025 года на 1,8%, а за год – на 20%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Циана".
"В Барнауле средняя цена квадратного метра в апреле 2025 года – 145 тысяч рублей", – указали аналитики.
Среди столиц сибирских регионов самые дорогие квартиры в новостройках в Томске: 185,1 тыс. рублей за кв. метр. За год жилье здесь подорожало на 26%. А самые дешевые – в Кемерове: 138,8 тыс. рублей за кв. метр, средняя стоимость выросла на 19%.
В Новосибирске квадратный метр в апреле в среднем стоит 172,1 тыс. (+16%), в Иркутске – 171,6 тыс. рублей (+18%), в Омске – 150,2 тыс. рублей (+6%), в Красноярске – 142 тыс. рублей (+2%), в Кемерове – 138,8 тыс. (+19%).
"Главными причинами сохраняющегося роста цен стали сокращение числа новинок на рынке (то есть в продажу вышло меньше дешевых корпусов на этапе котлована), увеличение стоимости строительства (рабочей силы и строительных материалов), восстановление активности после снижения в июле прошлого года (девелоперы стали с меньшим опасением индексировать цены)", – пояснили аналитики.
18:07:20 09-04-2025
И аппетиты застройщика
06:18:29 10-04-2025
Гость (18:07:20 09-04-2025) И аппетиты застройщика ... точно застройщика, а не банка? Заодно погуглите рост стоимости строительных материалов, ФЗП работников. Вы разберитесь в вопросе-то. Или заводите пластинку про пузырь и всё рухнет, а за квартиры будут ещё доплачивать.
19:43:23 09-04-2025
Удивили бы если квартиры подешевели. А так ничего нового. Стабильность
20:54:00 09-04-2025
А продажи то на сколько рухнули? На 50%?
08:03:48 10-04-2025
Кому-то нужны новые квартиры, но сколько этих скворечников стоят пустые.
19:27:16 13-04-2025
Гость (08:03:48 10-04-2025) Кому-то нужны новые квартиры, но сколько этих скворечников с... Сколько? Конкретно в каких домах?
08:32:12 10-04-2025
среди всех регионов в СФО, у нас
самый высокий процент подорожания. ура, товарищи! хоть где- то первые! кстати, а как в процентном отношении подорожал труд в АК? стопудово тоже первые. только с конца.
15:43:38 13-04-2025
Ой, а давайте вспомним сколько стоил квадрат 5 лет назад? 45-50 тыс?
13:02:14 14-04-2025
Лучше бы Амик предоставил аналитику роста цен за последние десять лет. С разбивкой по новостройкам/вторичкам а так же по типу конструктива. Навскидку цена, как мне кажется выросла в среднем в 3-5 раза в среднем. А вот доходы так же пропорционально выросли? Что-то я сомневаюсь