Цены на квартиры изменятся с 1 апреля из-за новых полномочий Центробанка по ипотеке
В ЦБ уверены, что введение лимитов позволит высвободить ресурсы банков
26 марта 2025, 14:50, ИА Амител
С 1 апреля Центробанк РФ получит право вводить количественные ограничения в ипотеке, чтобы снизить риски в финансовой системе и контролировать рост закредитованности граждан, ограничивая заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки, сообщает mail.ru.
В ЦБ заявили, что сначала планируют ввести макропруденциальные лимиты для наиболее рискованных ипотечных кредитов. К ним относятся кредиты заемщикам, тратящим более 80% своих доходов на обслуживание долга и имеющим низкий первоначальный взнос (не более 20%).
"На ипотеку с первоначальным взносом ниже 20% уже сейчас приходится не более 13% выдаваемых ипотечных кредитов благодаря макропруденциальным надбавкам и ограничениям, заложенным в программы господдержки", – подчеркнули в ЦБ.
Введение лимитов позволит высвободить ресурсы банков и они смогут даже увеличить выдачу ипотеки. При этом это также может заставить банки сильнее отсеивать заявки от закредитованных заемщиков.
"Коррекция цен на рынке после введения макропруденциальных лимитов будет минимальной и составит до 5%. По большей части она коснется застройщиков, желающих реализовать неликвидные объекты и использовать данную историю как "социальную", – уточняет издание.
18:51:42 26-03-2025
Кто-нибудь что-нибудь понял из вышесказанного? Одни нецензурные слова.
08:40:40 27-03-2025
Гость (18:51:42 26-03-2025) Кто-нибудь что-нибудь понял из вышесказанного? Одни нецензур... Тут все понятно, ЦБ очередную подлянку для народа делает.