В ЦБ уверены, что введение лимитов позволит высвободить ресурсы банков

26 марта 2025, 14:50, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 апреля Центробанк РФ получит право вводить количественные ограничения в ипотеке, чтобы снизить риски в финансовой системе и контролировать рост закредитованности граждан, ограничивая заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки, сообщает mail.ru.

В ЦБ заявили, что сначала планируют ввести макропруденциальные лимиты для наиболее рискованных ипотечных кредитов. К ним относятся кредиты заемщикам, тратящим более 80% своих доходов на обслуживание долга и имеющим низкий первоначальный взнос (не более 20%).

"На ипотеку с первоначальным взносом ниже 20% уже сейчас приходится не более 13% выдаваемых ипотечных кредитов благодаря макропруденциальным надбавкам и ограничениям, заложенным в программы господдержки", – подчеркнули в ЦБ.

Введение лимитов позволит высвободить ресурсы банков и они смогут даже увеличить выдачу ипотеки. При этом это также может заставить банки сильнее отсеивать заявки от закредитованных заемщиков.